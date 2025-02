Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week intră oficial în calendarul global al modei

Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week este acum parte din calendarul global al Fashion Week, cu două ediții programate anual, în primăvară și toamnă. Ediția de primăvară din acest an va avea loc în perioada 26-30 martie 2025 și are obiectivul de a ridica standardele modei din Europa de Est, confirmând poziția Bucureștiului ca hub creativ și cultural internațional.

Bucharest Fashion Week continuă parteneriatul strategic cu Mercedes-Benz, în calitate de partener principal al celui mai prestigios eveniment de modă din România. Această colaborare consecventă face parte din angajamentul Mercedes-Benz de a susține excelența, inovația și eleganța în toate formele sale. Parteneriatul subliniază valorile comune ale celor două: pasiunea pentru perfecțiune, atenția la detalii și dorința de a redefini standardele de excelență.

Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) este unul dintre partenerii instituționali strategici ai evenimentului Bucharest Fashion Week și la această ediție. CNMI, organizatorul Milano Fashion Week®, este asociația care coordonează și sprijină dezvoltarea modei italiene. Organizația reprezintă cele mai înalte valori culturale ale modei italiene și este menită să protejeze și să promoveze imaginea sa atât în ​​Italia, cât și în întreaga lume. Prin această susținere consecventă, evenimentul de fashion recurent de la București este legitimat și i se asigură o anvergură fără precedent în România.

Ca parte a colaborării cu CNMI, Bucharest Fashion Week va aduce și în acest an un designer italian de renume, în cadrul unui eveniment special. Această inițiativă subliniază angajamentul continuu față de promovarea dialogului dintre moda românească și tendințele internaționale, oferind o platformă relevantă pentru schimburi culturale și profesionale.

În 2025, Polimoda se alătură Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week ca partener strategic în educație, sprijinind formarea unei noi generații de creativi. Polimoda, una dintre cele mai prestigioase școli de modă din lume, oferă o perspectivă internațională asupra industriei și creează oportunități de colaborare între studenți, profesioniști și lideri din domeniu. Această colaborare face parte dintr-o inițiativă mai amplă a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, menită să încurajeze schimburile academice între studenții români și universități internaționale, creând oportunități reale pentru cariere în modă și design. Prin acest parteneriat, studenții celor mai importante universități de modă din România vor avea acces la resurse valoroase, mentorat și experiență practică alături de experți din industrie.

Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week creează un spațiu de colaborare pentru designeri, cumpărători, publicații de modă, mass-media și universitați. Reunind branduri locale, creatori consacrați și emergenți, precum și cumpărători de renume internațional, evenimentul are rolul principal de a promova designul românesc la nivel global. Designeri din Polonia, Ungaria, Ucraina, Moldova și Italia, alături de stiliști, influenceri și fotografi locali și internaționali, contribuie la diversitatea și prestigiul acestei ediții.

Sala Tronului de la Palatul Regal va găzdui, și în acest an, principalele prezentări de modă, aducând pe aceeași scenă colecții semnate de designeri precum Rhea Costa, Murmur, AmiAmalia, Carmen Secareanu și Alexandra Șipa. Lor li se vor alătura și designeri internaționali, printre care BEVZA, Litkovka și Ksenia Schnaider (Ucraina), Ok Kino și Rxquette (Moldova), Kata Szegvari (Ungaria) și Diana Milkanova (Polonia). Branduri românești precum Nissa, Vol, Almaz, Medeea, Seen Users, Ana Radu, M.Marquise și Manokhi vor susține prezentări de modă private, care vor avea loc în locații istorice și neconvenționale din București, completând astfel experiența acestei ediții.

Prezența buyerilor de top oferă designerilor români oportunități reale de expansiune pe piețele internaționale, consolidând industria modei locale ca un motor economic strategic. Prin participarea designerilor internaționali, a buyerilor și a publicațiilor de prestigiu, Bucharest Fashion Week 2025 reafirmă statutul capitalei României ca destinație globală pentru modă, iar „Made in Romania” devine un simbol al excelenței și inovației.

Evenimentul din acest an rămâne centrat pe sustenabilitate, educație, artă, experiențe și networking, reunind designeri, profesioniști și creativi într-un spațiu dedicat inovației și colaborării. Prin conferințe, workshop-uri, expoziții și prezentări, sunt explorate noi direcții în modă, responsabilitate și expresie artistică, conturând o viziune contemporană asupra industriei.

Prima ediție din acest an se va încheia cu un after party organizat într-un spațiu urban din București. Evenimentul va oferi o ocazie specială pentru socializare și proiecții ale celor mai spectaculoase momente de pe podium. Această întâlnire va aduce împreună participanți și invitați, marcând un final memorabil într-un cadru autentic și efervescent.

Despre Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week

Bucharest Fashion Week este primul eveniment de modă internațional din România, dedicat promovării designerilor locali și transformării „Made in Romania” într-o etichetă apreciată internațional. Acest eveniment extraordinar reunește creatorii de modă, potențialii clienți, profesioniștii din industrie și pasionații de modă pentru a celebra arta modei și a favoriza networking-ul la nivel global. Bucharest Fashion Week 2025 va avea loc între 26 si 29 martie 2025, în locații emblematice din centrul Bucurestiului, România.

