Maison Couture – l’art de vivre în sezonul rece

Există un moment în an când garderoba capătă un alt rol: acela de a defini stilul în mișcare, indiferent dacă este vorba despre o plimbare prin orașul luminat festiv, un weekend la munte sau o cină spontană într-un loc discret, dar cu atmosferă. Maison Couture prezintă o selecție curată de piese pentru sezonul rece, gândită pentru cei care înțeleg că eleganța nu se oprește când scad gradele, ci, dimpotrivă, prinde contur.

Nu vorbim despre iarnă ca despre un anotimp, ci ca despre o dispoziție – o manieră de a trăi. „La saison froide, avec allure.”

În prima parte a lunii decembrie, Maison Couture propune o viziune sofisticată asupra stilului de sezon, în care funcționalitatea întâlnește proporțiile couture, iar confortul se transformă într-un statement stilistic. Piesele sunt alese pentru o estetică ce se mișcă fluid între urban și altitude, între livingul unui chalet și ritmul orașului, între bucuria de a oferi și plăcerea de a te răsfăța.

O iarnă trăită la nivel de stil

Refined comfort pentru oraș și chalet

Shearling-ul devine material-reper al sezonului: pantofii mule Birkenstock sau modelele Boston, reinterpretate în versiuni îmblănite, completează perfect momentele de relaxare – fie într-un living cu foc aprins, fie într-o zi rece petrecută în oraș. Sneakers-ii Miu Miu integrați cu shearling traduc ideea de casual couture într-un limbaj modern, ideal pentru cei care văd estetica în fiecare detaliu.

Siluete pentru un lifestyle cosmopolit

Bocancii Tod’s și încălțămintea pentru zăpadă Bogner se potrivesc perfect atât pentru plimbările urbane, cât și pentru evadările spontane spre munte. Cu un design limpede, tonuri neutre și impact discret, aceste piese devin baza unui stil contemporan, în care versatilitatea devine lux.

High-performance meets high-style

Jachetele Perfect Moment sau fleece-ul cu pattern emblematic Burberry oferă acea combinație ideală între protecție și impact vizual. În același registru, puloverele norvegiene reinterpretate de Bogner sau modelele cu grafică Perfect Moment devin highlight-uri ale garderobei de sezon – potrivite pentru întâlniri casual, cocktailuri intime sau après-ski reinterpretat în oraș.

Layering sofisticat – de la pârtie la lounge, fără efort

Piesele tehnice precum pantalonii de ski Aurora sau jumpsuit-ul din lână Perfect Moment transmit idee de siluetă arhitecturată, libertate de mișcare și eleganță fără compromisuri. Sunt piese care pot trece direct de la activități outdoor la un moment de lounge într-o atmosferă exclusivistă. În plus, sunt opțiuni ideale de gifting pentru cei care trăiesc iarna ca pe o oportunitate de stil.

Final touch: accente ce definesc estetica sezonului

Eșarfa și mănușile Y-3 adaugă un strat de minimalism urban, devenind elemente definitorii în compunerea ținutei. În același spirit, piesele shearling – fie pentru interior sau exterior – sunt alegerea potrivită pentru bagajul de vacanță, dar și pentru zilele reci în care estetica cere confort, iar confortul cere puritate de design.

Maison Couture propune o iarnă trăită cu intenție. O garderobă selectată pentru cei care aleg rafinamentul în ritmul propriu, fie în oraș, fie la altitudine. Este despre eleganță în mișcare, despre cadouri care spun ceva, despre stilul care persistă dincolo de sezon.

Foto: Maison Couture

