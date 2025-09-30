  MENIU  
Home > Advertorial > Jocuri pentru echipe remote / teambuilding: provocări virtuale împreună cu piese de construcție trimise acasă

Jocuri pentru echipe remote / teambuilding: provocări virtuale împreună cu piese de construcție trimise acasă

Jocuri pentru echipe remote / teambuilding: provocări virtuale împreună cu piese de construcție trimise acasă
.

Foto: Pexels.com

Munca remote a devenit o realitate pentru milioane de angajați din întreaga lume. Libertatea de a lucra de oriunde vine cu multe avantaje, dar și cu provocări majore. Una dintre ele este menținerea spiritului de echipă. Cum creezi coeziune atunci când colegii tăi sunt la sute sau chiar mii de kilometri distanță?

Răspunsul ar putea fi mai simplu și mai jucăuș decât îți imaginezi: jocuri de teambuilding bazate pe piese de construcție, livrate direct acasă fiecărui membru al echipei.

De ce echipele remote au nevoie de teambuilding

Atunci când oamenii lucrează în același birou, conexiunile apar natural. O cafea băută împreună, o glumă la pauză, o discuție spontană pe hol. Într-un context remote, aceste micro-momente dispar. Echipa poate deveni eficientă în sarcinile zilnice, dar îi lipsește liantul emoțional. Teambuilding-ul virtual oferă șansa de a reconstrui acest liant prin activități care stimulează cooperarea, creativitatea și încrederea.

„Sunt pensionar, dar 33% din pensie îmi ia ANAF”. Ce pensie are Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea. A spus suma exactă
„Sunt pensionar, dar 33% din pensie îmi ia ANAF”. Ce pensie are Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea. A spus suma exactă
Recomandarea zilei

De ce piese de construcție?

Piesele de construcție – fie că vorbim de LEGO, seturi modulare sau blocuri universale – sunt perfecte pentru activități de grup. Sunt intuitive, nu au nevoie de manuale complicate și permit oricui să participe indiferent de abilități. În plus, fiecare piesă este o oportunitate de colaborare: ce adăugăm, cum combinăm, cum transformăm? Exact ca într-un proiect profesional, doar că aici rezultatul e jucăuș și vizibil imediat.

Magia cutiei livrate acasă

Un element esențial al acestor jocuri este surpriza. Fiecare membru al echipei primește acasă un pachet cu piese de construcție. Nu e doar un obiect fizic, ci un simbol: „suntem parte din ceva comun”. Deschiderea cutiei devine primul moment de conectare. Deja ai un punct de pornire identic cu al colegilor tăi, indiferent unde te afli.

Fără flori, fără lacrimi, fără prezența rudelor sau a apropiaților, un cadru sumbru și gol, așa este la capela unde a fost depus sicriul cu trupul Ioanei Popescu. Un detaliu a atras însă atenția. Obiectul care stă așezat chiar lângă crucea ei
Fără flori, fără lacrimi, fără prezența rudelor sau a apropiaților, un cadru sumbru și gol, așa este la capela unde a fost depus sicriul cu trupul Ioanei Popescu. Un detaliu a atras însă atenția. Obiectul care stă așezat chiar lângă crucea ei
Recomandarea zilei

Provocări virtuale care aduc oamenii împreună

Există nenumărate moduri de a organiza provocări de teambuilding cu piese de construcție. Iată câteva dintre cele mai populare:

  1. Construcția comună – fiecare participant construiește o parte dintr-un obiect mai mare. La final, toate creațiile sunt prezentate și unite vizual într-o poveste comună.
  2. Provocarea timp limitat – cine reușește să construiască cea mai creativă structură în 15 minute? Accentul nu e pe câștigător, ci pe originalitate și improvizație.
  3. Reprezentarea echipei – participanții sunt invitați să construiască ceva care simbolizează echipa: valori, obiective, relații. Rezultatele sunt surprinzătoare și emoționante.
  4. Tema surpriză – managerul anunță o temă neașteptată („viitorul biroului”, „o invenție care ne-ar face munca mai ușoară”), iar toți construiesc interpretări personale.
  5. Mozaic digital – fiecare construiește o mică secțiune colorată, care apoi este fotografiată și unită într-un colaj digital reprezentând întreaga echipă.

