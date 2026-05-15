Luna Fără Glutenby Nutrivita

16 Mai – Ziua Internațională a Bolii Celiace

Mai mult decât o dietă. O viață normală, fără compromisuri.

Pe 16 mai marcăm Ziua Internațională a Bolii Celiace, un moment important dedicat conștientizării unei afecțiuni despre care încă se vorbește prea puțin, deși afectează milioane de oameni din întreaga lume.

Celiachia, sau boala celiacă, este o afecțiune autoimună cu determinism genetic, declanșată de consumul de gluten — proteină regăsită în grâu, orz și secară. Pentru persoanele diagnosticate, glutenul nu reprezintă un simplu ingredient de evitat, ci un factor care poate produce reacții severe și afectarea sistemului digestiv. Singurul tratament eficient este o dietă strictă fără gluten, respectată toată viața.

În România, mulți oameni trăiesc ani întregi fără un diagnostic clar, confruntându-se cu simptome precum balonare, oboseală cronică, dureri abdominale sau disconfort digestiv constant. Pentru mulți, diagnosticul nu înseamnă o limitare, ci începutul unei stări de bine pe care nu știau că o pot avea.

În acest context, Nutrivita lansează campania „Luna Fără Gluten”, dedicată Zilei Mondiale a Bolii Celiace și comunității celor care aleg — sau trebuie — să trăiască fără gluten.

De la „restricție” la normalitate

Ani la rând, produsele fără gluten au fost asociate cu ideea de compromis: mai puțin gustoase, mai greu de găsit, mai puțin variate. Astăzi, realitatea este diferită. Rafturile dedicate s-au diversificat, iar alimentația fără gluten poate fi:

mai variată

mai nutritivă

mai gustoasă

mai convenabilă

mai accesibilă

Nutrivita este unul dintre pionierii categoriei fără gluten din România și susține de ani de zile accesul la produse dedicate persoanelor cu boală celiacă și intoleranță la gluten — nu pentru că a devenit un trend, ci pentru că exista o nevoie reală.

„Noi eram aici înainte ca fără gluten să fie cool, când rafturile erau aproape goale, iar opțiunile puține. Pentru mulți oameni, fără gluten nu este un lifestyle. Este pur și simplu viața de zi cu zi.” declara Adelina Pasat, Director Comercial Nutrivita

Cei 5 Campioni Fără Gluten de la Nutrivita

Nutrivita aduce în prim-plan cinci branduri specializate în nutriția fără gluten:

Abonett – gustări rapide și crunchy

– gustări rapide și crunchy Balviten – specialistul în panificație fără gluten

– specialistul în panificație fără gluten Bauckhof – ingrediente bio și mixuri pentru gătit

– ingrediente bio și mixuri pentru gătit Bio Junior – variante gustoase și distractive pentru cei mici

– variante gustoase și distractive pentru cei mici Gerblé – gust bun și ingrediente de încredere

Împreună, cele cinci branduri formează „Cei 5 Campioni Fără Gluten de la Nutrivita”, disponibili la rafturile de dietetice din marile magazine, drogherii și farmacii din România.

O invitație la empatie și informare

Ziua Internațională a Bolii Celiace este și un apel la înțelegere și solidaritate față de persoanele care trăiesc cu această afecțiune. Dincolo de etichete și tendințe alimentare, există oameni pentru care alegerea produselor fără gluten este o necesitate medicală reală.

Prin campania „Luna Fără Gluten”, Nutrivita își propune să normalizeze conversația despre alimentația fără gluten și să arate că o dietă adaptată poate însemna nu doar siguranță, ci și plăcere, varietate și echilibru.

Pentru că, uneori, cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru cinva este să îi faci viața să pară… normală.

