Malinca – noul succes pe piața din România

„Cu alimentație sănătoasă, suplimente și rețete hrănitoare, ajutăm oamenii să adopte un stil de viață sănătos.”

Aceasta nu este doar o idee, ci o viziune care din 2013 încoace ghidează brandul sloven Malinca. Născut din multă pasiune și și mai multă dedicare, Malinca a crescut din ideea a două prietene într-o companie de succes, care astăzi se poate mândri cu peste 623.000 de utilizatori mulțumiți în toată Europa și mai mult de 2,7 milioane de produse livrate.

După poveștile de succes din Slovenia, Croația, Austria, Italia și Germania, Malinca pășește acum și pe piața din România – cu produse naturale de calitate, care îmbină puterea naturii și a științei, și cu o abordare personală ce a devenit marca brandului.

Alimentație sănătoasă, suplimente alimentare și cosmetice naturale într-un singur loc

Malinca este sinonimă cu calitatea, transparența și o experiență excelentă pentru utilizator. Este un brand multipremiat, care oferă alimentație sănătoasă, suplimente alimentare și cosmetice naturale – toate create cu gândul la un stil de viață sănătos, la starea de bine și la susținerea ritmului cotidian. Brandul îmbină puterea naturii cu știința modernă, având ca principiu central abordarea personalizată față de utilizator.

Foto: Malinca

De ce tocmai România?

România a atras Malinca prin deschiderea sa față de produsele naturale și prin gradul tot mai mare de conștientizare al consumatorilor. Aceștia apreciază calitatea, transparența și abordarea personală – care sunt printre principiile de bază ale Malinca. Aceasta nu este doar un magazin – este o experiență completă. În companie se crede cu tărie că pot ajuta multe persoane să trăiască o viață mai sănătoasă, mai împlinită și cu mai multă încredere în sine.

Valorile și obiectivele brandului

Valorile pe care le urmează Malinca sunt: stilul de viață sănătos, pozitivitatea, transparența, spiritul de echipă, curajul, creativitatea și responsabilitatea față de sine și de ceilalți. Nu își doresc doar să vândă produse – ci să împărtășească cunoștințe, să încurajeze oamenii să facă pași către o versiune mai bună a lor. Cred în schimbările realizate prin pași mici, dar intenționați: un mic dejun mai bun, o oră în plus de somn, îngrijirea pielii fără chimicale…

Produsele lor best-seller, care au convins deja mii de utilizatori sunt:

Ser pentru scalp 7 în 1 – soluția împotriva mătreții, căderii părului și pentru stimularea creșterii părului.

Foto: Malinca

Matcha Latte Mix – ceai matcha de calitate, lapte de cocos pudră și zahăr de cocos, pentru un plus de concentrare și energie pozitivă.

– ceai matcha de calitate, lapte de cocos pudră și zahăr de cocos, pentru un plus de concentrare și energie pozitivă. Collagen UP (capsule vegane) – pentru o piele strălucitoare, articulații flexibile și elasticitate.

– pentru o piele strălucitoare, articulații flexibile și elasticitate. Multivitamine sub formă de jeleuri pentru copii – o metodă gustoasă de susținere a sistemului imunitar și a unei creșteri sănătoase.

– o metodă gustoasă de susținere a sistemului imunitar și a unei creșteri sănătoase. Tigaie pentru mini clătite – un mic dejun rapid și distractiv pentru toată familia.

Foto: Malinca

Calitate fără compromisuri

Produsele noi sunt dezvoltate pornind de la nevoile reale ale clienților și conțin doar ingrediente de cea mai înaltă calitate, provenite din agricultură ecologică și din surse verificate. Toate produsele sunt lipsite de aditivi inutili, umpluturi și coloranți. Sunt dezvoltate cu un grad ridicat de responsabilitate și sunt susținute de certificările GMP, ISO 22000 și CosmEthically ACTIVE.

Calitatea produselor este confirmată și prin numeroase premii și distincții, dintre care se remarcă:

Certificatul Superbrands – Malinca se află printre cele 1% dintre cele mai de încredere branduri din Europa.

Foto: Malinca

Peste 20 de premii pentru cel mai bun magazin online din regiunea Adriaticii.

pentru cel mai bun magazin online din regiunea Adriaticii. Mai multe premii Grazia Best of Beauty și Cosmopolitan Beauty Awards pentru diverse produse.

și pentru diverse produse. Premii The Beauty Shortlist Wellbeing Awards pentru diferite produse.

Planuri pentru viitor

Și în România, Malinca își propune să construiască o comunitate care va recunoaște importanța unui stil de viață sănătos. Cu ajutorul conținutului educativ, al abordării personale și al produselor de calitate, vor să ușureze viața de zi cu zi și să sprijine starea de bine a oamenilor. Se străduiesc să ofere produse premium la prețuri accesibile și să asigure suport înainte și după achiziție. Pasiunea lor este să ajute oamenii să se simtă bine în pielea lor – natural și cu încredere.

Mai multe informații găsiți pe site-ul lor: www.malinca.eu/ro

Foto: Malinca

