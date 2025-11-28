La Mița Biciclista se pregătește de Crăciun cu un concept nou: fațada va fi „un cer plin de stele”, iar, alături, un Spărgător de Nuci gigant. Când se aprind instalațiile

Fațada clădirii La Mița Biciclista, un cer plin de stele Inaugurarea noului concept de decorațiuni de Crăciun va avea loc sâmbătă, 29 noiembrie, începând cu ora 18.00.

În acest an, conceptul decorativ se concentrează pe tema întâlnirii, transformând fațada clădirii într-un cer plin de stele. Instalația include 11 stele sculpturale, create special pentru această ocazie de artistul internațional Mantas Petruskevicius. Edmond Niculușcă, fondator ARCEN și cofondator La Mița Biciclista, explică noul concept: „În acest an, Mița Biciclista propune Bucureștiului o instalație de Crăciun complet diferită de ce am creat în ultimii ani. De la stilul care a ajuns să fie replicat peste tot în oraș, în 2025 schimbăm registrul printr-o instalație iconică, strălucitoare, construită în jurul unui singur simbol universal: Steaua. Este o invitație la apropiere, un semn al încrederii că, indiferent de unde venim, există un punct în care ne putem întâlni. E și o frumoasă trimitere la steaua care i-a călăuzit pe magii din Bethleem.”

Un kilometru de ghirlande și un Spărgător de Nuci de aproape 2 metri

Instalația include o stea principală de 5 metri înălțime, însoțită de 1 km de ghirlande luminoase și 200 de metri de ghirlande decorative. Montajul durează 72 de ore și necesită o echipă de 20 de persoane.

O noutate în acest an este colaborarea cu LEGO® România. Un Spărgător de Nuci de 1,8 metri înălțime, construit din peste 30.000 de piese LEGO, va fi expus ca parte a decorului. Acesta cântărește 65 kg și a necesitat peste 480 de ore de muncă pentru construcție.

La inaugurare, vor fi oferite 1000 de mini seturi LEGO® copiilor însoțiți de părinți. În plus, un salon al casei va fi transformat într-un spațiu creativ LEGO®, deschis în weekenduri între 30 noiembrie și 21 decembrie.

Inaugurarea decorațiunilor va fi făcută cu o petrecere

Înaugurarea fațadei decorate va fi însoțită de un party l’Aprem în Brasserie, cu DJ-ul Manuel Riva. Expoziția „Întâlniri. Sau cum se naște o lume nouă” va fi, de asemenea, deschisă, inclusiv pe 1 Decembrie, cu tururi ghidate suplimentare.

Conform comunicatului de presă, braseria și salonul istoric al casei vor oferi cocktail-uri signature și preparate franțuzești, creând atmosfera perfectă pentru începutul sezonului festiv.

La Mița Biciclista continuă astfel tradiția de a oferi bucureștenilor un spectacol vizual deosebit în perioada sărbătorilor de iarnă, adaptându-se în același timp tendințelor actuale și promovând creativitatea și interacțiunea socială.

Această inițiativă se încadrează în eforturile continue ale stabilimentului de a combina arta, istoria și divertismentul într-un mod inovator, atrăgând atât localnici, cât și turiști în centrul istoric al Bucureștiului.

Prin aceste evenimente și decorațiuni, La Mița Biciclista își propune să creeze un punct de atracție pentru comunitate în perioada sărbătorilor, oferind o experiență unică și memorabilă pentru toate vârstele.



