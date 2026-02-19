  MENIU  
LOREDANA revine la Sala Palatului cu un show-eveniment: „LIBERTATE"

Pe 7 noiembrie, barierele cad într-un spectacol despre muzică, spirit și curajul de a fi tu însuți. Loredana ne invită la „Libertate” – un show-manifest despre curajul de a nu te lăsa încadrat în norme rigide.

Loredana, artista care a reinventat constant scena muzicală din România, anunță cel mai nou concept de spectacol: „LIBERTATE”. Evenimentul va avea loc pe 7 noiembrie, la Sala Palatului, și promite să fie o adevărată aventură muzicală – o experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.



Conceptul „LIBERTATE” pornește de la ideea că muzica nu are granițe, religie sau gen. Este o celebrare a Spiritului, singura dimensiune care rămâne eternă într-o lume în continuă schimbare. Loredana propune o experiență fluidă, în care genurile muzicale se contopesc, iar spectatorii sunt invitați să trăiască dincolo de frici și tipare predefinite.

„Libertate e atunci când toate barierele cad,” spune Loredana. „Când nu te mai identifici cu un gen sau cu o limbă, ci ești pur și simplu infinit. Libertatea e viață, e sunet pur, e muzică.”

Spre deosebire de un concert clasic, „LIBERTATE” este construit ca o forță care încalcă regulile. Show-ul refuză repetarea unor rețete vechi și alege să iasă din tipare, oferind o producție vizuală și sonoră complexă. Este o invitație la a lăsa în urmă conflictele și prejudecățile pentru a experimenta un haos în perfectă armonie.



Cu o carieră longevivă care a definit și redefinit muzica pop din România, Loredana rămâne cel mai cameleonic artist al scenei naționale. De la debutul fulminant și până la spectacolele conceptuale de astăzi, ea continuă să inoveze, fiind o voce a curajului și a reinventării constante.



Un eveniment produs de KIMARO Entertainment, susținut de Kiss FM și Magic FM. 

Prinde prețurileearly bird până pe 8 martie! Biletele sunt disponibile pe get-in.ro

Sursa foto: Kimaro

