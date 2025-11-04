  MENIU  
Home > Advertorial > Menstruația NU trebuie să te coste o avere! Profită de super-ofertele de Black Friday de la Femi.Eko®!

Menstruația NU trebuie să te coste o avere! Profită de super-ofertele de Black Friday de la Femi.Eko®!

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Sunt lucruri naturale, deci inevitabile, care ajung să coste o avere! Și, din păcate, produsele destinate menstruației se numără printre cele văzute drept ”lux” de femeile care se confruntă cu ”sărăcia menstruală”. Da, este un termen dur, dar cât se poate de real și povestea a milioane de femei din întreaga lume!

De ani de zile, femeile din întreaga lume se confruntă cu frustrarea generată de costurile lunare pentru produse menstruale, care cresc constant, iar calitatea acestora nu este întotdeauna relevată de preț. 

Ei bine, veștile bune vin la momentul POTRIVIT! Femi.Eko® transformă luna noiembrie într-o ”revoluție” a grijii feminine, într-o invitație la libertate, confort și grijă față de tine, fără compromisuri și fără cheltuieli inutile! Așadar, NU trebuie să ratezi reducerile de până la 70% la toată gama de produse a brandului creat de o femeie pentru milioane de femei – Narcisa Mirabela Christiansen te așteaptă între 1 și 16 noiembrie cu cele mai mari reduceri din an la produsele-vedetă ale Femi.Eko®!

Femi.Eko® face ce promite

De câte ori nu ai privit rafturile magazinelor și ai oftat? Pachete de absorbante din ce în ce mai scumpe, alternative care promit confort, dar lasă de dorit după câteva ore, și un sentiment (constant) că plătești prea mult pentru ceva ce nu ar trebui să fie o povară.

Trecutul neștiut al lui Joseph Adam, soțul Andei Adam. Cu ce se ocupă, de fapt, concurentul de la Asia Express și din ce face bani
Trecutul neștiut al lui Joseph Adam, soțul Andei Adam. Cu ce se ocupă, de fapt, concurentul de la Asia Express și din ce face bani
Recomandarea zilei

Femi.Eko® a pornit de la nevoia de a aduce o reală schimbare în viața femeilor! Produsele nu sunt doar sustenabile, ci concepute pentru a-ți oferi siguranță, confort și libertate de mișcare în orice moment al zilei. 

Femi.Eko® chiar livrează ceea ce promite. Fiecare produs este conceput să se adapteze corpului tău, să prevină disconfortul și să-ți ofere siguranță în momentele în care ai cea mai mare nevoie de ea. În plus, materialele utilizate sunt prietenoase cu pielea și cu mediul — un detaliu care face o diferență uriașă, atât pentru sănătatea ta, cât și pentru planetă.

S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor, Eva Maria. Plănuiseră o excursie în familie, dar în ultimul moment el a rămas acasă. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor, Eva Maria. Plănuiseră o excursie în familie, dar în ultimul moment el a rămas acasă. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Recomandarea zilei

Să fim sincere: menstruația nu e niciodată un moment ușor. Însă nu ar trebui să fie nici o sursă de stres financiar. Dacă faci un calcul simplu, costul produselor de unică folosință pe care le cumperi în fiecare lună se adună și, în decurs de un an, suma devine surprinzător de mare.

Dacă în mod normal ai cheltui 40–50 de lei pe lună pentru produse de unică folosință, înseamnă peste 500 de lei pe an. În schimb, o pereche de chiloți menstruali Femi.Eko®, aflată acum la preț redus, te poate proteja în aceeași perioadă, fără alte costuri. 

Black Friday la Femi.Eko®

De multe ori, promoțiile de Black Friday sunt doar simbolice, dar în cazul Femi.Eko® discounturile de până la 70% sunt 100% reale.

Campania se desfășoară între 1 și 16 noiembrie, o perioadă extinsă tocmai pentru ca tu să ai timp să te informezi, să compari produsele și să alegi ce ți se potrivește cel mai bine. Poți explora întreaga gamă — de la chiloți menstruali și cupe, până la absorbante reutilizabile, săpunuri intime sau pungi speciale pentru depozitare. 

