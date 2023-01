Lucruri despre Valhalla pe care merită să le știi, unul dintre cele mai cunoscute locuri din mitologia nordică

Valhalla este considerat unul dintre cele mai cunoscute locuri din mitologia nordică. Era perceput ca fiind paradisul, locul în care toți vikingii își doreau să ajungă. În prezent, Valhalla stârnește în continuare ecouri și este un loc prezent în filme și jocuri.

Iată ce merită să știi despre Valhalla:

1. Nu era paradisul pentru toți vikingii

Probabil cel mai cunoscut lucru pe care oamenii îl știu despre Valhalla este că era paradisul vikingilor după moartea eroică de pe câmpul de luptă. Vikingii aspirau să ajungă în acest loc care era perceput ca fiind echivalentul raiului de la creștini. Conform mitologiei nordice, valchirii erau cei care alegeau care dintre cei uciși vor ajunge în Valhalla. De asemenea, potrivit legendelor tot ei decideau cine trăiește și cine moare în luptă. În traducere liberă, Valhalla înseamnă „sala celor uciși” și se află în Asgard și era palatul preferat al lui Odin. Avea un aspect impresionant, turnurile erau aurii și strălucitoare, iar acoperișul conținea scuturi și căpriori din sulițe.

2. Valhalla este încă un subiect important în filme și jocuri

În ultimii ani s-au lansat constant filme și seriale noi inspirate din mitologia nordică, iar în multe dintre ele se face referire și la Valhalla. Un exemplu concret este producția Valhalla – The Legend of Thor (2019), în care se urmărește povestea zeilor Thor și Loki, dar și viața din raiul nordicilor. Sunt și jocuri inspirate din mitologia nordică. Ubisoft a lansat RPG-ul Asassin’s Creed Valahlla în 2020, iar acesta a avut vânzări și recenzii excelente. De asemenea, la pacanele online utilizatorii au la dispoziție unul dintre cele mai tari sloturi din 2022, Gates of Valhalla. Acesta este inspirat din mitologia nordică, iar printre simbolurile producției celor de la Pragmatic Play regăsim vikingi și armurile lor.

3. Viața în Valhalla, între lupte și petreceri

Ajunși în Valhalla, luptătorii își perfecționau abilitățile și profitau de faptul că aici orice răni erau vindecate în mod absolut miraculos până la finalul zilei. Pe de altă parte, odată cu sosirea nopții, începeau petrecerile alături de zeul Odin și de ceilalți războinici și valchiri. Totul până când profețiile vechi nordice au amintit o luptă regală. Este vorba despre războiul care să pună capăt tuturor războaielor, care avea o formă apocaliptică, din moment ce viața era complet distrusă și urma o renaștere a cosmosului.

4. JRR Tolkien, mare fan al mitologiei nordice

Cunoscutul autor JRR Tolkien, cel care a creat The Hobbit și The Lord of the Rings, a îndrăgit mult mitologia nordică, lucru ce poate fi sesizat cu ușurință și din scrierile sale. Fosta dădacă a lui Tolkien era islandeză și astfel i-a citit multe povești din mitologia nordică. Așadar, cu ele în minte, Tolkien a devenit și mai pasionat și s-a inspirat în operele sale. Un exemplu este Valinor din universul său, care se aseamănă foarte mult cu Asgard din mitologia nordică. Mai mult, Pământul de Mijloc seamănă mult cu Midgard. Vrăjitorii și semi-zeii înțelepți folosiți de Tolkien sunt apropiați cu diverse personaje din mitologia nordică, în timp ce comparațiile între Odin și Gandalf au fost făcute adesea.

5. Mai există un tărâm al vieții de apoi

Valhalla nu era singurul tărâm al vieții de apoi din mitologia nordică. Se numea Folvangr (câmpul armatei) și era condus de zeița Freya. Aici ajungeau în jur de jumătate dintre războinicii vikingi căzuți pe front. Folkvangr, un tărâm la fel de apreciat că Valhalla, reprezenta și el un tărâm al vieții de apoi.