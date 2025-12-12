  MENIU  
Home > KFC și Taco Bell încheie un parteneriat strategic cu Nibiru, marcând deschiderea primelor restaurante în cadrul unei stațiuni premium de pe litoralul românesc

KFC și Taco Bell încheie un parteneriat strategic cu Nibiru, marcând deschiderea primelor restaurante în cadrul unei stațiuni premium de pe litoralul românesc

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Această colaborare evidențiază intrarea unor branduri globale de renume în proiecte turistice moderne din România.

NIBIRU, cea mai nouă și ambițioasă stațiune de entertainment și lifestyle, anunță încheierea unui parteneriat strategic cu Sphera Franchise Group, holding-ul care deține companiile ce operează în sistem de franciză brandurile KFC și Taco Bell în România. Acordul marchează integrarea unor nume importante din industria globală în infrastructura NIBIRU, consolidând oferta gastronomică a stațiunii și contribuind la experiența completă promisă publicului tânăr și familiilor.

Restaurantele KFC și Taco Bell vor fi amplasate în zonele cu trafic intens ale stațiunii, într-un concept arhitectural modern, complet integrat în estetica NIBIRU. Formatele sunt adaptate special pentru fluxuri mari de vizitatori și vor funcționa începand cu iulie 2026. Investiția totală în configurarea celor două unități este estimată la peste 1,2 milioane euro.

“Suntem bucuroși să ne alăturăm unui proiect care redefinește standardele turismului pe litoralul românesc. NIBIRU introduce un concept inovator de destinație – dinamică, modernă și adaptată unui public conectat la tendințele globale. Pentru noi, această inițiativă reprezintă o oportunitate strategică de a fi prezenți acolo unde oamenii își doresc experiențe autentice. Vedem un potențial real în această colaborare și credem că împreună putem contribui la transformarea pieței locale”, declară Călin Ionescu, CEO Sphera Franchise Group.

Ce s-a aflat despre Raluca Moroșanu, magistrata care a sfidat regulile nescrise și a îndrăznit să scoată la lumină secrete nebănuite. Povestea ei ascunde momente halucinante și un trecut incredibil
Ce s-a aflat despre Raluca Moroșanu, magistrata care a sfidat regulile nescrise și a îndrăznit să scoată la lumină secrete nebănuite. Povestea ei ascunde momente halucinante și un trecut incredibil
Recomandarea zilei

Litoralul românesc redevine atractiv pentru brandurile internaționale

Parteneriatul dintre NIBIRU și Sphera apare într-un moment în care zona Costinești – sudul litoralului se află în plină reconstrucție economică și urbanistică, atrăgând interesul companiilor globale. Infrastructura în dezvoltare, creșterea fluxului de turiști și dezvoltarea de proiecte cu funcțiuni multiple duc la reactivarea pieței locale de investiții.

Alertă alimentară în România! A fost retras de la raft! Este vorba despre un aliment pe care foarte mulți români îl cumpără și care se găsește în majoritatea magazinelor
Alertă alimentară în România! A fost retras de la raft! Este vorba despre un aliment pe care foarte mulți români îl cumpără și care se găsește în majoritatea magazinelor
Recomandarea zilei

Piața de F&B din România a depășit pragul de 2,5 miliarde de euro anual, potrivit analizelor din industrie, iar destinațiile turistice sezoniere devin interesante, în special acolo unde există un mix coerent între entertainment, retail și gastronomie.

“Suntem încântați să anunțăm debutul acestui parteneriat, care reprezintă un pas firesc în evoluția KFC pe piața de food service din România. Colaborarea reflectă angajamentul nostru constant de a oferi consumatorilor o experiență relevantă și memorabilă, construită pe calitate, inovație și excelență operațională.

KFC este un brand deja bine ancorat în preferințele românilor, iar această inițiativă ne permite să ne apropiem și mai mult de clienții noștri, printr-o prezență adaptată nevoilor și așteptărilor lor în continuă schimbare”, spune Marian Gogu, General Manager KFC România.

Taco Bell mizează pe modelul de stațiune-experiență

Pentru Taco Bell, prezența în NIBIRU are o fundamentare strategică solidă: brandul se adresează direct publicului care definește ecosistemul stațiunii – tineri creativi, dinamici, cu apetit pentru distracție și experiențe inovatoare.

Taco Bell are în ADN-ul său conexiunea cu publicul tânăr, iar NIBIRU se afirmă ca un proiect vizionar, aliniat cu așteptările acestei generații. Considerăm această colaborare o evoluție firească și suntem entuziasmați să aducem brandul nostru într-un spațiu care promite să devină un reper pentru experiențe moderne și autentice”, explică Daniel Basalău, General Manager Taco Bell România.

NIBIRU, un nou pol de investiții private pe litoral

Cu o investiție totală de 50 de milioane de euro, NIBIRU își propune să devină una dintre cele mai importante destinații recreative și culturale de pe litoralul românesc. Stațiunea funcționează ca un ecosistem complet: comerț, gastronomie, activări culturale, festivaluri și evenimente dedicate publicului tânăr si familiilor. Proiectul NIBIRU este rezultatul unui efort coordonat al unei echipe extinse de arhitecți, ingineri, consultanți, constructori și specialiști în project management și entertainment.

