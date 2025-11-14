  MENIU  
Magneziul Bisglicinat și calitatea somnului: de la insomnii la somn profund

Magneziul Bisglicinat și calitatea somnului: de la insomnii la somn profund

Somnul odihnitor este fundamental pentru sănătatea fizică și mintală. Totuși, simptomele insomniei și ale somnului agitat sunt frecvente, iar deficiența de magneziu (hipomagneziemia) este strâns legată de tulburările de somn. Magneziul este un mineral esențial implicat în sute de procese din organism, contribuind la echilibrul sistemului nervos, relaxarea mușchilor și reglarea somnului.

Dintre numeroasele forme de suplimente disponibile, Magneziul Bisglicinat (sau Glicinat) este considerat cea mai bună formă pentru susținerea somnului și a relaxării.

De ce Magneziul Bisglicinat este Superior pentru Somn

Magneziul bisglicinat este o formă chelatată, în care magneziul este legat de două molecule de glicină. Această structură conferă avantaje clare în contextul îmbunătățirii somnului, datorită biodisponibilității superioare și efectului sinergic cu aminoacidul glicină.

Absorbție Excelentă și Toleranță Digestivă – Magneziul Bisglicinat este renumit pentru că are una dintre cele mai ridicate biodisponibilități, cu o absorbție estimată între 80% și 90%.

1. Protecție Gastrointestinală: Forma chelatată protejează magneziul de sucurile gastrice și de compușii care ar putea împiedica absorbția, asigurând o cantitate mai mare de mineral care ajunge în sânge și celule.

2. Fără Efect Laxativ: Spre deosebire de alte forme comune (precum oxidul sau citratul la doze mari), Bisglicinatul este blând cu stomacul și are un risc redus de a provoca disconfort digestiv, crampe abdominale sau diaree. Acest lucru îl face ideal pentru administrarea de seară și pentru suplimentarea zilnică pe termen lung.

Beneficiul Dual al Glicinei – Glicina, aminoacidul la care este legat magneziul, acționează ca un neurotransmițător relaxant.

  • Efect Calm Îmbunătățit: Glicina sporește proprietățile calmante naturale ale magneziului. Oamenii care iau magneziu bisglicinat se pot simți mai calmi și mai relaxați, facilitând trecerea de la starea de veghe la somn.
  • Termoreglare: Glicina poate contribui la calitatea somnului prin mecanisme proprii, inclusiv prin scăderea temperaturii centrale a corpului, un semnal fiziologic esențial pentru inițierea somnului profund.

Mecanismele Prin Care Magneziul Bisglicinat Induce Somnul Profund

Magneziul nu acționează ca un sedativ, ci sprijină mecanismele naturale ale organismului care guvernează somnul de înaltă calitate.

Reglarea Sistemului Nervos (GABA)

Magneziul ajută la liniștirea activității cerebrale, o etapă crucială pentru a adormi.

  • Agonist GABA: Magneziul îmbunătățește producția și activitatea acidului gama-aminobutiric (GABA), principalul neurotransmițător inhibitor din creier. Prin creșterea activității GABA, magneziul ajută la reducerea excitabilității neuronale și la calmarea sistemului nervos central.
  • Antagonist Glutamat: Magneziul acționează ca un antagonist al receptorilor NMDA, reducând activitatea neurotransmițătorului excitator glutamat, care, în exces, face dificilă relaxarea și adormirea.

Relaxarea Fizică și Musculară

Magneziul este esențial pentru funcția musculară, inclusiv contracția și relaxarea mușchilor.

  • Calmarea Tensiunii: Prin relaxarea mușchilor, magneziul bisglicinat previne și ameliorează crampele musculare nocturne sau sindromul picioarelor neliniștite (RLS). Aceste simptome sunt adesea asociate cu deficitul de magneziu și pot perturba semnificativ somnul.
  • Recuperare Musculară: Sportivii și persoanele active folosesc Bisglicinatul și pentru recuperarea post-efort, deoarece susține relaxarea musculară și promovează faza de somn profund (Non-REM), crucială pentru vindecarea fizică.

Reglarea Ritmului Circadian și a Stresului

Magneziul susține un ciclu somn-veghe sănătos.

  • Melatonina: Magneziul este necesar pentru producția de melatonină, hormonul care reglează ciclul somn-veghe și semnalează corpului când este timpul să doarmă.
  • Reducerea Cortizolului: Magneziul ajută la reducerea nivelului de cortizol, hormonul stresului, care, atunci când este ridicat seara, poate interfera cu adormirea. Reducerea cortizolului ajută la menținerea unei stări de calm mental propice somnului.

Rezultate Clinice și Recomandări pentru Administrare

Deși cercetările specifice pe Magneziu Bisglicinat și somn sunt în curs de desfășurare, dovezile indică beneficii consistente, mai ales la populațiile cu deficit sau cu tulburări ușoare de somn.

Rezultatele Studiilor

Un studiu dublu-orb, controlat cu placebo, publicat în August 2025 (realizat pe 155 de adulți cu auto-raportare a calității slabe a somnului), a fost primul de mari dimensiuni care a testat direct Magneziul Bisglicinat pentru simptomele insomniei (250 mg magneziu elementar și 1523 mg glicină zilnic).

  • Îmbunătățirea Insomniei (ISI): Grupul care a primit Bisglicinat de magneziu a arătat o reducere semnificativ mai mare a scorurilor ISI (Insomnia Severity Index) comparativ cu placebo, sugerând o îmbunătățire modestă, dar semnificativă statistic a severității insomniei în decurs de 4 săptămâni.
  • Subiecții cu Deficit: Analizele exploratorii au sugerat îmbunătățiri mai mari la participanții cu un aport alimentar scăzut de magneziu la momentul inițial, indicând faptul că suplimentul este deosebit de benefic pentru corectarea carențelor.
  • Somn Profund și Latență: Studiile (deși adesea folosind alte forme de magneziu) au arătat că suplimentarea cu magneziu poate crește durata somnului și crește somnul cu unde lente (Slow Wave Sleep – SWS), care este faza de somn profund, esențială pentru recuperarea cerebrală și fizică.

Dozare și Momentul Optim

Magneziul Bisglicinat este ideal pentru un somn mai bun, fiind recomandat să fie luat seara.

AspectRecomandareDetalii
Doză Zilnică Uzuală350–420 mg de magneziu elementar pe zi.Doza variază în funcție de vârstă, sex și necesități individuale. Nu este recomandat să depășiți 420 mg magneziu din suplimente fără aviz medical, mai ales dacă suferiți de afecțiuni renale.
Momentul AdministrăriiSeara, cu 30–60 de minute înainte de culcare.Acest interval permite magneziului să înceapă să acționeze asupra sistemului nervos și a mușchilor, pregătind corpul pentru odihnă.
Asocierea cu AlimenteSe recomandă administrarea cu sau după o masă ușoară.Administrarea cu alimente poate facilita o absorbție mai bună și minimizează orice risc de disconfort digestiv.
Lucruri de EvitatEvitați cofeina, alcoolul și mesele copioase înainte de culcare, deoarece acestea anulează efectul relaxant. 
De asemenea, este indicată distanțarea de suplimentele cu calciu, zinc sau fier, deoarece pot concura pentru aceleași căi de absorbție.
VarstaBarbatiFemei
Nastere – 6 luni (AI)30 mg30 mg
7–12 luni (AI)75 mg75 mg
1–3 ani (RDA)80 mg80 mg
4–8 ani (RDA)130 mg130 mg
9–13 ani (RDA)240 mg240 mg
14–18 ani (RDA)410 mg360 mg
19–30 ani (RDA)400 mg310 mg
31–50 ani (RDA)420 mg320 mg
51+ ani (RDA)420 mg320 mg

AI = Aport Adequate (valoare estimată pentru a asigura necesarul nutritional)
RDA = Doza Zilnica Recomandata

Alege forma avansată de magneziu bisglicinat: Magneziu Bisglicinat type:nature furnizează 150 mg de magneziu ionic activ per tabletă* — una dintre cele mai mari concentraţii de magneziu ionic disponibile pe piaţă. Bucură-te de absorbţie superioară, toleranţă digestivă excelentă şi sprijin real pentru sistemul nervos, muscular şi metabolic.

Concluzie

Magneziul Bisglicinat este, conform cercetărilor și experiențelor utilizatorilor, o soluție naturală de referință pentru cei care se confruntă cu dificultăți de somn, de la insomnie ușoară la somn agitat.

  • Beneficiile sale se bazează pe biodisponibilitatea excelentă și pe efectul calmant dublu (magneziu + glicină), care ajută la reglarea chimiei creierului, la reducerea stresului și la relaxarea musculară.
  • Cei care aleg Bisglicinatul de magneziu caută un somn de calitate mai profundă și mai odihnitor, fără a experimenta somnolență artificială sau efectele secundare digestive neplăcute asociate altor forme.

Avertisment: Suplimentarea cu magneziu bisglicinat este un adjuvant excelent, dar nu trebuie să înlocuiască consultul medical, mai ales în cazurile de insomnie severă sau dacă se administrează medicamente cronice.

Surse:

https://www.healthline.com/nutrition/best-magnesium-supplement

https://www.obio.ro/blog/magneziu-bisglicinat-beneficii-cea-mai-cautata-forma-de-magneziu-produse-bio-organice.htm

https://herbagetica.ro/blog/magneziu-marin-sau-bisglicinat-beneficii-diferente-si-cum-sa-alegi-corect

https://www.wbcil.com/blog/the-glycine-advantage-how-new-pubmed-research-reveals-magnesium-bisglycinates-untapped-potential

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jphs/118/2/118_11R04FM/_article

https://www.healthline.com/nutrition/magnesium-dosage

https://thirdzy.com/blogs/article/magnesium-bisglycinate-vs-citrate

researchportal.murdoch.edu.au/esploro/fulltext/journalArticle/Magnesium-Bisglycinate-Supplementation-in-Healthy-Adults/991005810049707891?repId=12183042830007891&mId=13183042820007891&institution=61MUN_INST

Foto: typenature.ro

