John Summit, DJ-ul fenomen al momentului, vine pe scena celui mai mare Festival din București

UNUL DINTRE CEI MAI CUNOSCUȚI ARTIȘTI AI MUZICII ELECTRONICE LIVE, PAUL KALKBRENNER, URCĂ ÎN LINEUP-UL NEVERSEA KAPITAL

Organizatorii celui mai mare festival din București, Neversea Kapital, au anunțat două nume legendare care completează lineup-ul primei ediție a festivalui: John Summit, superstarul house din Statele Unite și geniul melodic techno, german Paul Kalkbrenner.

Recunoscut de Rolling Stone drept “The Hottest Name in Dance Music” și descris de Variety ca “One of EDM’s Biggest Rising Stars”, John Summit este considerat noul “must have” în lineup-ul celor mai mari festivaluri din lume.

Piesa „Deep End” (2020) a fost cel mai ascultat single house al acelui an pe platformele digitale și l-a propulsat rapid în topurile internaționale. În 2025, piesele lui John Summit au peste 1,5 miliarde de accesări pe platforma Spotify.

În vara lui 2024, John Summit a bifat un moment de referință în cariera sa: concertul sold-out de la Madison Square Garden din New York. Biletele s-au epuizat în timp record, iar Summit a descris show-ul drept “cel mai important moment din viața mea artistică până acum”.

Anul acesta, la “Super Bowl Weekend”, în cadrul unui eveniment desfășurat în New Orleans, John Summit și Dom Dolla au stabilit un record de participare și au avut un invitat special, CEO-ul companiei Apple, Tim Cook.

Americanul a avut show-uri sold-out în marile cluburi din Ibiza, Miami sau Las Vegas, apariții pe scene principale la cele mai mari festivaluri: Coachella, Ultra sau Creamfields și a fost invitat la show-urile sold-out realizate de Anyma la Sphere, în Las Vegas. A mixat alături de Green Velvet, într-o colaborare devenită clasică în circuitul EDC și ARC Festival Chicago. A format un duo inedit cu prietenul său Dom Dolla, “Everything Always”, și a susținut seturi legendare la Red Rocks .

În iulie 2024, și-a lansat primul album, “Comfort in Chaos”, care a debutat pe locul 2 în Billboard Dance/Electronic și are peste 454 de milioane de ascultări. Albumul a confirmat faptul că Summit nu este doar un hit-maker, ci un artist complet.

Deși este o apariție recentă pe scena internațională, John Summit este astăzi unul dintre cei mai influenți artiști din industria electronic dance music.

Cunoscut ca unul dintre cei mai apreciați artiști de muzică electronică live, Paul Kalkbrenner a redefinit sound-ul techno. Originar din Berlin, Kalkbrenner s-a impus în anii 2000 printr-un stil care refuză convențiile: nu mixează piese, ci le interpretează în timp real, folosind echipamente hardware și software pentru a crea o experiență unică la fiecare apariție.

Albumul Berlin Calling (2008) l-a propulsat din scena underground la nivel global. Piesa “Sky and Sand”, la care a colaborat cu fratele său Fritz, a devenit imn în cultura techno, și a rămas în topuri peste 2 ani la rând. Producțiile germanului au peste 1,18 miliarde de ascultări pe Spotify.

Paul Kalkbrenner a fost headliner pe scena principală a celor mai mari festivaluri din lume: UNTOLD, Tomorrowland, Sónar, Coachella. În 2014, a susținut un show memorabil în fața a sute de mii de oameni la Poarta Brandenburg, pentru a marca 25 de ani de la căderea Zidului Berlinului.

Gândit ca o experiență urbană de top, festivalul Neversea Kapital își propune să transforme Arena Națională din București într-un hub al muzicii, tehnologiei și entertainmentului live. Lineup-ul din acest an reunește unele dintre cele mai mari nume din cultura mainstream și underground : Axwell, Lost Frequencies, Salvatore Ganacci, Alok, KSHMR, Don Diablo, Steve Aoki, Claptone, Charlotte De Witte, Nina Kraviz, Deborah de Luca, MAU P, Korolova și mulți alții. Organizatorii festivalului vor anunța nume noi în curând.

Prima ediție are loc între 4 și 6 iulie 2025 , abonamentele sunt disponibile pe www.neversea.com.

