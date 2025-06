Levi’s celebrează bucuria queer prin intermediul unor spații sigure pentru Pride 2025

Brandul Levi’s celebrează bucuria queer prin solidaritate și autenticitate, cu o colecție care pune în valoare sentimentul de unitate și importanța spațiilor sigure pentru toate persoanele LGBTQIA+. Intitulată „Meet You In The Park” (Ne întâlnim în parc), campania este inspirată de iconografia eliberării queer și aduce un omagiu istoriei și importanței comunității.

Deoarece a-ți găsi semenii este un pas vital către un sentiment de siguranță și libertatea de a-ți exprima bucuria, puterea conexiunii se află în centrul colecției Pride 2025. Inspirată de viața de noapte și de spațiile de întâlnire queer de la începuturi, colecția Pride 2025 se inspiră vizual din simbolurile queer istorice, cum ar fi triunghiul roz, care a fost recuperat în anii ’70 de liderii mișcării pentru drepturile homosexualilor. Echipa de design Levi’s a utilizat o gamă largă de referințe vizuale ale Arhivelor Societății Istorice GLBT pentru a celebra diversitatea din cadrul comunității queer.

Inspirându-se din istoria iconografiei queer, colecția le permite purtătorilor să-și exprime autenticitatea, onorând în același timp forța colectivă regăsită în spațiile comune. Jachete remarcabile, precum Pride One Family Trucker și Pride Denim Moto Jacket, sunt ideale pentru a ieși în evidență. Pline de aluzii la istoria queer, tricourile din colecție includ Community Tee, Pride Relaxed Crew și Pride Retro Mesh Tee, care încorporează Triunghiul Roz. Pentru a completa look-ul Pride 2025, purtați-l cu șapca Pride Essential sau bandana Pride, care celebrează un simbol durabil al forței queer.

Ambasadorii colecției Pride 2025 îi includ pe muzicianul country Shayne Gottlieb, co-fondator al They Move, o mișcare a comunității din Los Angeles; Nora Foss – artist, muzician, chef și specialist în operațiuni; Malia Spanyol, proprietar al MOTHER, un bar queer de cartier din San Francisco; Sadyr Diouf, DJ, producător, model, actor și Alicia Sadler – scriitor, regizor, artist, producător și art director. Aceste cinci persoane întruchipează stilul și spiritul comunității.

Pentru a sprijini această colecție, Levi’s face o donație anuală de 100.000 USD către Outright International, o organizație globală care lucrează pentru promovarea drepturilor omului pentru persoanele LGBTQIA+ din întreaga lume.

Colecția Levi’s Pride 2025 este disponibilă pe Levi.com.

Sursa foto: Levi’s

