Laser în estetică: de ce devine alegerea nr. 1 pentru îngrijirea pielii

Te uiți în oglindă și observi că textura pielii s-a schimbat, petele pigmentare devin mai vizibile sau cicatricile post-acnee nu mai pot fi acoperite ușor. Poate ai testat creme, seruri și proceduri clasice, dar îți dorești rezultate mai clare și mai stabile. În acest punct, multe persoane aleg tratamentele laser.

Tehnologia laser s-a impus în dermatologia estetică pentru că permite intervenții controlate, adaptate tipului tău de piele și obiectivului urmărit: uniformizare, reducerea ridurilor, tratarea cicatricilor sau a roșeții. Mai jos găsești explicații clare despre cum funcționează, ce opțiuni ai și ce trebuie să știi înainte să programezi o ședință.

Cum funcționează laserul în estetică

LASER este acronimul pentru „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”. Practic, aparatul emite un fascicul concentrat de lumină care țintește selectiv anumite structuri din piele: apa din țesuturi, pigmentul (melanina) sau vasele de sânge.

Medicul alege lungimea de undă în funcție de problema tratată. Astfel:

stimulează producția de colagen prin încălzirea controlată a dermului;

reduce petele pigmentare prin fragmentarea melaninei;

diminuează vasele vizibile prin coagularea lor controlată.

Există două mari categorii:

Laser ablativ – îndepărtează stratul superficial al pielii și declanșează o regenerare intensă. Laser non-ablativ – acționează în profunzime fără să rănească suprafața, cu timp de recuperare mai scurt.

În rejuvenare, medicii folosesc frecvent tehnologii fracționate. Acestea sunt tratamente faciale non-invazive ce creează micro-zone tratate, lăsând țesut sănătos între ele, ceea ce grăbește vindecarea.

Tipuri de laser și indicații frecvente

Laser CO2 fracționat

Laserul CO2 este ablativ și tratează eficient:

riduri medii și profunde;

cicatrici post-acnee;

pori dilatați;

textură neuniformă.

După o singură ședință intensă, multe persoane observă o îmbunătățire clară a fermității și netezimii. Recuperarea durează, în majoritatea cazurilor, între 5 și 14 zile. Pielea rămâne roșie o perioadă, apoi se descuamează fin. Remodelarea colagenului continuă câteva luni.

Este o opțiune potrivită pentru femeile care doresc corecții vizibile, pentru bărbații care vor rezultate clare fără intervenție chirurgicală sau pentru persoane peste 40–50 de ani care caută o rejuvenare mai intensă.

Laser Nd:YAG

Acest tip de laser non-ablativ tratează:

vase sparte și roșeață;

laxitate ușoară;

acnee activă în anumite forme.

Nu necesită pauză socială importantă. De regulă, sunt necesare 3–6 ședințe pentru rezultate stabile. Este adesea ales de bărbați activi sau de persoane care nu își permit zile libere după tratament.

Laser pentru epilare

Epilarea laser utilizează același principiu fizic: energia luminoasă țintește melanina din firul de păr și distruge foliculul în faza activă de creștere. Procedura necesită mai multe ședințe și evaluare dermatologică, mai ales pentru fototipuri închise.

Ce probleme ale pielii răspund cel mai bine la laser

Laserul tratează eficient:

riduri fine și medii;

cicatrici post-acnee;

pete solare și hiperpigmentări;

pori dilatați;

roșeață difuză și vase vizibile.

Pentru melasmă sau ten sensibil, medicul poate combina laserul cu alte tratamente faciale non-invazive, adaptate tipului tău de piele și sezonului. Abordarea combinată oferă, în multe cazuri, rezultate mai uniforme și reduce riscul de reacții adverse.

Pentru adolescenți sau tineri adulți cu acnee, tratamentul se indică doar după consult dermatologic. Părinții ar trebui să participe la evaluare, iar medicul stabilește dacă laserul este potrivit sau dacă este nevoie mai întâi de controlul inflamației.

Cum te pregătești și ce se întâmplă după procedură

Înainte de ședință:

evită expunerea la soare cu cel puțin 2–4 săptămâni;

întrerupe retinoizii sau acizii exfolianți la recomandarea medicului;

informează specialistul despre tratamentele medicamentoase.

După procedură:

aplică creme reparatoare recomandate;

folosește zilnic protecție solară SPF 50+;

evită sauna, piscina și efortul intens câteva zile;

nu exfolia pielea până la vindecare completă.

Roșeața, edemul ușor și senzația de căldură apar frecvent și se remit progresiv. În cazuri rare pot apărea hiperpigmentări post-inflamatorii sau infecții, mai ales dacă indicațiile nu sunt respectate.

Laserul nu este indicat în sarcină, în cazul infecțiilor active, al pielii recent bronzate sau la persoane cu tendință la cicatrici cheloide. Rezultatele diferă de la o persoană la alta și depind de tipul pielii, stilul de viață și respectarea recomandărilor.

Dacă vrei să afli ce tip de laser se potrivește pielii tale, programează o consultație la un medic dermatolog cu experiență în estetică medicală. O evaluare corectă îți oferă un plan personalizat, sigur și adaptat obiectivelor tale.