Acest model, similar destinațiilor consecrate din lume precum Dubai, Mykonos sau Ibiza, creează premisele pentru atragerea de parteneriate serioase și pentru creșterea economică a zonei Costinești. Brandurile internaționale joacă un rol esențial în consolidarea unei destinații mature, cu servicii și infrastructură.

„Suntem într-un moment în care litoralul românesc are șansa să se reinventeze. Parteneriatul cu KFC și Taco Bell arată că marii jucători cred în această transformare și în proiectele noi construite cu seriozitate și viziune. Pentru NIBIRU, este încă un pas în direcția corectă pentru a oferi o experiență completă, la standarde internaționale.”, afirmă Andrei Șelaru (Selly), cofondator  si CEO NIBIRU.

Despre NIBIRU

NIBIRU este cea mai nouă stațiune de entertainment de pe litoralul românesc, un ecosistem care integrează retail, gastronomie, activări culturale, zone imersive și festivaluri. Stațiunea va funcționa între 1 iulie și 1 septembrie, cu un trafic estimat la peste 900.000 de vizitatori lunar.

Despre Sphera Franchise Group

Sphera Franchise Group este cel mai mare grup din industria de food service din România, deținând companiile care operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell în România și KFC în Chişinău, Republica Moldova și în anumite zone din Italia și de asemenea, brandul Cioccolatitaliani în Italia. Sphera Group a achiziționat și drepturile de franciză pentru deschiderea de restaurante Hard Rock Café în România și Republica Moldova. Grupul deține peste 175 de restaurante pe cele trei piețe și are aproximativ 5.000 de angajați. Sphera Franchise Group este listată pe Bursa de Valori București din 2017, sub simbolul SFG, fiind singura companie din HoReCa inclusă în indicele principal BET, precum și în indicele MSCI Frontier Markets.

