Matilda, un musical premiat de UNITER si sold out la Bucuresti, vara aceasta va avea spectacole estivale la Constanta.

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În 2025, Matilda the Musical a scris istorie: a fost primul musical din România distins cu premiul UNITER, la categoria „Cel mai bun spectacol de teatru de animație / teatru pentru copii”.

Spectacolele s-au vândut rapid, iar cererea a fost atât de mare încât Opera Comică pentru Copii a reușit să adauge încă o reprezentație pe 11 iunie. Și aceasta se vinde foarte repede.

Am stat de vorbă cu regizorul Emil Pantelimon și cu Iarina Maria Popescu (care joaca din nou rolul Matilda) despre ce aduce nou spectacolul.

Emil Pantelimon: arhitectul unei povești care crește în fiecare stagiune

Regizor al spectacolului premiat cu UNITER, Emil Pantelimon vorbește despre o producție care nu rămâne niciodată identică cu ea însăși — și despre echipa care o ține vie.

Ce este nou în Matilda the Musical în această stagiune?

Emil Pantelimon: „Un spectacol este ca un organism viu. Se naște, crește, ajunge la maturitate și apoi excelează. La doar doi ani de la premieră și peste 50 de reprezentații jucate, simt că suntem pe drumul cel bun. Noutăți? Tot timpul! Avem distribuții noi pe multe personaje, avem inclusiv «Matilde» noi (Anastasia Militaru și Miriam Șimșensohn alături de deja experimentatele Iarina Maria Popescu și Sara Barbu care au jucat și în celelalte stagiuni). Avem un joc mult mai așezat, mai asumat și mai coagulat în jurul poveștii lui Roald Dahl. Aceeași poveste respiră diferit, în funcție de etapa pe care o traversează acest organism viu numit spectacol. Cheia rămâne în jurul mesajului și pot spune cu mândrie că acesta este din ce în ce mai profund și fidel Matildei.

Există mai multe distribuții. Cum vă asigurați că spectatorul simte aceeași emoție?

Emil Pantelimon: „Prin muncă. Foarte multă muncă. Emoția și energia nu se nasc la întâmplare. Ele se construiesc prin repetiții, prin disciplină, atenție și încredere. Au fost luni de repetiții în care am lucrat fiecare gest, fiecare intenție, fiecare schimbare de scenă până când totul a devenit a doua natură pentru fiecare distribuție. Iar copiii cu care lucrez fac parte din programul School of Musical al Operei Comice pentru Copii — o adevărată școală care pregătește viitorii artiști de musical ai României. Iar aici vorbesc despre o echipă de profesori extrem de dedicați, atașați de copii și de spectacol, cu o energie debordantă. Prin ei, repetițiile mele devin o plăcere și o provocare în a mă apleca, de fiecare dată, asupra unor noi registre în care să poată fi descifrat mesajul Matildei.”

Vine vara. Ce urmează la Opera Comică pentru Copii?

Emil Pantelimon: „Vara aceasta, Matilda pleacă în turneu! Publicul se va putea bucura de spectacol la Constanța, in luna august, în cadrul festivalului SEAS. Este o bucurie mare pentru noi! Copiii au nevoie să se regăsească în Matilda, în curajul și perseverenţa ei, în dragostea pentru citit și mai ales în această pasăre din ce în ce mai rară, numită GENEROZITATE.”

Iarina Maria Popescu: o întâlnire cu un personaj de suflet

La 13 ani, Iarina urcă din nou pe scenă într-un rolul pe care cu siguranța nu are cum sa îl uite. Pentru ea, Matilda nu este doar un personaj — este o amintire vie, legată chiar de ziua ei de naștere.

Cum a fost să te reîntâlnești cu Matilda, la doi ani de la debutul spectacolului?

Iarina Maria Popescu: „Matilda este un personaj cu totul special pentru mine. Primul spectacol cu public a avut loc fix de ziua mea — e o amintire foarte vie și foarte puternică, pe care o port mereu cu mine. Faptul că am avut șansa să fiu aleasă din nou ca Matilda este o mare bucurie. E ca și cum m-aș fi întors acasă. M-am întors la ea cu mai multă experiență, dar cu aceeași emoție. Cred că Matilda m-a ajutat să cresc. M-a învățat că trebuie să ai curaj, să crezi în tine și să spui ce simți atunci când ceva nu este corect.”

Care au fost provocările de data aceasta?

Iarina Maria Popescu: „Am studiat din nou personajul. Chiar dacă am mai jucat Matilda, nu am vrut să mă bazez doar pe ce știam deja. Împreună cu Emil am făcut mici ajustări la interpretare. M-am bucurat enorm de repetiții și de întâlnirea cu actorii adulți cu care joc și de la care am tot timpul de învățat. Pentru mine, provocarea nu este doar să cânt corect, sa dansez bine sau să spun replicile cu frazarea potrivita ci să o fac pe Matilda să fie reală pentru cei din sală.”

In spectacol este o scena in care se vorbește despre un secret. Tu ai un secret?

Iarina Maria Popescu: „Cred că secretul e organizarea și dorința de a învăța mereu — In cei 6 ani de când sunt la Opera Comica pentru Copii am învățat ca fără muncă, repetiții și atenție la detalii, nimic nu iese cum trebuie.”

Vine vara. Ce urmează pentru tine?

Iarina Maria Popescu: „Abia aștept să merg în tabăra organizată de Opera Comică pentru Copii! Apoi vreau să merg la mare, pentru că îmi place mult să înot și să mă plimb prin nisip. Și, după ce mă odihnesc puțin, încep să mă pregătesc pentru noua stagiune — pentru că vom juca din nou Charlie și Fabrica de Ciocolată! Sunt recunoscătoare pentru tot ce trăiesc și abia aștept ce urmează.”

Premiul UNITER din 2025 a confirmat valoarea unei producții care a construit în jurul ei o comunitate. Noua stagiune arată că Matilda are încă multe de spus. Pentru că, așa cum ne-a arătat Matilda, lucrurile extraordinare li se întâmplă celor care îndrăznesc.

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