E ușor să spui ”lasă, mai aștept luna viitoare”; această campanie este despre mai mult decât reduceri. Este despre tine, despre felul în care alegi să-ți tratezi corpul și despre libertatea de a nu te mai simți constrânsă de costuri.

Chiloții menstruali Femi.Eko®

Nu mai trebuie să schimbi absorbante, nu mai ai disconfortul tampoanelor interne, iar mirosurile neplăcute dispar complet datorită straturilor absorbante și respirabile. Fiecare model este conceput să se adapteze perfect formei corpului tău, oferind libertate totală de mișcare.

Femi.Eko® a reușit să creeze modele care arată și se simt ca lenjeria ta intimă preferată. De la variante clasice, simple, până la modele elegante sau sport, chiloții menstruali nu mai sunt doar o necesitate, ci o alegere de stil și confort.

În plus, un singur set de chiloți menstruali reutilizabili te poate ține ani la rând. Asta înseamnă o economie semnificativă, dar și o contribuție reală la reducerea deșeurilor generate de produsele de unică folosință. 

Cupele menstruale 

Fabricate din silicon medical 100% sigur, cupele Femi.Eko® sunt hipoalergenice, flexibile și ușor de utilizat. Ele se adaptează perfect formei corpului, oferind o protecție completă timp de până la 12 ore, indiferent dacă ești la birou, la sală sau dormi.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale cupei menstruale este libertatea. Nu mai trebuie să te îngrijorezi că trebuie să o schimbi des, nu există riscul scurgerilor, iar senzația de disconfort dispare complet. Poți merge la înot, la yoga sau într-o drumeție, fără să-ți faci griji pentru nimic.

Spre deosebire de tampoanele interne, cupele Femi.Eko® nu usucă mucoasa vaginală, păstrând echilibrul natural al florei. Acest detaliu, deși adesea trecut cu vederea, are un impact uriaș asupra sănătății intime. 

Discurile menstruale

Discul menstrual este ideal pentru femeile active, care vor să se simtă libere în orice moment. Este complet invizibil, nu se simte la purtare și, în plus, permite activitate sexuală chiar și în timpul menstruației — fără scurgeri sau senzații neplăcute. Este o opțiune tot mai populară printre femeile care caută un produs practic, discret și ușor de utilizat.

Discurile menstruale Femi.Eko®, create din silicon medical de cea mai bună calitate, garantează siguranță și confort total. Designul lor ergonomic face inserția și îndepărtarea ușoare, iar materialul fin previne iritațiile. În timpul zilelor cu flux abundent, discul oferă o protecție sigură timp de până la 12 ore, fără riscul de scurgeri.

Costumele de baie menstruale

Poate una dintre cele mai frustrante situații este atunci când menstruația apare fix în vacanță sau în weekendul în care plănuisesi o escapadă la mare. Grație costumelor de baie menstruale Femi.Eko®, astfel de momente nu mai sunt o problemă.

Au straturi interne absorbante care rețin lichidul, fără să se umfle sau să lase senzația de umezeală. În același timp, sunt fabricate din materiale ușoare, elastice și elegante, care îți oferă un aspect impecabil și o senzație de libertate totală.

Costumele de baie menstruale Femi.Eko® sunt disponibile în mai multe modele, de la slipuri simple până la întregi, adaptate tuturor siluetelor. În plus, sunt complet reutilizabile și ușor de întreținut – se spală la mașină și își păstrează forma și proprietățile chiar și după zeci de utilizări.

Reducerile de până la 70% îți permit să alegi produsele care ți se potrivesc cel mai bine, să testezi variante noi și să faci tranziția către o rutină menstruală naturală și mai economică. Alegând produsele reutilizabile contribui activ la reducerea deșeurilor generate lunar de absorbante și tampoane, care ajung în mare parte în gropile de gunoi. 

Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Fanatik
De ce a ales Novak Djokovic să-și părăsească țara și să se mute în Grecia. Motivul neașteptat: „Sunt minunate”
De ce a ales Novak Djokovic să-și părăsească țara și să se mute în Grecia. Motivul neașteptat: „Sunt minunate”
GSP.ro
Cea mai frumoasă femeie din lume i-a surprins de Halloween » Schimbare de look: „Nu te mai juca cu mintea mea”
Cea mai frumoasă femeie din lume i-a surprins de Halloween » Schimbare de look: „Nu te mai juca cu mintea mea”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
TV Mania
Andreea și Cabral Ibacka, vacanță în Gibraltar. Imagini spectaculoase din concediu. Ce peripeții au avut
Andreea și Cabral Ibacka, vacanță în Gibraltar. Imagini spectaculoase din concediu. Ce peripeții au avut
Redactia.ro
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum a reușit Dan Negru să aibă aceleași kilograme de-a lungul anilor: „Mă feresc de mâncarea modernă, cool. Sunt pline piețele de chimicale”
Cum a reușit Dan Negru să aibă aceleași kilograme de-a lungul anilor: „Mă feresc de mâncarea modernă, cool. Sunt pline piețele de chimicale”
Ioana Ginghină nu mai are frică de divorț, după ce s-a căsătorit de trei ori: „Mâine îmi găsesc altul”
Ioana Ginghină nu mai are frică de divorț, după ce s-a căsătorit de trei ori: „Mâine îmi găsesc altul”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Elle
El a fost desemnat „Cel mai sexy bărbat în viață“ în 2025! Celebrul actor în vârstă de 37 de ani s-a declarat șocat la aflarea veștii
El a fost desemnat „Cel mai sexy bărbat în viață“ în 2025! Celebrul actor în vârstă de 37 de ani s-a declarat șocat la aflarea veștii
Amalia Năstase, confesiuni despre gravele probleme de sănătate cu care s-a confruntat: „Am făcut recent o analiză de sânge și…”
Amalia Năstase, confesiuni despre gravele probleme de sănătate cu care s-a confruntat: „Am făcut recent o analiză de sânge și…”
Gestul emoționant făcut de Sore de ziua ei de naștere. De ce nu și-a mai dorit cadouri: „Anul acesta nu vreau…”
Gestul emoționant făcut de Sore de ziua ei de naștere. De ce nu și-a mai dorit cadouri: „Anul acesta nu vreau…”
DailyBusiness.ro
Coaliția, blocată pe pensiile speciale și reforma administrației. Bolojan și Grindeanu discută separat
Coaliția, blocată pe pensiile speciale și reforma administrației. Bolojan și Grindeanu discută separat
VIDEO ALERTĂ pe Aeroportul Băneasa. Un avion de mic dimensiuni a ieșit de pe pista de aterizare. Traficul aerian a fost blocat
VIDEO ALERTĂ pe Aeroportul Băneasa. Un avion de mic dimensiuni a ieșit de pe pista de aterizare. Traficul aerian a fost blocat
A1.ro
Câte kilograme are Anda Adam, de fapt. Concurenta de la Asia Express a răbufnit și a dezvăluit totul
Câte kilograme are Anda Adam, de fapt. Concurenta de la Asia Express a răbufnit și a dezvăluit totul
Ce probleme au Dana Nălbaru și Dragoș Bucur cu vecinii din satul în care s-au mutat: „Sunt două motive de tensiuni”
Ce probleme au Dana Nălbaru și Dragoș Bucur cu vecinii din satul în care s-au mutat: „Sunt două motive de tensiuni”
Ce spune Călin Georgescu despre candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: „Alegerile sunt o farsă”
Ce spune Călin Georgescu despre candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: „Alegerile sunt o farsă”
Igor și Diana Cuciuc, noi dezvăluiri din seara morții fiicei lor, Andreea. Cum le-a trezit Cristian Botgros suspiciunile: „Am primit un apel pe telefonul Andreei”
Igor și Diana Cuciuc, noi dezvăluiri din seara morții fiicei lor, Andreea. Cum le-a trezit Cristian Botgros suspiciunile: „Am primit un apel pe telefonul Andreei”
