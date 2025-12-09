  MENIU  
Maternitatea GYN Med Craiova – Locul unde siguranța, grija și profesionalismul se întâlnesc pentru a transforma nașterea într-o experiență memorabilă

Maternitatea GYN Med Craiova – Locul unde siguranța, grija și profesionalismul se întâlnesc pentru a transforma nașterea într-o experiență memorabilă

În inima Olteniei, acolo unde nevoile femeilor devin tot mai complexe, iar așteptările legate de serviciile medicale cresc de la an la an, Maternitatea GYN Med Craiova se afirmă ca un reper al îngrijirii premium dedicate viitoarelor mame. Aici, nașterea nu este doar un proces medical, ci un moment unic, trăit în cele mai sigure condiții, înconjurat de medici cu experiență, de tehnologie modernă și de o organizare impecabilă.

Unul dintre elementele definitorii ale GYN Med este modelul de lucru al echipei medicale: medici prezenți permanent în spital, dedicați exclusiv sistemului privat, fără activitate paralelă în spitalele publice. Această abordare, rar întâlnită în regiune, oferă un avantaj major pentru pacientele care își doresc predictibilitate, reacție rapidă și atenție continuă. Fiecare consultație, intervenție sau naștere beneficiază de întreaga concentrare a echipei, disponibilă 24/7.

O echipă prezentă mereu – pentru siguranța mamei și a copilului

La GYN Med, siguranța nu este doar un concept, ci o practică zilnică. Prezența continuă a medicilor ginecologi, anesteziștilor ATI și neonatologilor în cadrul spitalului asigură reacție imediată în orice situație, fie că este vorba despre un travaliu care evoluează mai rapid decât se aștepta sau despre o intervenție obstetricală care necesită decizie promptă.

Această structură i-a oferit maternității un renume solid în Oltenia: viitoarele mame știu că, indiferent de moment, echipa medicală este gata să intervină. În obstetrică, timpul este critic, iar la GYN Med fiecare secundă contează.

Infrastructură modernă, gândită pentru confort și control

Maternitatea a fost proiectată astfel încât traseul medical să fie cât mai sigur și eficient. Spațiile sunt moderne, luminoase, iar dotările sunt aliniate standardelor europene. Totul a fost creat pentru ca pacienta să se simtă în siguranță și înconjurată de profesionalism.

Săli de naștere bine echipate

Aici se pot realiza: nașteri naturale cu monitorizare continuă, nașteri naturale cu anestezie epidurală, nașteri cu Entonox, nașteri cu hidroterapie în sala special amenajată și nașteri cezariene fără durere, cu anestezie peri-rahidiană și recuperare rapidă.

Bloc operator multifuncțional

Organizat pe două niveluri, blocul operator găzduiește intervenții ginecologice minim invazive, laparoscopii, histeroscopii, operații cezariene, dar și proceduri de chirurgie generală și plastică. Aparatura modernă și protocoalele stricte garantează siguranță ireproșabilă în orice tip de procedură.

Secția ATI – esențială pentru standardele unui spital modern

Amplasată în imediata apropiere a blocurilor operatorii, secția ATI permite monitorizare continuă, intervenție rapidă și supraveghere atentă a pacientelor după operații sau nașteri prin cezariană.

UTS – Unitatea de Transfuzie Sanguină la standard european

În completarea infrastructurii, Spitalul GYN Med dispune de o Unitate de Transfuzie Sanguină dotată conform standardelor europene, capabilă să asigure masa eritrocitară, plasma și trombocitele necesare atât intervențiilor chirurgicale, cât și urgențelor obstetricale. Această structură vitală garantează reacție rapidă și protecție suplimentară pentru mamă și copil în orice situație critică.

Unitate de sterilizare la nivel european

Echipată cu autoclave performante și sisteme riguroase de verificare, unitatea de sterilizare oferă siguranță maximă prin trasabilitatea completă a instrumentarului utilizat în spital.

Ambulatoriu dedicat sănătății femeii

De la adolescență până la menopauză, femeile beneficiază de consultații, ecografii, monitorizare de sarcină și tratamente într-un mediu modern, empatic și profesionist.

Un sistem medical construit pentru încredere și liniște

Pentru multe femei, nașterea este un moment intens, încărcat de emoție și vulnerabilitate. La GYN Med, întreaga experiență este concepută astfel încât pacienta să simtă stabilitate, grijă și prezență medicală permanentă. Protocoalele sunt clare, personalul este atent, iar echipa de medici rămâne în spital — pregătită să intervină în orice clipă.

Maternitatea care schimbă standardele din Oltenia

GYN Med a reușit să redefinească modul în care este percepută nașterea în mediul privat. Cu tehnologie modernă, echipă dedicată exclusiv spitalului și servicii medicale construite în jurul nevoilor femeii, maternitatea devine un spațiu al siguranței, al profesionalismului și al emoției pozitive.

“Siguranță. Respect. Prezență continuă. Empatie” – Acestea sunt valorile care definesc maternitatea GYN Med și care o transformă într-un model de excelență în Oltenia.

GynMed Craiova – Spital Privat | Maternitate | Ginecologie | Chirurgie
📞 0743 457 411
📍 Str. Doljului 12D, Craiova, Dolj
🌐 www.gynmed-maternitate.ro

Sursa foto: gynmed-maternitate.ro