Foto credit: NIBIRU

Cele mai vândute colecții!
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce riscă judecătorul Laurențiu Beșu după ce a devoalat cum sunt scoși magistrații incomozi din dosarele de corupție
Ce riscă judecătorul Laurențiu Beșu după ce a devoalat cum sunt scoși magistrații incomozi din dosarele de corupție
Fanatik
„Dacă vrea la FCSB, atunci o să vină la FCSB!”. Gigi Becali aruncă bomba de transfer: „Mi-a zis Meme”. Exclusiv
„Dacă vrea la FCSB, atunci o să vină la FCSB!”. Gigi Becali aruncă bomba de transfer: „Mi-a zis Meme”. Exclusiv
GSP.ro
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
Click.ro
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
TV Mania
Smiley și Gina Pistol au publicat fotografia care a cucerit internetul. Josephine, într-o ipostază adorabilă, iar prima lor poză de Crăciun din acest an a devenit instant virală
Smiley și Gina Pistol au publicat fotografia care a cucerit internetul. Josephine, într-o ipostază adorabilă, iar prima lor poză de Crăciun din acest an a devenit instant virală
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ramona Olaru, flirt în public cu un tânăr. Prezentatoarea a lăsat de înțeles exact ce își dorește: „Eu nu sub brad vreau să stau”
Ramona Olaru, flirt în public cu un tânăr. Prezentatoarea a lăsat de înțeles exact ce își dorește: „Eu nu sub brad vreau să stau”
Doliu în lumea muzicii. O cântăreață a murit la doar 26 de ani, după ce a fost lovită mortal în timp ce era pe trotineta electrică
Doliu în lumea muzicii. O cântăreață a murit la doar 26 de ani, după ce a fost lovită mortal în timp ce era pe trotineta electrică
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Andreea Esca, ironizată grav pentru cariera ei: „De 30 de ani, cititoare de promptere!”. Răspunsul vedetei PRO TV a venit imediat și s-a viralizat!
Andreea Esca, ironizată grav pentru cariera ei: „De 30 de ani, cititoare de promptere!”. Răspunsul vedetei PRO TV a venit imediat și s-a viralizat!
Horoscop special! Se sparg norii negri, azi, 12.12, în cea mai magică zi a anului 2025! Adio ghinion, vine norocul colosal pentru câteva zodii
Horoscop special! Se sparg norii negri, azi, 12.12, în cea mai magică zi a anului 2025! Adio ghinion, vine norocul colosal pentru câteva zodii
Elle
Gina Chirilă, apariție superbă la ELLE STYLE AWARDS 2025! Modelul a optat pentru o rochie care i-a pus în evidență silueta perfectă. FOTO
Gina Chirilă, apariție superbă la ELLE STYLE AWARDS 2025! Modelul a optat pentru o rochie care i-a pus în evidență silueta perfectă. FOTO
Dana Rogoz, apariție provocatoare la ELLE Style Awards 2025. Vezi ce ținută inedită a purtat actrița. FOTO
Dana Rogoz, apariție provocatoare la ELLE Style Awards 2025. Vezi ce ținută inedită a purtat actrița. FOTO
Lidia Buble, greu de recunoscut la ELLE STYLE AWARDS 2025! Artista a surprins cu un look inedit și o ținută ieșită din tipare. FOTO
Lidia Buble, greu de recunoscut la ELLE STYLE AWARDS 2025! Artista a surprins cu un look inedit și o ținută ieșită din tipare. FOTO
DailyBusiness.ro
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
A1.ro
Corsetul din dantelă transparentă purtat de Antonia a pus pe jar inimile fanilor. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Corsetul din dantelă transparentă purtat de Antonia a pus pe jar inimile fanilor. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Horoscop 13 decembrie 2025. Jupiter retrograd în zodia Leu. Zâmbete largi și fericire în suflet. O zodie pornește cu speranță pe un drum nou
Horoscop 13 decembrie 2025. Jupiter retrograd în zodia Leu. Zâmbete largi și fericire în suflet. O zodie pornește cu speranță pe un drum nou
Horoscop săptămânal 15 - 21 decembrie 2025. Noroc divin. O zodie trăiește dragostea nebună la care visa și primește o ofertă financiară de nerefuzat
Horoscop săptămânal 15 - 21 decembrie 2025. Noroc divin. O zodie trăiește dragostea nebună la care visa și primește o ofertă financiară de nerefuzat
Iulia Vântur a lansat prima piesă în România: „E ca un vis împlinit”. Cine apare în videoclipul artistei
Iulia Vântur a lansat prima piesă în România: „E ca un vis împlinit”. Cine apare în videoclipul artistei
Dan Alexa, declarații noi despre pumnul primit de la Anamaria Prodan: „Ține foarte mult de educație”
Dan Alexa, declarații noi despre pumnul primit de la Anamaria Prodan: „Ține foarte mult de educație”
Observator News
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Nicușor Dan face istorie cu o nouă reacție în scandalul declanșat de Recorder! Ce decizie a luat este o premieră absolută! Nu credeam că o să-l auzim vorbind așa vreodată
Ultima oră! Nicușor Dan face istorie cu o nouă reacție în scandalul declanșat de Recorder! Ce decizie a luat este o premieră absolută! Nu credeam că o să-l auzim vorbind așa vreodată
Secret uriaș dezvăluit! Actrița iubită de români așteaptă copil de la soția ei! Da, două dintre cele mai celebre femei se iubesc, s-au căsătorit și vor deveni mame!
Secret uriaș dezvăluit! Actrița iubită de români așteaptă copil de la soția ei! Da, două dintre cele mai celebre femei se iubesc, s-au căsătorit și vor deveni mame!
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Viva.ro
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce este lepra, cum se manifestă şi cum se tratează. Un medic vine cu explicații
Ce este lepra, cum se manifestă şi cum se tratează. Un medic vine cu explicații
Frigul pune românii pe gânduri: Uite cum pot ține facturile la încălzire sub 400 de lei pe lună
Frigul pune românii pe gânduri: Uite cum pot ține facturile la încălzire sub 400 de lei pe lună
Creștere alarmantă a unui tip extrem de rar de cancer la tineri. Cercetătorii nu știu încă motivul
Creștere alarmantă a unui tip extrem de rar de cancer la tineri. Cercetătorii nu știu încă motivul
Alertă pentru milioane de oameni: grupa de sânge îți poate crește riscul de AVC
Alertă pentru milioane de oameni: grupa de sânge îți poate crește riscul de AVC
TV Mania
Smiley și Gina Pistol au publicat fotografia care a cucerit internetul. Josephine, într-o ipostază adorabilă, iar prima lor poză de Crăciun din acest an a devenit instant virală
Smiley și Gina Pistol au publicat fotografia care a cucerit internetul. Josephine, într-o ipostază adorabilă, iar prima lor poză de Crăciun din acest an a devenit instant virală
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – motivul pentru care artista nu îi arată chipul copilului
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – motivul pentru care artista nu îi arată chipul copilului
Il vezi zilnic lângă Roxana Hulpe la TV, dar puțini știu cât de frumoasă este soția lui! Cosmin Stan și-a surprins fanii cu o fotografie rară alături de Oana
Il vezi zilnic lângă Roxana Hulpe la TV, dar puțini știu cât de frumoasă este soția lui! Cosmin Stan și-a surprins fanii cu o fotografie rară alături de Oana
𝐔𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐎𝐑𝐀! Revenire surpriză la „Survivor”! 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕 // Unul dintre campionii show-ului se pregătește să reintre în joc… și nu oricum. Schimba totul în sezonul 2026
𝐔𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐎𝐑𝐀! Revenire surpriză la „Survivor”! 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕 // Unul dintre campionii show-ului se pregătește să reintre în joc… și nu oricum. Schimba totul în sezonul 2026
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cât costă să trăiești o lună în Madrid, în 2025. Calcul complet | chirie, mâncare, facturi
Cât costă să trăiești o lună în Madrid, în 2025. Calcul complet | chirie, mâncare, facturi
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton