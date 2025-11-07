  MENIU  
Home > Advertorial > Maison Couture Winter Edit – o selecție couture pentru ierni cu stil

Maison Couture Winter Edit – o selecție couture pentru ierni cu stil

O selecție exclusivă de piese Burberry, Yves Salomon, Bogner, Palm Angels și Miista, disponibile în Maison Couture Băneasa Shopping City

Maison Couture redefinește sezonul rece printr-o selecție curatorială de piese high-fashion, menite să combine estetica sofisticată cu funcționalitatea premium. În această perioadă, luxul nu mai este doar despre statut, ci despre experiență – de la atingerea materialelor fine, la modul în care o piesă se așază pe siluetă, la detaliile care diferențiază o apariție banală de una memorabilă.

Burberry – clasic reinventat

Maison Couture Winter Edit – o selecție couture pentru ierni cu stil

Iconicul print check Burberry rămâne simbolul eleganței britanice reinterpretate. Selecția Maison Couture include Check Rainboots și Slingback Pumps in Check, care combină estetica urbană cu funcționalitatea impecabilă, ideale pentru zilele ploioase sau reci.

Pentru bărbați, jachetele reversibile și cele cu detalii vintage check propun o eleganță versatilă, adaptabilă ritmului urban. Accesoriile Burberry – mănuși din piele și earmuffs din cașmir – completează ținutele cu lux subtil, oferind confort fără a compromite stilul.

Maison Couture Winter Edit – o selecție couture pentru ierni cu stil

Yves Salomon – lux tactil și rafinament absolut

Colecția Yves Salomon combină materialele premium cu măiestria croitoriei franceze. Doudoune scurte din flanelă, paltoane lungi cu guler din blană de vizon sau renard, și capote neutre sunt concepute pentru femeia care înțelege că luxul sezonului rece înseamnă eleganță tactilă și siluete impecabile.

Fiecare piesă este o declarație de stil: textura blănii, croiala precisă și finisajele sofisticate transformă confortul într-o experiență couture, potrivită pentru lifestyle-ul contemporan al orașului.

Bogner – performanță și eleganță urbană

Bogner propune o selecție de încălțăminte și outerwear care îmbină funcționalitatea tehnică cu designul rafinat. Sneakersii Lace-up Platform și botinele St. Moritz, cu detalii metalice și finisaje premium, sunt proiectate pentru a susține mișcarea fără a compromite stilul. Tonurile neutre și naturale, asociate croielii impecabile, fac aceste piese versatile – de la oraș la drumeții în natură, fără a sacrifica luxul.

Palm Angels – atitudine urbană couture

Palm Angels aduce în colecția Maison Couture un aer urban sofisticat. Treningurile din catifea chenille, jachetele colour-block și fustele midi din materiale lăcuite reflectă energia streetwear-ului reinterpretată prin filtrul high-fashion. Gențile din piele încrețită completează ținutele, adăugând o notă de modernitate și sofisticare urbană.

Miista – feminitate și forță în echilibru

Miista propune botine cu talpă ortopedică și biker boots cu ținte, care combină feminitatea cu atitudinea rebelă. Designul grafic, detaliile metalice și siluetele arhitecturale fac din aceste piese articole statement, potrivite pentru femeia contemporană care caută impact vizual fără compromisuri.

Maison Couture Băneasa Shopping City – experiența completă

La Maison Couture, sezonul rece devine un prilej de descoperire a luxului autentic. Vizitatorii pot explora fiecare colecție, atinge materialele, testa croielile și experimenta piesele în contextul unui stil de viață sofisticat. Fiecare pas în magazinul Maison Couture este o invitație de a construi ținute care combină estetica high-fashion cu confortul și funcționalitatea sezonului rece.

Texturile bogate, croielile sculpturale și detaliile couture transformă vizita într-o experiență senzorială, unde fiecare piesă devine parte a unui stil personal, dar și a unei povești de lux contemporan.

Descoperă selecția în magazinul Maison Couture din Băneasa Shopping City și redefinește-ți iarna prin eleganță, atitudine și lux autentic.

