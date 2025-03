Levi’s și BE@RBRICK prezintă o colecție limitată care îmbină patrimoniul cu cultura

În 2001, compania japoneză MEDICOM TOY a lansat BE@RBRICK, o linie de jucării de designer de colecție inspirate din forma unui ursuleț de pluș. Îmbinând arta pop, moda și street culture, aceste figurine extrem de stilizate au devenit un fenomen global printre colecționari și pasionați de artă. Fiind un brand în centrul culturii, Levi’s aduce cu mândrie moștenirea sa de neegalat colaborărilor cu designeri și mărci moderne. Cea mai recentă lansare de la Levi’s x BE@RBRICK oferă un amestec unic de nostalgie și design modern atât pentru colecționari, cât și pentru pasionații de denim.

Colecția Levi’s x BE@RBRICK reunește două simboluri – sărbătorind patrimoniul bogat al lui Levi printr-o colecție capsulă unică. Inspirându-se din imaginile publicitare din anii 1940, provenite direct din arhivele Levi’s, colecția transformă figurinele BE@RBRICK în reprezentări senzaționale ale reclamelor Levi’s de epocă. Rezultatul este un design îndrăzneț, atrăgător, care îmbină istoria cu obiectele de colecție contemporane.

Ediția limitată cuprinde obiecte de colecție în trei dimensiuni. Versiunea 1000%, la prețul de 1.200 USD, are o înălțime de 70 cm și vine împodobită cu blugii Levi’s mini-selvedge 501 din anii 1940, creați la Levi’s Eureka Innovation Lab din San Francisco. Colecția constă, de asemenea, dintr-un set de 3 piese pentru 185 USD, care include o versiune 400% cu o înălțime de 28 cm, alături de 2 versiuni ale figurinei 100% la 7 cm înălțime. Varianta 400% este îmbrăcată în aceleași imagini de arhivă completate cu o pereche de blugi imprimați, în timp ce varianta 100% vine în două variante: una imprimată cu denim Levi’s și alta fără. Atât seturile 1000%, cât și 100% și 400% vin în ambalaj ediție specială, care prezintă grafica publicitară de arhivă prezentată pe figurine. Împreună, designul iconic al BE@RBRICK cu brandul atemporal Levi’s oferă o fuziune plină de bucurie între artă și modă.

Noua colecție Levi’s x BE@RBRICK s-a lansat în întreaga lume pe 21 martie 2025 și este disponibilă pe Levi.com. De asemenea, colecția s-a lansat pe 22 martie 2025 în magazinul online MEDICOM TOY și în magazinele administrate direct.

Despre brandul Levi’s

Brandul Levi’s simbolizează stilul american clasic și cool relaxat. De la inventarea lor de către Levi Strauss & Co. în 1873, blugii Levi’s au devenit unul dintre cele mai recunoscute articole de îmbrăcăminte din lume, captând imaginația și loialitatea oamenilor de generații. Astăzi, portofoliul de mărci Levi’s continuă să evolueze printr-un spirit de pionierat și inovator neobosit, care este de neegalat în industria de îmbrăcăminte. Gama noastră de denim și accesorii de top sunt disponibile în peste 110 de țări, permițând persoanelor din întreaga lume să-și exprime stilul personal. Pentru mai multe informații despre brandul Levi’s, produsele și magazinele sale, vă rugăm să vizitați levi.com.

Despre Levi Strauss & Co.

Levi Strauss & Co. (LS&Co.) este una dintre cele mai mari companii de îmbrăcăminte de brand din lume și un lider global în îmbrăcăminte din denim. Compania proiectează și comercializează jeanși, îmbrăcăminte casual și accesorii aferente pentru bărbați, femei și copii sub mărcile Levi’s, Levi Strauss Signature, Denizen, Dockers și Beyond Yoga. Produsele sale sunt vândute în aproximativ 120 de țări din întreaga lume printr-o combinație de lanțuri de comercianți cu amănuntul, magazine universale, site-uri online și o amprentă globală de aproximativ 3.400 de magazine cu amănuntul și shop-in-shop. Veniturile nete raportate de Levi Strauss & Co. în 2024 au fost de 6,4 miliarde de dolari. Pentru mai multe informații, accesați http://levistrauss.com, iar pentru știri și anunțuri financiare accesați http://investors.levistrauss.com.

Despre MEDICOM TOY

Înființată în 1996 sub sloganul „Facem lucruri pe care ni le dorim, nu dezvoltarea de produse bazată pe marketing”, MEDICOM TOY proiectează și produce diverse figurine de personaje într-o gamă largă de categorii de la filme, emisiuni TV, benzi desenate, jocuri video etc.

În 2001, compania a creat o figurină tip bloc în formă de urs „BE@RBRICK” care a colaborat cu diverși artiști, mărci, companii și personaje din întreaga lume.

