Layered jewelry: cum porți mai multe brățări fără să exagerezi

Ai deschis vreodată cutia cu bijuterii și ai simțit că o singură brățară pur și simplu nu este de ajuns pentru ținuta pe care ai ales-o? Tendința de layering, sau suprapunerea mai multor piese pe aceeași încheietură, a devenit un element de bază în stilul personal al multor femei. Totuși, există o linie fină între un aspect chic, studiat, și senzația de exces, care îți poate încărca inutil look-ul. Secretul stă în echilibru și în modul în care înveți să combini texturile fără să pierzi din vedere confortul tău zilnic.

Pornește de la o piesă centrală care să dea tonul

Când începi să îți construiești setul de brățări pentru ziua respectivă, cel mai simplu este să alegi o piesă dominantă. Aceasta poate fi o brățară mai lată, una cu o piatră prețioasă colorată sau chiar ceasul pe care îl porți în mod obișnuit. Odată ce ai stabilit acest punct de atracție, celelalte elemente vor veni ca o completare firească. Dacă preferi un stil minimalist, poți analiza câteva modele de brățări cu design subtil, precum cele din colecțiile Siebel, care pot servi drept bază perfectă fără să eclipseze restul accesoriilor. Această abordare te ajută să eviți haosul vizual, oferindu-i privirii un loc unde să se oprească înainte de a explora restul detaliilor de pe încheietura ta.

Joacă-te cu texturile și formele diferite

Un layering reușit nu înseamnă să porți cinci brățări identice una lângă alta. Farmecul vine din diversitate. Încearcă să amesteci brățări rigide de tip bangle cu brățări din lanț fin sau piese din șnur textil cu detalii metalice. Această varietate împiedică accesoriile să se contopească într-o masă uniformă de metal. Poți opta pentru o succesiune care să alterneze greutatea pieselor: o brățară mai grea, urmată de două foarte subțiri și să închei cu una de dimensiune medie Diferența de volum creează un ritm vizual interesant și oferă profunzime întregii combinații, făcând ca brațul tău să pară mai lung și mai delicat.

Cum să combini metalele fără să greșești

Vremurile în care trebuia să porți doar aur sau doar argint au apus de mult. Astăzi, mixul de metale este încurajat și oferă o notă modernă oricărei ținute. Totuși, pentru ca rezultatul să fie unul armonios, este indicat să păstrezi o proporție clară. De exemplu, poți alege ca 70% din brățări să fie dintr-un metal cald, cum este aurul galben, și să adaugi 30% accente de aur alb sau argint pentru contrast. Un alt truc util este să cauți piese care conțin deja ambele nuanțe de metal, acestea făcând trecerea mult mai naturală între celelalte brățări din colecția ta. Important este ca tonurile să se completeze, nu să se bată între ele pentru atenție.

Regula numărului impar și confortul la purtare

Există o regulă nescrisă în design conform căreia grupurile de elemente impare sunt mai plăcute ochiului decât cele pare. Poți testa acest lucru purtând trei sau cinci brățări în loc de două sau patru. Totuși, dincolo de estetică, nu uita de aspectul practic. Dacă lucrezi mult la birou sau scrii la tastatură, un teanc prea mare de brățări poate deveni zgomotos sau incomod. În astfel de zile, limitează-te la trei piese mai ușoare care nu se suprapun neplăcut peste încheietură. Verifică întotdeauna dacă brățările se mișcă liber pe braț, dar nu atât de mult încât să riști să le agăți de haine sau să îți provoace disconfort în timpul mișcărilor obișnuite.

Adaptează stilul layering în funcție de mâneca ținutei

Lungimea mânecii joacă un rol crucial în modul în care ies în evidență bijuteriile tale. Dacă porți un tricou cu mânecă scurtă sau o rochie fără mâneci, ai libertate deplină să experimentezi cu un număr mai mare de piese și volume variate. În schimb, când porți o cămașă cu manșete sau un pulover gros, layering-ul trebuie să fie mai discret. În acest caz, este mai bine să porți brățările peste manșeta puloverului (dacă acesta este mulat) sau să alegi piese foarte subțiri care să se vadă discret de sub mâneca cămășii. Când brațele sunt acoperite, o singură brățară statement sau un set de două piese fine este adesea suficient pentru a puncta stilul fără a încărca ținuta.

Sincronizarea cu restul accesoriilor tale

Atunci când decizi să acorzi o atenție deosebită încheieturii mâinii, restul bijuteriilor ar trebui să facă un pas în spate. Dacă porți deja un set generos de brățări pe ambele mâini sau unul foarte bogat pe o singură mână, evită cerceii masivi sau colierele foarte încărcate. Lasă brățările să fie vedetele momentului. Un echilibru bun poate fi obținut purtând brățările pe mâna opusă celei pe care porți un inel mai mare sau ceasul, pentru a distribui greutatea vizuală în mod egal. Dacă porți brățări pe ambele mâini, asigură-te că stilurile comunică între ele, chiar dacă nu sunt identice, pentru a crea un look unitar și bine gândit.

În final, cel mai important aspect al layering-ului este să te simți bine cu alegerile făcute. Nu există o rețetă strictă, ci doar recomandări care să te ajute să-ți găsești propriul stil. Începe cu combinații simple, din câteva piese, și adaugă treptat elemente noi pe măsură ce te simți mai încrezătoare. Bijuteriile sunt o extensie a personalității tale, așa că folosește-le pentru a spune o poveste despre cine ești, fără să lași accesoriile să te poarte pe tine. 

Cu puțină atenție la detalii și la calitatea pieselor alese, vei reuși să transformi orice ținută banală într-una memorabilă și plină de bun gust!

