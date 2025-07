Levi’s lansează a doua colecție Oasis pentru a celebra reuniunea istorică a trupei

Foto: Levi’s

Formată la Manchester în 1991, trupa Oasis a definit era Britpop cu piese de top și o atitudine inegalabilă. Condusă de frații Liam și Noel Gallagher, influența trupei asupra muzicii și culturii rămâne profundă la mai bine de cincisprezece ani de la despărțirea lor notorie. Odată cu turneul istoric de reuniune, care a început luna aceasta, Levi’s anunță cu mândrie lansarea mult așteptatei colecții Levi’s x Oasis, care include atât tricouri clasice ale trupei, cât și articole vestimentare autentice din denim inspirate de stilul caracteristic al trupei.

Una dintre cele mai influente trupe din Marea Britanie, Oasis a obținut faima mondială cu albumul de debut Definitely Maybe și și-a consolidat statutul legendar cu (What’s the Story) Morning Glory?, care i-a propulsat și mai mult spre celebritatea internațională. Cu trei albume de platină în SUA și un catalog de melodii atemporale, inclusiv „Wonderwall”, „Don’t Look Back in Anger” și „Champagne Supernova”, Oasis continuă să influențeze noile generații de fani ai muzicii din întreaga lume. În timp ce trupa se pregătește pentru primul său turneu din 2009 încoace, cu concerte sold-out în Marea Britanie, Canada și SUA, brandul Levi’s celebrează moștenirea sa durabilă cu o colecție dublă.

Colecția Levi’s x Oasis prezintă șapte tricouri premium care evocă o senzație vintage autentică printr-o lentilă actualizată. O gamă de logo-uri vintage Oasis sunt oferite pe tricouri în culorile Manchester City, un omagiu adus orașului natal al trupei și iubitului club de fotbal. O piesă remarcabilă este un tricou negru cu mânecă lungă, cu inscripția „Supersonic” pe față și versurile „Poți avea totul, dar cât vrei?” pe spate. Fiecare tricou include o etichetă țesută vintage, autentică pentru brandingul Levi’s din anii ’90, adăugând detalii specifice perioadei.

Colecția se extinde dincolo de tricouri pentru a include trei topuri din denim, similare cu cele purtate de membrii trupei în perioada lor de glorie. Piesa centrală este parka X Oasis – un element indispensabil din garderoba lui Liam Gallagher – cu detalii Orange Tab din anii ’70, o țesătură gri distinctivă pentru un aspect solid și broderie Oasis pe mânecă. Geaca Type II Trucker, inspirată de modelul Oasis Knebworth, produs de Levi’s inițial în preajma turneului din 1996, este inscripționată cu un logo Oasis pe față. În cele din urmă, cămașa X Oasis Banded Collar cu dungi indigo vopsite în fire aduce un omagiu culorilor Manchester City.

„Suntem încântați să lansăm această colecție sincronizată cu revenirea monumentală a lui Oasis pe scenă”, spune Leo Gamboa, vicepreședinte pentru colaborări la Levi’s. „Liam și Noel poartă Levi’s de zeci de ani, iar această colecție nu numai că aduce un omagiu stilului lor distinctiv, dar evidențiază și legătura lor autentică cu brandul.”

Imaginile care însoțesc campania colecției au fost surprinse de apreciatul fotograf Michael Spencer Jones, al cărui obiectiv emblematic a documentat cele mai mari coperți de albume Oasis din anii ’90. Folosind cadre stradale pentru a insufla o sensibilitate modernă, fotografia lui Jones reîmprospătează lucrările sale clasice de coperți de albume, menținând în același timp spiritul autentic care a definit inițial identitatea vizuală Oasis.

Colecția Levi’s x Oasis face parte dintr-o colecție mai amplă de tricouri cu trupe pe care brandul Levi’s o lansează pe parcursul acestui an. În colecțiile anterioare s-au numărat Sonic Youth, De La Soul, Joy Division și New Order.

Colecția Levi’s x Oasis este disponibilă de pe 1 iulie 2025 exclusiv pe piețele europene – o dată cu startul turneului de reuniune al trupei – urmată de lansarea globală mai târziu în 2025. Colecția va fi disponibilă pe Levi.com, aplicația Levi’s și în magazinele Levi’s selecționate din întreaga lume.

