Menopauza nu înseamnă sfârșitul feminității: ce soluții există astăzi

Menopauza este o etapă firească din viața femeii, care marchează oprirea definitivă a menstruației și scăderea progresivă a producției hormonale ovariene, în special a estrogenilor. De regulă, diagnosticul se stabilește retrospectiv, după 12 luni consecutive fără menstruație, în absența altor cauze medicale. Însă această schimbare nu apare brusc. Ea este precedată de perimenopauză, o perioadă de tranziție în care pot apărea cicluri neregulate, bufeuri, transpirații nocturne, tulburări de somn, modificări de dispoziție, scăderea libidoului sau creștere în greutate.

Dincolo de aceste manifestări generale, menopauza poate influența profund sănătatea intimă și calitatea vieții. Uscăciunea vaginală, usturimea, disconfortul la contact intim, infecțiile urinare repetate sau incontinența urinară ușoară sunt simptome frecvente, dar încă prea puțin discutate. Astăzi, însă, menopauza nu mai trebuie privită ca o pierdere a feminității, ci ca o etapă care poate fi gestionată corect, cu soluții personalizate – de la tratamente hormonale sau non-hormonale, până la terapii locale, medicină regenerativă și proceduri minim invazive dedicate sănătății intime.

Ce întrebări își pun femeile și ce răspunsuri oferă medicina modernă

În rândurile care urmează, Dr. Oana Crețu, medic specialist Obstetrică-Ginecologie, răspunde la principalele întrebări pe care pacientele le adresează frecvent în această etapă:

„Am bufeuri, transpir noaptea și nu mai dorm bine. Este normal sau trebuie să fac ceva?”

Bufeurile și tulburările de somn sunt printre cele mai frecvente simptome ale menopauzei și pot afecta semnificativ viața de zi cu zi.

Dr. Oana Crețu: „Da, aceste simptome sunt foarte frecvente în perimenopauză și menopauză și apar din cauza scăderii nivelului de estrogeni, care influențează centrul de reglare a temperaturii, somnul și echilibrul emoțional. Însă «frecvent» nu înseamnă că trebuie să acceptăm disconfortul ca pe o normalitate. Scopul nu este să tratăm menopauza, pentru că nu este o boală, ci să tratăm simptomele care afectează calitatea vieții.”

„Simt uscăciune vaginală, usturime și durere la contact intim. Este ceva normal după menopauză?”

Uscăciunea vaginală este o consecință directă a scăderii estrogenilor și poate influența atât confortul fizic, cât și viața intimă.

Dr. Oana Crețu: „Este o problemă foarte frecventă, dar nu ar trebui ignorată. Această condiție se numește sindrom genito-urinar de menopauză și poate include uscăciune vaginală, usturime, mâncărime, durere la contact intim sau infecții urinare repetate. Important este ca pacienta să știe că nu trebuie să renunțe la viața intimă și nici să suporte durerea în tăcere. Există soluții.”

„Am început să pierd urină când tușesc, râd sau fac sport. Are legătură cu menopauza?”

Incontinența urinară ușoară este frecvent asociată cu slăbirea musculaturii pelvine și modificările hormonale.

Dr. Oana Crețu: „Menopauza, nașterile anterioare și slăbirea țesuturilor de susținere pot contribui la apariția incontinenței urinare de efort. Este important ca pacienta să nu considere acest simptom «normal» doar pentru că este frecvent. Avem nevoie de o evaluare ginecologică, iar soluțiile pot include exerciții pentru planșeul pelvin, terapii locale sau proceduri minim invazive, stabilite în funcție de fiecare caz.”

„Nu mai am aceeași dorință sexuală și mă simt mai puțin feminină. Este doar în mintea mea?”

Schimbările hormonale și disconfortul fizic pot avea un impact real asupra vieții intime și a stării emoționale.

Dr. Oana Crețu: „Menopauza poate influența libidoul prin mai multe mecanisme – de la uscăciune vaginală și durere, până la tulburări de somn sau schimbări emoționale. Feminitatea nu dispare odată cu menopauza. Ce se schimbă este contextul biologic, iar corpul are nevoie de o abordare adaptată. Menopauza nu înseamnă sfârșitul feminității, ci începutul unei etape în care femeia trebuie să primească îngrijire personalizată.”

„M-am îngrășat, am pielea mai uscată și nu mai am aceeași energie. Ce pot face?”

Menopauza aduce schimbări metabolice care pot influența greutatea, energia și aspectul pielii.

Dr. Oana Crețu: „În menopauză, metabolismul se modifică, masa musculară poate scădea, iar distribuția grăsimii se schimbă. În același timp, pot apărea oboseală, tulburări de somn și schimbări de dispoziție. Menopauza nu trebuie tratată superficial. Avem nevoie de o evaluare completă și de recomandări personalizate – de la alimentație și mișcare, până la tratamente adaptate simptomelor fiecărei paciente.”

O abordare modernă a sănătății feminine

Fiecare pacientă are nevoie de soluții adaptate propriului corp și propriului stil de viață. Abordarea modernă în sănătatea feminină pune accent pe individualizare, prevenție și utilizarea tehnologiilor actuale pentru îmbunătățirea calității vieții, atât fizice, cât și emoționale.

Medicina evoluează constant, iar odată cu noile tehnologii au apărut soluții care răspund exact acestor nevoi. În acest context, Dr. Oana Crețu recomandă în cadrul Feminelle Clinic o procedură modernă, minim invazivă, numită Vagilangelo, care vizează corectarea unghiului vaginal și refacerea suportului anatomic.

Prin această abordare, se poate contribui la reducerea simptomelor frecvente din menopauză, precum disconfortul intim, senzația de laxitate sau pierderile urinare ușoare, îmbunătățind astfel calitatea vieții și confortul zilnic al pacientelor.

