Locuri de muncă în Cluj: Cum pot fi păstrați angajații valoroși. Iată de ce au nevoie

Dacă încerci să alegi dintre locurile de muncă din Cluj, ține cont de câteva avantaje pe care le poți avea.

Dezvoltarea personală e importantă

Una dintre caracteristicile întâlnite des la angajații valoroși este aceea că indiferent de vârstă, ei nu încetează să învețe și să își perfecționeze munca pe care o fac.

Conform piramidei lui Maslow, pe lista celor cinci nevoi de baza se numără și cea a autorealizării, a dezvoltării personale, așa că orice angajat valoros va simți nevoia să fie stăpân pe ceea ce știe să facă.

Fie că este vorba de o pasiune pe care vrea să o perfecționeze, de un domeniu pe care vrea să îl stăpânească foarte bine sau de un set de abilități pe care vrea să le dobândească, toate aceste pot fi motorul și declanșatorul care determina o persoană să schimbe sau nu locul actual de muncă.

Atât timp cât va simți că mediul în care lucrează îi susține dorința de autorealizare, cel mai probabil va alege să rămână. De aceea, un lider bun va investi și în dezvoltarea personală a angajaților săi, oferindu-le accesul la diferite cursuri din domeniile care îi pasionează și îi ajută să evolueze în direcția dorită.

Beneficiile extrasalariale

Unul dintre lucrurile aflate în fruntea listei cu motive pentru care angajații aleg să plece dintr-o firma este dat de faptul că nu se simt recompensați pe măsură muncii și efortului depus.

Orele petrecute suplimentar pentru încheierea unor taskuri urgente, rezolvarea rapidă a unor probleme apărute brusc, disponibilitatea angajaților chiar și în concediu sunt „responsabilități” nu foarte sănătoase, dar care apar în cadrul anumitor companii și care nu întotdeauna sunt recompensate.

Un lider bun se asigură că oamenii de top din echipa lui beneficiază de un salariu corect, care să le permită nu doar să își plătească taxele lunare, ci și să se poată relaxa și să ducă o viață cel puțin decentă. Pentru asta, managerii pot oferi angajaților, pe lângă salariu, și beneficii sub formă de carduri și tichete de masă, vouchere și carduri de vacanță, carduri pentru excursii culturale și multe alte bonificații care aduc un plus de încredere oricărui membru al echipei.

Să aibă o echipă în subordonare

Modul în care un angajat își poate pune în valoare tot ceea ce știe să facă este să îi învețe și pe ceilalți informațiile pe care el le stăpânește deja. Pe lângă un plus de responsabilitate, angajatul va primi prin asta mai multă încredere în sine, confirmarea faptului că este un pion important în companie, posibilitatea de a-și crea propriile strategii de dezvoltare, șansa de a lucra în echipa și de a găși metodele creative prin care poate obține rezultatele dorite.

Pentru mulți angajați aceasta poate fi o provocare interesantă, care îi scoate din zona de confort, dar și din rutină. Astfel, le poate da ocazia să descopere că dispun de multe abilități, capacități sau talente pe care până atunci le-au folosit mai puțin.

Luarea deciziilor de unul singur

O altă modalitate prin care un manager poate păstra mult timp oamenii buni în echipa sa este să le ofere șansa de a lua singuri decizii. Nevoia de independență și singuranța faptului că ideile și părerile unei persoane contează îi poate da siguranța că se află în locul potrivit.

Acest exercițiu nu doar că va îmbunătăți performanțele companiei (angajații buni fiind responsabilizați și încurajați să gândească singuri, să găsească soluții, să ceară ajutor atunci când nu reușesc să îndeplinească taskurile), ci va consolida stima de sine a personalului.

Un angajat bun, încrezător în forțele proprii, înseamnă un plus de performanță adus firmei. Așa că ideal este că un manager să dea voie angajatului să ia decizii singur. De exemplu, să hotărască dacă că are nevoie de un om în plus în echipa sa, să îl angajeze singur, să aplice anumite strategii sau să facă anumite lucruri, fără să mai primească aprobarea altor șefi.

Există numeroase metode și tehnici prin care un manager își poate păstra mult timp oamenii buni în echipa sa. De cele mai multe ori, succesul aplicării lor depinde de implicarea managerului și de conștientizarea faptului că angajații buni sunt cel mai valoros capital.