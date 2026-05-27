Lidl Plus, mai mult decât o aplicație: avantaje, oferte și surprize la aniversarea Lidl de 15 ani

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

De 15 ani, Lidl este parte din cumpărăturile de zi cu zi ale românilor, mizând pe aceeași rețetă: produse de calitate la prețuri avantajoase. În tot acest timp, experiența de cumpărături a evoluat, iar aplicația Lidl Plus a devenit un instrument esențial pentru cei care vor să economisească mai mult și să descopere beneficii personalizate, adaptate stilului lor de viață.

Un singur loc pentru toate beneficiile Lidl Plus

Aplicația Lidl Plus aduce la un loc mai multe tipuri de avantaje pentru clienți, gândite pentru nevoi diferite: de la oferte speciale și promoții exclusive la produsele din magazinele Lidl, până la oferte din partea partenerilor, concursuri cu premii atractive pentru întreaga familie și istoricul bonurilor de cumpărături, pentru o mai bună monitorizare a acestora. Totul este ușor de accesat sau activat direct din aplicație, la fiecare vizită în magazin.

Happy Hour: reduceri la legume și fructe

– Utilizatorii Lidl Plus pot beneficia de Happy Hour, o reducere aniversară de 15% la o selecție de fructe și legume proaspete din Piața Lidl, disponibilă în zilele de miercuri sau duminică, de la ora 14:00 până la închiderea magazinului. Mecanismul este simplu: cuponul se activează direct în aplicație, iar reducerea se aplică automat la casa de marcat. Este o modalitate practică de a economisi la produse proaspete, exact în mijlocul săptămânii.

Vânătoarea de produse aniversare îți aduce un cupon de 15 lei

În perioada 25 mai – 21 iunie 2026, în cadrul campaniei aniversare de 15 ani, Lidl Plus vine și cu un beneficiu suplimentar. Săptămânal, clienții pot achiziționa 2 produse în ambalaj aniversar, iar cu Lidl Plus beneficiază de o reducere de 15% la respectivele produse. În plus, la achiziționarea tuturor celor 8 produse aniversare diferite în perioada campaniei, clienții vor primi un cupon monetar de 15 lei, care va fi disponibil ulterior în aplicație, pe 25 iunie.

Mix & Match: combinații perfecte care vin cu reducere

Tot prin Lidl Plus, în fiecare vineri, clienții pot descoperi ofertele Mix & Match, care permit alegerea unui produs din categoriile vin și brânzeturi, beneficiind de o reducere aplicată mixului ales. Vineri, 29 mai, Mix & Match aduce clienților o reducere de 33% la selecția de vin și brânzeturi dorită.

Câștigi tot ce vrei și ce nu știai că vrei

Aniversarea de 15 ani este marcată și printr-un concurs cu premii surprinzătoare, gândite pentru preferințele și nevoile diferite ale fiecăruia. Până pe 14 iunie 2026, concursul pune în joc experiențe pentru familii (15 x Experiență cu familia la Legoland Billund), bilete și cazare la festivaluri (15 x Bilet dublu VIP și cazare la Electric Castle sau Beach, Please!), experiențe sportive (5 x Pachet complet la Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei), echipamente pentru activități în aer liber (50 x Stand Up Paddleboard Crivit), dar și cupoane valorice pentru cumpărături (1.500 x cupon monetar 100 lei). Participarea este simplă: cumpărături de minimum 150 de lei, scanarea cardului Lidl Plus și confirmarea participării direct din aplicație.

Oferte speciale de la parteneri, direct în aplicație

Pe lângă ofertele din magazine, aplicația Lidl Plus oferă acces și la o selecție variată de beneficii de la parteneri, disponibile exclusiv în aplicație. Utilizatorii pot descoperi reduceri și avantaje pentru servicii din domenii diverse, precum sănătate, călătorii, educație, cultură, divertisment sau servicii financiare, completând astfel experiența de cumpărături cu beneficii irezistibile. În această perioadă, clienții pot opta pentru o reducere de 150 lei la sejururi de minimum 1500 lei în România, prin Christian Tour, sau de reduceri de neratat la abonamentele și analizele de laborator făcute prin rețeaua Regina Maria.

Ofertele partenerilor sunt actualizate constant și pot fi accesate direct din aplicație, în funcție de nevoile fiecăruia.

Cupoane săptămânale și oferte personalizate

Lidl Plus aduce și cupoane speciale pentru clienți. Acestea sunt actualizate constant și includ reduceri pentru produse alimentare și non-alimentare, adaptate obiceiurilor de cumpărare. Astfel, fiecare utilizator poate descoperi oferte relevante, fără a pierde timp căutând promoțiile potrivite.

Lidl Plus, alegerea firească pentru cumpărături mai avantajoase

Cu reduceri noi în fiecare săptămână, cupoane speciale, oferte de la companii partenere și concursuri cu premii, aplicația Lidl Plus a devenit un aliat de bază la cumpărături, transformând vizita la magazin într-o experiență mult mai simplă și mai avantajoasă. De 15 ani, Lidl rămâne un reper pentru cel mai bun raport calitate-preț, iar prin Lidl Plus demonstrează că avantajele nu țin doar de produse, ci și de modul în care sunt alese. Pentru că, la Lidl, știi că merită.

Urmărește-ne pe Google News