Cine este Nicolae Botgros, unul dintre cei mai mari dirijori din Republica Moldova. Are doi copii, dintre care unul dintr-o relație extraconjugală 
Cine este Nicolae Botgros, unul dintre cei mai mari dirijori din Republica Moldova. Are doi copii, dintre care unul dintr-o relație extraconjugală 
Observator News
COMPARAŢIE: Ce puteai cumpăra cu 100 de lei în 2022 şi câte mai poţi cumpăra acum
COMPARAŢIE: Ce puteai cumpăra cu 100 de lei în 2022 şi câte mai poţi cumpăra acum
Libertatea pentru Femei
Știrea tristă a zilei! Românca noastră iubită, diagnosticată cu cancer! Vedeta care a cucerit inimile tuturor a făcut azi confesiunea cutremurătoare: ”Viața mea s-a oprit pentru o clipă”
Știrea tristă a zilei! Românca noastră iubită, diagnosticată cu cancer! Vedeta care a cucerit inimile tuturor a făcut azi confesiunea cutremurătoare: ”Viața mea s-a oprit pentru o clipă”
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Ultima oră! Elena Udrea a plecat din țară și a explicat totul într-un mesaj scurt și la obiect! Val de reacții
Ultima oră! Elena Udrea a plecat din țară și a explicat totul într-un mesaj scurt și la obiect! Val de reacții
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Viva.ro
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Așa a apărut Monica Gabor la premiera de gală a filmului „Cravata Galbenă” și toată lumea a observat marea transformare! Dar surpriza serii a fost cu totul alta: bărbatul misterios care a însoțit-o. Detaliile momentului
Așa a apărut Monica Gabor la premiera de gală a filmului „Cravata Galbenă” și toată lumea a observat marea transformare! Dar surpriza serii a fost cu totul alta: bărbatul misterios care a însoțit-o. Detaliile momentului
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Redactia.ro
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Moartea suspectă a doctoriței Ștefania Szabo. Fostul preot Daniel Balaș face acuzații grave
Moartea suspectă a doctoriței Ștefania Szabo. Fostul preot Daniel Balaș face acuzații grave
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Un nou medicament ucide celulele canceroase de 20.000 de ori mai eficient, fără efecte adverse
Un nou medicament ucide celulele canceroase de 20.000 de ori mai eficient, fără efecte adverse
Șeful Corpului de Control de la Casa de Sănătate Maramureș, cercetat penal după ce ar fi fost prins drogat la volan
Șeful Corpului de Control de la Casa de Sănătate Maramureș, cercetat penal după ce ar fi fost prins drogat la volan
Se șterg datoriile „singure” după 5 ani? Ce înseamnă, de fapt, prescripția fiscală și cum te poate ajuta
Se șterg datoriile „singure” după 5 ani? Ce înseamnă, de fapt, prescripția fiscală și cum te poate ajuta
Medicamentul pentru Parkinson a fost descoperit acum 50 de ani și costă doar câțiva lei, dar milioane de oameni nu au acces la el
Medicamentul pentru Parkinson a fost descoperit acum 50 de ani și costă doar câțiva lei, dar milioane de oameni nu au acces la el
TV Mania
Andreea și Cabral Ibacka, vacanță în Gibraltar. Imagini spectaculoase din concediu. Ce peripeții au avut
Andreea și Cabral Ibacka, vacanță în Gibraltar. Imagini spectaculoase din concediu. Ce peripeții au avut
Adrian Mutu, declarație surprinzătoare despre fosta soție! Cum arată Consuelo azi, la 52 de ani — trăiește în lux în Republica Dominicană și arată spectaculos!
Adrian Mutu, declarație surprinzătoare despre fosta soție! Cum arată Consuelo azi, la 52 de ani — trăiește în lux în Republica Dominicană și arată spectaculos!
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton