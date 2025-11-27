Magia Sărbătorilor în fiecare cană de ceai

Cupper lansează ediția 2025 a Advent Calendar – 24 de momente de bucurie și relaxare, într-o selecție de ceaiuri BIO pentru fiecare zi până la Crăciun.

Brandul britanic de ceaiuri certificate ecologic Cupper, distribuit în România de Nutrivita, lansează ediția specială de sezon: Cupper Advent Calendar – o invitație de a trăi magia Sărbătorilor pas cu pas, prin 24 de momente de răsfăț aromatic și relaxare conștientă.

Inspirat din tradiția Calendarului de Advent, produsul transformă fiecare zi din decembrie într-o mică surpriză bio, cu ceaiuri aromate, create din ingrediente 100% naturale, fără adaosuri artificiale și ambalate responsabil. O clipă de răsfăț în fiecare zi in care astepti sosirea Crăciunului Magic Cupper Advent Calendar reunește 2×12 de sortimente de ceai, atent alese pentru a crea o experiență senzorială completă – de la note fructate și dulci de scorțișoară, mere și portocale, până la infuzii de plante reconfortante. Fiecare plic este o invitație la o pauză autentică de relaxare, un moment de liniște și bucurie simplă, așa cum doar un ceai bun poate aduce. „Ne dorim ca fiecare Advent Calendar CUPPER să fie mai mult decât un simplu cadou — să devină un mic ritual al iubirii de sine, un gest plin de sens și bucurie în spiritul Crăciunului. Fiecare ceașcă e o invitație la răgaz și la bucuria lucrurilor simple.” — Adelina Păsat, Cofondator Nutrivita

Ceaiuri BIO create cu suflet și respect pentru oameni si natura

Toate ceaiurile Cupper sunt certificate bio și realizate din plante provenite din surse sustenabile, fără arome artificiale sau coloranți, iar pliculețele de ambalare nu sunt albite cu clor, ca majoritatea produselor de pe piață. Brandul britanic se remarcă prin angajamentul față de mediu – ambalaje reciclabile, certificate FSC și o filozofie clară: “Natural, Fair & Delicious”. Cupper Advent Calendar este disponibil în ediție limitată, începând cu luna noiembrie, pe www.nutrivita.ro și în supermarketuri, drogherii, farmacii și partenerii online.

Fondată în 2007, Nutrivita este compania care aduce pe piața din România branduri europene dedicate unui stil de viață sănătos, echilibrat și conștient. Din portofoliul său fac parte mărci de renume precum Gerble, Gerlinea, Isostar; CUPPER, Bjorg, Bauckhof, Abonett, Lago, Nutrivital și multe altele – reunite sub misiunea „nutriție specială pentru o viață mai bună.

