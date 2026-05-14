Mai puțin timp pentru curățenie, mai mult timp pentru familie: Roborock lansează Qrevo Edge 2 în România

Conceput pentru locuințele cu copii și animale de companie, noul Roborock Qrevo Edge 2 combină curățarea eficientă, întreținerea automată și navigația inteligentă într-un format slim și ușor de integrat în viața de zi cu zi



În multe locuințe moderne, curățenia nu înseamnă doar praf pe podea. Înseamnă urme de lăbuțe, păr de animale, firimituri după mesele copiilor, obstacole lăsate prin casă și tot mai puțin timp liber pentru a le gestiona pe toate manual. Pentru familiile care își doresc o soluție simplă, eficientă și fără complicații, Roborock aduce în România noul Qrevo Edge 2 – un aspirator robot conceput pentru curățarea de zi cu zi, fără stres și fără întreținere constantă.

Noul model este gândit ca un companion de încredere pentru familiile active, oferind performanță echilibrată și funcții inteligente care simplifică rutina zilnică. În loc să pună accent exclusiv pe specificații și termeni tehnici, Qrevo Edge 2 urmărește să rezolve problemele reale dintr-o casă modernă: părul de animale care se încurcă în perii, murdăria acumulată în colțuri, spațiile greu accesibile sau obstacolele pe care robotul trebuie să le evite fără intervenția utilizatorului.

Sistemul Dual Anti-Tangle ajută la reducerea firelor de păr încurcate în perii, fiind ideal pentru locuințele cu animale de companie sau pentru familiile care folosesc aspiratorul zilnic. În același timp, puterea mare de aspirare și sistemul îmbunătățit de mop contribuie la îndepărtarea eficientă a murdăriei, petelor și prafului fin de pe podele și covoare.

Pentru familiile cu copii mici, igiena reprezintă o prioritate importantă. Qrevo Edge 2 include funcții dedicate pentru menținerea curățeniei și igienei în locuință, inclusiv spălarea mopurilor cu apă fierbinte și sisteme de uscare automată care ajută la reducerea bacteriilor și a mirosurilor neplăcute. Mopul îmbunătățit lasă mai puțină apă reziduală pe podea, contribuind la o experiență de curățare mai confortabilă în utilizarea de zi cu zi.

Noul model utilizează un sistem inteligent de evitare a obstacolelor care poate recunoaște și evita obiecte întâlnite frecvent într-o locuință activă, precum jucării, încălțăminte, cabluri sau obiecte pentru animale. Astfel, utilizatorii nu mai trebuie să pregătească fiecare cameră înainte de curățenie, iar experiența devine mai simplă și mai relaxată.

Designul slim de doar 7,98 cm îi permite robotului să ajungă mai ușor sub canapele, paturi sau mobilier jos, zone care sunt adesea dificil de curățat manual. În plus, funcțiile automate de întreținere reduc considerabil intervenția utilizatorului, transformând experiența într-una aproape complet autonomă.

Pentru utilizatorii cu animale de companie, aplicația Roborock oferă funcții suplimentare precum monitorizare video, identificarea animalelor și posibilitatea de apel video direct prin robot, pentru mai multă conectivitate și control chiar și atunci când utilizatorii nu sunt acasă.

Cu peste 15 milioane de utilizatori în mai mult de 170 de țări, Roborock s-a impus ca unul dintre cele mai de încredere branduri de aspiratoare robot la nivel global. Potrivit IDC, compania a ocupat din nou locul 1 la nivel mondial în 2025 atât după volumul livrărilor, cât și după cota de piață valorică, confirmând încrederea consumatorilor și relevanța produselor sale. În România, conform datelor GfK, Roborock se numără constant printre liderii pieței de aspiratoare robot după valoarea vânzărilor încă din 2020. Susținut de investiții de peste 280 de milioane de dolari în cercetare și dezvoltare și de o echipă în care mai mult de jumătate dintre angajați sunt ingineri, Roborock continuă să dezvolte tehnologii practice menite să simplifice viața de zi cu zi a familiilor moderne.

Roborock Qrevo Edge 2 va fi disponibil în România la prețul recomandat de 4.699 lei.

În perioada 14 – 21 mai, produsul beneficiază de o ofertă early bird exclusivă prin eMAG, unde utilizatorii pot obține o reducere de 300 lei folosind codul ROBOROCK, prețul promoțional ajungând la 4.399 lei.

