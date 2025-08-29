José Carreras și Katherine Jenkins, împreună pe scena Unforgettable Festival 2025. O seară de operă și emoție pură în Piața Constituției

Există seri în care muzica nu este doar spectacol, ci magie pură. În septembrie 2025, Unforgettable Festival va aduce în fața publicului român un astfel de moment rar și prețios: duetul dintre José Carreras și Katherine Jenkins.

Două dintre cele mai mari voci ale muzicii clasice vor urca împreună pe scena din Piața Constituției, într-o seară ce promite să fie una dintre cele mai elegante și emoționante din istoria festivalului.

Un festival care transformă Bucureștiul într-un centru cultural

În ultimii ani, Unforgettable Festival a reușit să transforme Bucureștiul într-o capitală culturală a Europei de Est. Festivalul a adus în România nume legendare din muzică, momente unice și duete care nu s-au mai văzut nicăieri în lume.

Ediția din 11-13 septembrie 2025 continuă această tradiție, cu un line-up spectaculos ce îi include pe Andrea Bocelli, Gheorghe Zamfir, Nikos Vertis, Andra, Loreen și, nu în ultimul rând, José Carreras și Katherine Jenkins.

Însă, pentru iubitorii muzicii clasice și ai marilor emoții, duetul Carreras-Jenkins va fi fără îndoială momentul serii.

Două legende, două voci, aceeași scenă

José Carreras este unul dintre cele mai mari nume din istoria operei. Membru al celebrului trio The Three Tenors, alături de Plácido Domingo și Luciano Pavarotti, Carreras a cucerit scenele lumii cu vocea sa puternică, dar în același timp caldă și sensibilă. Cu o carieră care se întinde pe mai bine de cinci decenii, Carreras rămâne un simbol al eleganței și al pasiunii pentru muzică.

Katherine Jenkins, pe de altă parte, este steaua galeză care a adus un suflu proaspăt în lumea muzicii clasice și crossover. Cu o voce cristalină și o prezență scenică fermecătoare, Jenkins a reușit să îmbine perfect arta lirică cu modernitatea, făcând muzica clasică accesibilă și publicului tânăr.

Întâlnirea lor pe scena Unforgettable Festival reprezintă un moment rar, în care două generații și două lumi muzicale se contopesc, pentru a crea un spectacol pur și plin de emoție.

Ce vor cânta Carreras și Jenkins la Unforgettable Festival

Deși detaliile exacte ale programului artistic sunt încă ținute sub discreție, organizatorii au dezvăluit că José Carreras și Katherine Jenkins vor interpreta împreună atât arii celebre din repertoriul de operă, cât și piese crossover, adaptate special pentru acest moment.

Orchestra festivalului va acompania acest duet cu aranjamente muzicale create exclusiv pentru această seară, pentru a oferi publicului o experiență sonoră de excepție.

„Va fi un spectacol care nu va impresiona doar prin muzică, ci și prin eleganța și rafinamentul celor doi artiști. Carreras și Jenkins împărtășesc nu doar talentul, ci și aceeași pasiune pentru a transmite emoție pură prin fiecare melodie,” spun organizatorii Unforgettable Festival.

O seară plină de emoție și rafinament

Momentul José Carreras și Katherine Jenkins va avea loc în seara de 13 septembrie, în ultima zi a festivalului. Este gândit să fie apogeul eleganței și emoției, încheind ediția din 2025 într-o notă sublimă.

Pentru mulți spectatori, va fi șansa unică de a-i vedea pe acești doi artiști excepționali împărțind aceeași scenă.

Detalii complete și bilete se găsesc în rețeaua iabilet.ro și pe **unforgettablefestival.com**

Sursa foto: Unforgettable Festival

