Material parteneriat media cultural – Classix Festival 2026

.

Asociația Industrii Creative, organizator al Classix Festival, a anunțat lansarea celei de-a patra ediții a programului de burse de creație Classix in Art, cu sprijinul partenerului principal, BRD Groupe Société Générale. Programul consolidează direcția festivalului de a sprijini artiștii emergenți, într-un demers prin care Classix încurajează interdisciplinaritatea, mobilitatea artistică și formarea unei noi generații de artiști.

Apelul a fost lansat pe 19 noiembrie 2025, iar tinerii creatori care activează în Arte vizuale, Muzică sau Artele spectacolului sunt invitați să își depună proiectele până pe 10 decembrie 2025, prin formularul disponibil online.

Cultura este modul în care  gândim și simțim, felul în care trăim și ne influențăm reciproc, arta pe care o creăm, limbajul pe care îl folosim și poveștile pe care le ducem mai departe în fiecare dintre comunitățile noastre. Prin platforma noastră “Cultura ne deschide” creștem de ani buni proiecte care aduc muzica clasică în mijlocul comunităților, pentru că credem în puterea ei de a-i educa și inspira pe oameni.

Festivalul Classix este un eveniment de calitate remarcabilă, care și-a asumat o misiune pe cât de ambițioasă, pe atât de frumoasă: să apropie muzica clasică de publicul tânăr, de a o face vie și relevantă pentru generațiile care vin. Entuziasmul cu care ieșenii au primit festivalul este dovada că misiunea i-a reușit chiar de la prima ediție. Ne bucurăm să facem parte din această poveste și sperăm să scriem, împreună cu echipa de organizare, cât mai
multe capitole din ea, a spus Flavia Popa, Secretar General, BRD – Groupe Société Générale.

De la debutul său în 2021, Classix in Art a sprijinit 18 proiecte artistice, oferind resurse, vizibilitate și spațiu de experimentare. În 2026, programul revine cu trei burse în valoare de1000 EUR brut fiecare, adresate artiștilor independenți, studenților și tinerilor creatori cu vârste între 18 și 35 de ani, rezidenți în România.

Ediția din acest an propune tema Art & Mind, invitând aplicanții să exploreze relația dintre artă și universul interior: emoție, memorie, percepție, imaginație, prezență, introspecție și transformare. Tema caută proiecte care investighează felul în care arta modelează procesele interne, influențează stările afective sau devine spațiu de reflecție, conexiune și sens.

Lucrările realizate vor fi prezentate publicului în cadrul Classix Festival 2026, în luna martie, într-un context curatorial care pune în dialog creativitatea emergentă cu atmosfera interdisciplinară și contemporană a festivalului.

Classix in Art a pornit din dorința de a sprijini și de a încuraja constant tinerii artiști. Credem în potențialul lor și în importanța de a le oferi contexte reale în care să se exprime, să fie văzuți și să își poată construi un parcurs artistic solid.

De-a lungul edițiilor trecute am avut bucuria să descoperim proiecte valoroase și diverse, care au confirmat cât de multă energie creativă există în rândul tinerilor artiști din România. Acest lucru ne motivează să continuăm și ne face cu atât mai interesați să descoperim ce propuneri vor fi înscrise în acest an.

Classix a crescut prin oamenii care îl trăiesc: artiști, public, comunități întregi care revin an de an cu aceeași curiozitate și deschidere. Iar bursele Classix in Art sunt una dintre modalitățile prin care conectăm generații și contribuim la dezvoltarea unui peisaj cultural viu, divers și relevant – declară Patricia Roxana Brohanschi, Co-fondator și Director Classix.

În paralel cu lansarea burselor, Classix Festival a anunțat și primele concerte din programul ediției 2026, care va avea loc între 1 și 8 martie, la Iași. Aceste evenimente reprezintă doar o parte din programul complet al festivalului, urmând ca noi proiecte și surprize curatoriale să fie dezvăluite în perioada următoare. Publicul poate descoperi deja patru concerte care trasează direcția artistică a ediției: Rhapsody in Motion (3 martie, Casa de Cultură a Studenților), Love Frequencies (4 martie, Palatul Culturii), In Between (5 martie, Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”) și The Sound of Us (7 martie, Sala Unirii – Cinema Victoria).

Biletele pentru aceste concerte sunt deja disponibile pe classixfestival.ro. Elevii și studenții beneficiază de o reducere de 50%, iar pentru achizițiile realizate cu un card BRD Groupe Société Générale, publicul se bucură de un discount de 15%, aplicat automat la momentul plății.

Începând cu 2020, Classix Festival a devenit unul dintre cele mai importante evenimente culturale independente din România, reunind peste 350 de artiști internaționali din 23 de țări, prezentând 49 de concerte, 23 de paneluri, 193 de sesiuni de masterclass, 6 expoziții, 10 proiecții de scurtmetraje și oferind 18 burse de creație. Festivalul a atras până acum peste 30.000 de spectatori în săli și peste 365.000 de participanți online, confirmându-și rolul de catalizator al dialogului cultural și al inovației artistice.


Organizatori: Asociația Industrii Creative, Showberry
Partener principal: BRD Groupe Société Générale
Parteneri culturali: Forumul Cultural Austriac, Centrul Cultural German, Institutul Italian de Cultură din București, Institutul Francez din România la Iași, Institutul Polonez
Parteneri instituționali: Filarmonica de Stat „Moldova” Iași, Episcopia Romano-Catolică Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova” – Palatul Culturii Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Opera Națională Română Iași
Parteneri strategici: DAC Music Performance

Parteneri media: AGERPRES, Bookhub, Cărturești, Elle.ro, Fashion Premium Magazine, Haute Culture, Happ.ro, InfoMusic, Libertatea, Liternet, Observator Cultural, Revista BIZ, Ringer, Romania Journal, Iași4u, Ziarul de Iași, Zile și Nopți.

Asociația Industrii Creative este organizator al festivalurilor Rocanotherworld și Classix din Iași, având drept scop revitalizarea culturală a orașului, angrenarea comunităților creative și implicarea în viața civilă a societății prin acțiuni care promovează spiritul proactiv, contributiv și participativ.

Showberry, membru AROC (Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale), este un startup câștigător al programului Investește în oameni! Din 2015 dezvoltă proiecte culturale și creative, fiind unul dintre principalii promotori de concerte publice și evenimente tematice din regiunea de nord-est a României. Din 2016 este co-organizator al festivalului Rocanotherworld, iar din 2020 a Classix Festival, alături de Asociația Industrii Creative.

Website: www.classixfestival.ro 

Facebook: https://www.facebook.com/classixFestival/

Instagram: https://www.instagram.com/classix.ro

Youtube: www.youtube.com/@classixfestival

Contact: [email protected]

