Laiseven – O poezie pentru simțuri, acum și în România

Brandul spaniol de îngrijire personală Laiseven își anunta oficial intrarea pe piața din România, aducând o gamă completă de produse care transformă fiecare gest de ingrijire personala într-o evadare senzorială. Inspirat de prospețimea mării, de bucuria detaliilor și de micile plăceri cotidiene, Laiseven vine cu promisiunea unui ritual de răsfăț accesibil în fiecare zi.

Laiseven oferă o colecție variată de produse pentru baie și îngrijirea corpului: geluri de duș, spumante, loțiuni catifelate, parfumuri de corp și kituri cadou – toate create cu formule blânde, arome irezistibile și texturi fine. Fiecare produs devine o invitație la relaxare, visare și reconectare cu sine.

„Nu vorbim doar despre ingrediente active sau formule brevetate, ci despre emoția pe care o trăiești când folosești produsele noastre. Laiseven înseamnă visare cu ochii pe jumătate închiși, în propria baie transformată în SPA.” – declară reprezentanții brandului.

Laiseven se adresează femeilor moderne, active, care își doresc mai mult decât o simplă rutină de îngrijire – își doresc o experiență, o stare de bine, o clipă pentru ele. Cu un ton cald, vizualuri curate și o identitate puternic senzorială, Laiseven își propune să devină parte din universul cotidian al consumatoarelor din România.

Laiseven isi doreste să readuca la viață, acele mici momente pe care fiecare dintre noi le păstrează în memorie sau pe care le purtăm pentru totdeauna în priviri. Laiseven oferă poezie pentru simțuri și fericire în detalii.

Produsele sunt disponibile in drogherii si farmacii, on line si în curand in rețelele de retail partenere.

