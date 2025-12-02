MASSIF revine cu cea de-a treia ediție în 2026 cu un format nou

Organizatorii vor anunța pe 15 decembrie datele festivalului șI primele nume confirmate

Massif, primul mare eveniment organizat într-o staţiune montană din Centrul şi Estul Europei, pregătește cea de-a treia ediție a festivalului în 2026.

Alături de Primăria Brașov, organizatorii își propun să transforme Massif într-o experiență de neuitat pentru iubitorii de munte și de distracție. Pe 15 decembrie, fanii Massif vor putea afla data festivalului în 2026, dar și primele nume confirmate.

“Pentru ediția a treia a Massif Winter Festival am pornit oficial numărătoarea inversă. Pe 15 decembrie vom anunța noul format al festivalului, primele nume confirmate și direcția creativă care va defini următorul capitol al conceptului Massif. După două ediții care au consolidat poziția festivalului în Poiana Brașov și au demonstrat potențialul acestui proiect în zona de entertainment montan, continuăm evoluția brandului printr-o viziune extinsă: Massif se va derula la finalul sezonului de iarnă 2025–2026 într-un format multi-weekend, cu o producție specială, unică în România, fără precedent în industria festivalurilor. Ne dorim să oferim atât comunității locale, cât și publicului internațional, o experiență montană de entertainment cu adevărat inovatoare, la standarde globale.”, a declarat Bogdan Rădulescu, Co Fondator UNTOLD Universe.

“M-am bucurat să aflu că organizatorii Massif doresc să reînnoade această poveste în Poiana Brașov, o poveste frumoasă, care poate deveni una de succes. După cum le-am spus și organizatorilor Massif în discuția de zilele trecute, avem toată deschiderea și interesul pentru un parteneriat în organizarea acestui festival. Cred că ideile lor sunt interesante și aștept detaliile noului format de festival, astfel încât cea mai importantă stațiune montană a României să poată oferi și cea mai bună experiență de acest gen”. – Dan Ghiță, viceprimarul municipiului Brașov.

Massif este un hub de distracție pentru amatorii de sporturi de iarnă şi atmosferă de festival care a adunat în cele doua ediții de festival peste 81 000 de iubitori ai muzicii, distracției și muntelui în Poiana Brașov.

Prima ediție a festivalului Massif a adus peste 38.000 de fani în cele trei zile de show-uri și concerte live din Poiana Brașov, iar cea de-a doua ediție peste 43.000 de festivalieri. Artiști români și internaționali precum Mahmut Orhan, Shimza, Dimitri

Vegas, Claptone, Gordo, au animat atmosfera la scenele amplasate de la baza pârtiei și la apres-ski-urile partenere.

Fanii se pot înscrie pe https://www.bemassif.com/ pentru a fi primii care vor afla noutăți despre experiența Massif din 2026.

Foto: MASSIF

Urmărește-ne pe Google News