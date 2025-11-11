Meet the Vans: Gașca noastră de nonconformiști se întoarce acasă de sărbători

VANS prezintă „Meet The VANS”, o colecție festivă de încălțăminte creată cu drag – de la familia Vans, pentru familia ta. Campania, intitulată „Home for the holidays”, surprinde trei generații de iubitori ai brandului, fiecare reprezentând în felul său ideea de familie, cu energia autentică Off The Wall.

Sub îndrumarea creativă a lui Thom Bettridge, familia Vans reunește zeci de ani de cultură alternativă – de la moștenirea skate a lui Tony Alva, până la Nettspend, care modelează noul val de rap al generației Z. Li se alătură Bella Poarch, Zion Wright, Junior Gutierrez, Efron Danzig, Marz Lovejoy, Cali DeWitt și 22 – o familie la fel de diversă și autentică precum brandul însuși.

Colecția include o gamă de VANS Classics confortabile, cu detalii de iarnă precum tricotaje groase, imprimeuri în carouri și fleece pufos, disponibile pe modelele Authentic, Slip-On și Old Skool. Iar pentru momentele de petrecere, colecția aduce o notă festivă prin accente de roșu, detalii metalice, perle și dantelă pe modelele Slip-On, Old Skool, Knu Skool, Super Lowpro și Mary Jane Creeper.

Găsește-ți articolele preferate pe vgeneration.ro

De la familia noastră, pentru familia ta — Sărbători fericite!

Despre VANS

VANS®, parte a VF Corporation (NYSE: VFC), este cel mai important brand de încălțăminte, îmbrăcăminte și accesorii dedicate skateboardingului și sporturilor de acțiune. Colecțiile autentice Vans® sunt disponibile în peste 100 de țări, printr-o rețea globală de filiale, distribuitori și parteneri internaționali. Brandul deține peste 2.000 de magazine la nivel mondial, fie proprii, fie operate în parteneriat.

VANS® inspiră și încurajează oamenii să trăiască „Off The Wall” — spiritul tânăr al libertății, al nonconformismului și al dorinței continue de a împinge cultura mai departe prin sport, muzică, artă și design.

