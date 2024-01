LEGENDA MUZICII K-POP PSY, TIËSTO ȘI MAHMUT ORHAN SUNT NOILE NUME CONFIRMATE PENTRU UNTOLD DUBAI

Timp de 4 zile, UNTOLD va transforma Expo City Dubai într-un paradis al diversității muzicale și culturale. UNTOLD, un festival recunoscut la nivel mondial pentru show-urile uluitoare și producțiile vizuale impresionante, și își va face debutul în Orientul Mijlociu, în Expo City Dubai, între 15-18 februarie 2024.

Pregătește-te să descoperi un tărâm magic, de peste 170.000 de metri pătrați, unde imaginația nu cunoaște limite, un paradis al entertainmentului și al inovație. La prima ediție UNTOLD Dubai sunt așteptați peste 70.000 de fani pe zi și, în toate cele 4 zile, peste 280.000 de participanți din toate colțurile lumii.

PSY ESTE PRIMUL ARTIST DIN LUME CARE A DEPĂȘIT 1 MILIARD DE VIZUALIZĂRI PE YOUTUBE

Organizatorii UNTOLD Dubai, primul mega festival de muzică al orașului, anunță noul nume care completează lineup-ul impresionant al primei ediți, superstarul sud-coreean PSY.

Inițial un artist satiric de hip-hop în Coreea de Sud, PSY a devenit un fenomen global în 2012 cu lansarea piesei „Gangnam Style”, al cărui videoclip iconic a devenit primul care a depășit un miliard de vizualizări pe YouTube. Cu o carieră de peste două decenii, PSY a continuat să captiveze publicul cu stilul său unic și interpretările electrizante.

PSY a fost artistul care a avut un concert la inaugurarea fostului președinte sud-coreean Park Geun-Hye în februarie 2013, iar în aprilie a lansat un nou single, „Gentleman”, care a devenit un alt hit internațional. A ocupat locul cinci în topul Billboard Hot 100 și locul unu în Billboard Korea K-Pop Hot 100. Videoclipul „Gentleman” a stabilit un nou record pe YouTube, cu 38 de milioane de vizualizări într-o singură zi.

PSY a mai avut apariții în numeroase emisiuni TV și evenimente internaționale, consolidându-și astfel statutul de artist global apreciat, cu o personalitate carismatică și contribuții inovatoare la industria muzicală. Ca reprezentant al K-pop-ului, PSY aduce pe scenă o combinație unică de muzică și divertisment, detalii care l-au transformat într-un artist de excepție și o influență remarcabilă în cultura K-Pop.

Votat „The Greatest DJ of All Time” de revista Mix Mag în 2010/2011 și „Best DJ of the Last 20 Years” de cititorii DJ Mag în 2013, cariera lui Tiësto este punctată de reușite personale. A fost primul DJ care a vândut toate biletele pentru un eveniment desfășurat pe un stadion, unde a susținut un live set în fața a 25.000 de oameni timp de două nopți la rând. Remixul pentru „Silence” (Delirium feat. Sarah McLachlan) a fost prima piesă house difuzată în timpul programelor de zi la stațiile radio din America de Nord și a devenit un hit internațional. Piesa a intrat în top 10 în clasamentele din Marea Britanie.

A avut un show live în fața a miliarde de oameni pe durata Paradei Atleților, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din Atena (2004). Tiësto este cunsocut ca fiind unul dintre pionierii scenei trance, acum stilul său este un mix din tot ceea are de oferit muzica. Olandezul pare mai creativ ca niciodată; în ultimii ani, a lansat colaborări de succes cu artiști mainstream și un album de succes intitulat „Drive„, în care îmbină elemente din house, tech și deep house.

Cu o carieră impresionantă, Mahmut Orhan a devenit cunoscut pentru abilitatea sa de a îmbina elemente de house și deep house, creând astfel un sunet distinctiv. Mahmut nu se limitează doar la producție; aparițiile live sunt întotdeauna pline de energie și conectează publicul la nivel profund. A colaborat cu numeroși artiști de top și și-a consolidat reputația ca un inovator al genului său.

Piesele lui Mahmut Orhan sunt o fascinantă combinație de deep house cu influențe orientale, care îi poartă pe ascultători într-o călătorie fascinantă. În 2017, a lansat o versiune remix pentru tema „Game of Thrones” și hit-ul „Save Me” în colaborare cu Eneli, ambele producții fiind apreciate de fanii lui Mahmut Orhan.

În iunie 2018, a apărut albumul “One”, single-ul de promovare „6 Days”, un remix pentru „Six Day War” de la Colonel Bagshot, a ajuns pe primul loc în diferite țări ale lumii. Abilitatea sa excepțională de a crea producții pline de energie i-a adus un succes imens pe TikTok, în special cu versiunea remix a piesei „Just Get Your…and Go” de la Roger Sanchez. Mahmut Orhan face parte din categoria DJ-ilor/Producătorilor care reușesc să-și uimească publicul la fiecare apariție live.

PSY, TIËSTO și Mahmut Orhan se alătură deja unei liste impresionante de artiști, printre care se numără nume consacrate precum Ellie Goulding, G-Eazy, Major Lazer, Armin Van Buuren, Bebe Rexha, Don Diablo, Paul Kalkbrenner, Timmy Trumpet, Hardwell și mulți alții.

UNTOLD Dubai va avea loc în perioada 15-18 februarie și promite fanilor o extravaganță muzicală. Cu peste 100 de artiști din întreaga lume, festivalul combină diversitatea de genuri, de la DJ set-uri senzaționale la ritmuri dinamice de hip-hop, techno, bollywood music, trance, R&B, dance, pop, K-pop sau rock alternativ.

Dubai, un oraș cosmopolit și extravagant, va fi gazda ideală pentru UNTOLD, un festival care continuă să captiveze fanii din întreaga lume. Cu un lineup stelar, în care sunt incluși peste 100 dintre cei mai mari artiști și DJ ai lumii, UNTOLD Dubai este pregătit să scrie un prim capitol memorabil în universul muzicii, plin de experiențe uimitoare.

UNTOLD, festival recunoscut la nivel mondial pentru show-urile uluitoare și producțiile vizuale impresionante, își va face debutul în Orientul Mijlociu, în faimoasa locație EXPO CITY DUBAI.

Cei care vor să achiziționeze abonamente pot afla mai multe informații pe untold.ae.

Urmărește-ne pe Google News