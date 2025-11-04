Menstruația NU trebuie să te coste o avere! Profită de super-ofertele de Black Friday de la Femi.Eko®!

Sunt lucruri naturale, deci inevitabile, care ajung să coste o avere! Și, din păcate, produsele destinate menstruației se numără printre cele văzute drept ”lux” de femeile care se confruntă cu ”sărăcia menstruală”. Da, este un termen dur, dar cât se poate de real și povestea a milioane de femei din întreaga lume!

De ani de zile, femeile din întreaga lume se confruntă cu frustrarea generată de costurile lunare pentru produse menstruale, care cresc constant, iar calitatea acestora nu este întotdeauna relevată de preț.

Ei bine, veștile bune vin la momentul POTRIVIT! Femi.Eko® transformă luna noiembrie într-o ”revoluție” a grijii feminine, într-o invitație la libertate, confort și grijă față de tine, fără compromisuri și fără cheltuieli inutile! Așadar, NU trebuie să ratezi reducerile de până la 70% la toată gama de produse a brandului creat de o femeie pentru milioane de femei – Narcisa Mirabela Christiansen te așteaptă între 1 și 16 noiembrie cu cele mai mari reduceri din an la produsele-vedetă ale Femi.Eko®!

Femi.Eko® face ce promite

De câte ori nu ai privit rafturile magazinelor și ai oftat? Pachete de absorbante din ce în ce mai scumpe, alternative care promit confort, dar lasă de dorit după câteva ore, și un sentiment (constant) că plătești prea mult pentru ceva ce nu ar trebui să fie o povară.

Femi.Eko® a pornit de la nevoia de a aduce o reală schimbare în viața femeilor! Produsele nu sunt doar sustenabile, ci concepute pentru a-ți oferi siguranță, confort și libertate de mișcare în orice moment al zilei.

Femi.Eko® chiar livrează ceea ce promite. Fiecare produs este conceput să se adapteze corpului tău, să prevină disconfortul și să-ți ofere siguranță în momentele în care ai cea mai mare nevoie de ea. În plus, materialele utilizate sunt prietenoase cu pielea și cu mediul — un detaliu care face o diferență uriașă, atât pentru sănătatea ta, cât și pentru planetă.

Să fim sincere: menstruația nu e niciodată un moment ușor. Însă nu ar trebui să fie nici o sursă de stres financiar. Dacă faci un calcul simplu, costul produselor de unică folosință pe care le cumperi în fiecare lună se adună și, în decurs de un an, suma devine surprinzător de mare.

Dacă în mod normal ai cheltui 40–50 de lei pe lună pentru produse de unică folosință, înseamnă peste 500 de lei pe an. În schimb, o pereche de chiloți menstruali Femi.Eko®, aflată acum la preț redus, te poate proteja în aceeași perioadă, fără alte costuri.

Black Friday la Femi.Eko®

De multe ori, promoțiile de Black Friday sunt doar simbolice, dar în cazul Femi.Eko® discounturile de până la 70% sunt 100% reale.

Campania se desfășoară între 1 și 16 noiembrie, o perioadă extinsă tocmai pentru ca tu să ai timp să te informezi, să compari produsele și să alegi ce ți se potrivește cel mai bine. Poți explora întreaga gamă — de la chiloți menstruali și cupe, până la absorbante reutilizabile, săpunuri intime sau pungi speciale pentru depozitare.

E ușor să spui ”lasă, mai aștept luna viitoare”; această campanie este despre mai mult decât reduceri. Este despre tine, despre felul în care alegi să-ți tratezi corpul și despre libertatea de a nu te mai simți constrânsă de costuri.

Chiloții menstruali Femi.Eko®

Nu mai trebuie să schimbi absorbante, nu mai ai disconfortul tampoanelor interne, iar mirosurile neplăcute dispar complet datorită straturilor absorbante și respirabile. Fiecare model este conceput să se adapteze perfect formei corpului tău, oferind libertate totală de mișcare.

Femi.Eko® a reușit să creeze modele care arată și se simt ca lenjeria ta intimă preferată. De la variante clasice, simple, până la modele elegante sau sport, chiloții menstruali nu mai sunt doar o necesitate, ci o alegere de stil și confort.

În plus, un singur set de chiloți menstruali reutilizabili te poate ține ani la rând. Asta înseamnă o economie semnificativă, dar și o contribuție reală la reducerea deșeurilor generate de produsele de unică folosință.

Cupele menstruale

Fabricate din silicon medical 100% sigur, cupele Femi.Eko® sunt hipoalergenice, flexibile și ușor de utilizat. Ele se adaptează perfect formei corpului, oferind o protecție completă timp de până la 12 ore, indiferent dacă ești la birou, la sală sau dormi.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale cupei menstruale este libertatea. Nu mai trebuie să te îngrijorezi că trebuie să o schimbi des, nu există riscul scurgerilor, iar senzația de disconfort dispare complet. Poți merge la înot, la yoga sau într-o drumeție, fără să-ți faci griji pentru nimic.

Spre deosebire de tampoanele interne, cupele Femi.Eko® nu usucă mucoasa vaginală, păstrând echilibrul natural al florei. Acest detaliu, deși adesea trecut cu vederea, are un impact uriaș asupra sănătății intime.

Discurile menstruale

Discul menstrual este ideal pentru femeile active, care vor să se simtă libere în orice moment. Este complet invizibil, nu se simte la purtare și, în plus, permite activitate sexuală chiar și în timpul menstruației — fără scurgeri sau senzații neplăcute. Este o opțiune tot mai populară printre femeile care caută un produs practic, discret și ușor de utilizat.

Discurile menstruale Femi.Eko®, create din silicon medical de cea mai bună calitate, garantează siguranță și confort total. Designul lor ergonomic face inserția și îndepărtarea ușoare, iar materialul fin previne iritațiile. În timpul zilelor cu flux abundent, discul oferă o protecție sigură timp de până la 12 ore, fără riscul de scurgeri.

Costumele de baie menstruale

Poate una dintre cele mai frustrante situații este atunci când menstruația apare fix în vacanță sau în weekendul în care plănuisesi o escapadă la mare. Grație costumelor de baie menstruale Femi.Eko®, astfel de momente nu mai sunt o problemă.

Au straturi interne absorbante care rețin lichidul, fără să se umfle sau să lase senzația de umezeală. În același timp, sunt fabricate din materiale ușoare, elastice și elegante, care îți oferă un aspect impecabil și o senzație de libertate totală.

Costumele de baie menstruale Femi.Eko® sunt disponibile în mai multe modele, de la slipuri simple până la întregi, adaptate tuturor siluetelor. În plus, sunt complet reutilizabile și ușor de întreținut – se spală la mașină și își păstrează forma și proprietățile chiar și după zeci de utilizări.

Reducerile de până la 70% îți permit să alegi produsele care ți se potrivesc cel mai bine, să testezi variante noi și să faci tranziția către o rutină menstruală naturală și mai economică. Alegând produsele reutilizabile contribui activ la reducerea deșeurilor generate lunar de absorbante și tampoane, care ajung în mare parte în gropile de gunoi.