Impactul psihologic al jocului

Dincolo de distracție, aceste jocuri au un efect real asupra moralului echipei. Construirea stimulează eliberarea de dopamină – hormonul satisfacției. Creativitatea și cooperarea reduc stresul și anxietatea asociate muncii remote. Mai mult, atunci când vezi ce au creat colegii tăi, apare un sentiment de conexiune autentică. Nu e doar un apel video sec, ci o experiență împărtășită.

Joaca, un limbaj universal

Un alt avantaj al pieselor de construcție este universalitatea lor. Nu contează cultura, vârsta sau domeniul de activitate – toți înțeleg cum să așeze o piesă lângă alta. Acest lucru face ca teambuilding-ul să fie accesibil chiar și în echipe internaționale, unde barierele lingvistice sau culturale pot apărea în alte tipuri de activități. Joaca devine limbajul comun.

De la competiție la colaborare

Multe jocuri de teambuilding alunecă în competiție, ceea ce poate crea presiune sau frustrare. În cazul construcțiilor, accentul poate fi pus pe colaborare. Nu contează cine câștigă, ci ce construim împreună. Acest spirit de cooperare se transferă apoi și în modul în care echipa abordează sarcinile profesionale.

Integrarea în cultura organizațională

Un singur joc poate fi distractiv, dar adevărata valoare vine atunci când aceste activități devin parte din cultura organizațională. Companiile pot organiza lunar provocări de construcție, pot expune colajele digitale într-un intranet comun sau pot chiar crea un „muzeu virtual” al creațiilor echipei. În timp, acest ritual devine un element de identitate colectivă.

Exemple de bune practici

  • Start-up-uri creative: folosesc provocările cu piese pentru a genera idei noi de produs, într-un cadru relaxat.
  • Companii IT: folosesc construcțiile ca exercițiu de „problem solving”, transformând dificultățile reale în provocări simbolice.
  • Echipe globale: creează proiecte comune, unde fiecare contribuie cu o piesă care simbolizează cultura sa. Rezultatul este un mozaic multicultural.

Beneficiile concrete pentru echipe remote

  1. Crește coeziunea – oamenii simt că fac parte dintr-un întreg.
  2. Îmbunătățește comunicarea – jocul reduce barierele și stimulează dialogul spontan.
  3. Redă energia – după o sesiune de construcție, echipa revine la muncă mai motivată.
  4. Stârnește creativitatea – construcțiile devin un exercițiu indirect de gândire „outside the box”.
  5. Reduce izolarea – oferă un spațiu social informal într-un context de muncă adesea solitar.

Cum să organizezi primul eveniment

  1. Planifică logistica – alege setul de piese și trimite-l fiecărui membru cu câteva zile înainte.
  2. Stabilește platforma video – alege o opțiune familiară echipei.
  3. Definește tema – simplă, clară și suficient de deschisă pentru creativitate.
  4. Adaugă un element-surpriză – poate fi un timp limită sau o etapă secretă.
  5. Încheie cu reflecții – discutați ce a însemnat experiența și cum se aplică în munca zilnică.

Costuri reduse, impact mare

Un alt avantaj al acestor jocuri este costul accesibil. Comparativ cu retreaturi sau activități fizice de teambuilding, unde sunt necesare transport, cazare etc., provocările cu piese trimise acasă au un buget mult mai mic. În același timp, impactul emoțional poate fi la fel de mare, mai ales atunci când echipa este obișnuită doar cu interacțiuni digitale standard.

De la joc la simbol

Pe termen lung, aceste activități depășesc simpla distracție. Construcțiile devin simboluri. O echipă poate păstra fotografii cu toate creațiile și le poate folosi ca metafore în prezentări sau întâlniri. În felul acesta, jocul devine parte din povestea colectivă a companiei, întărind sentimentul de apartenență.

Un viitor al muncii mai creativ

Pe măsură ce munca remote se consolidează, companiile vor trebui să găsească noi modalități de a conecta oamenii. Jocurile cu piese de construcție trimise acasă nu sunt doar o modă trecătoare, ci o strategie inovatoare de a aduce împreună creativitatea, cooperarea și bucuria. Ele ne reamintesc că, indiferent de distanță, oamenii au nevoie să creeze împreună – fie că e un produs digital sau un mic turn colorat din piese.

În final, provocările virtuale cu piese de construcție demonstrează că teambuilding-ul nu depinde de locație, ci de intenție. Atunci când colegii primesc aceleași resurse și sunt provocați să construiască împreună, apar conexiuni autentice. Este o modalitate simplă, dar puternică, de a transforma o echipă remote într-o comunitate unită – piesă cu piesă, idee cu idee.

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Dezvăluirea făcută de Valentina Pelinel la 7 ani de la nunta cu Cristi Borcea. „Eram deja 5 suflete într-o poveste”
Dezvăluirea făcută de Valentina Pelinel la 7 ani de la nunta cu Cristi Borcea. „Eram deja 5 suflete într-o poveste”
Fanatik
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul suveranist
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul suveranist
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
Click.ro
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat! Ajunsesem aproape la suta de kilograme…”
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat! Ajunsesem aproape la suta de kilograme…”
TV Mania
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
Redactia.ro
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Dorian Popa s-a cazat la un cort de lux la poalele Grand Canyonului în SUA. Câți bani a putut să dea pentru o noapte petrecută aici
Dorian Popa s-a cazat la un cort de lux la poalele Grand Canyonului în SUA. Câți bani a putut să dea pentru o noapte petrecută aici
Ioana Grama, șocată de prețurile din Spania. Cât i-a venit nota de plată la un restaurant după ce a comandat 5 feluri de mâncare: „N-ai cum ”
Ioana Grama, șocată de prețurile din Spania. Cât i-a venit nota de plată la un restaurant după ce a comandat 5 feluri de mâncare: „N-ai cum ”
Proiecte speciale
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Nimeni nu se aștepta la asta! Mesajul transmis de Cătălin Bordea fostei lui soții, Livia. Actorul a făcut-o în direct la TV. Cum a reacționat Dan Capatos
Nimeni nu se aștepta la asta! Mesajul transmis de Cătălin Bordea fostei lui soții, Livia. Actorul a făcut-o în direct la TV. Cum a reacționat Dan Capatos
Elle
Divorțul anului în showbiz! După 19 ani de căsătorie și doi copii împreună, celebrul cuplu a anunțat despărțirea
Divorțul anului în showbiz! După 19 ani de căsătorie și doi copii împreună, celebrul cuplu a anunțat despărțirea
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
Carmen Grebenișan, ultimele pregătiri înainte de a aduce pe lume primul ei copil: „Am ales să nasc natural, în apă, în...”
Carmen Grebenișan, ultimele pregătiri înainte de a aduce pe lume primul ei copil: „Am ales să nasc natural, în apă, în...”
DailyBusiness.ro
Cauciucurile de iarnă, obligatorii pe drumuri cu zăpadă și gheață. Amenzi de până la 4.050 lei și reținerea talonului
Cauciucurile de iarnă, obligatorii pe drumuri cu zăpadă și gheață. Amenzi de până la 4.050 lei și reținerea talonului
Cât a plătit un turist român pentru un cannoli în Veneția. Nu i-a venit să creadă când a văzut nota de plată
Cât a plătit un turist român pentru un cannoli în Veneția. Nu i-a venit să creadă când a văzut nota de plată
A1.ro
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Zodiile care vor avea o lună de coșmar! Ghinion, necazuri și lacrimi în octombrie
Zodiile care vor avea o lună de coșmar! Ghinion, necazuri și lacrimi în octombrie
Ce spune psihologul Radu Leca despre moartea bruscă a Ioanei Popescu. A comparat-o cu cea a lui Costin Mărculescu: „Cei care trăiesc în singurătate…”
Ce spune psihologul Radu Leca despre moartea bruscă a Ioanei Popescu. A comparat-o cu cea a lui Costin Mărculescu: „Cei care trăiesc în singurătate…”
Andreea Mantea, victima unei înșelătorii online: „Cu ajutorul poliției, sper să-i facem să plătească pentru ceea ce fac”
Andreea Mantea, victima unei înșelătorii online: „Cu ajutorul poliției, sper să-i facem să plătească pentru ceea ce fac”
Cine este Andrei Niculae de la "Power Couple" sezonul 3. Împreună cu iubita sa, Claudia Cîrjan, își vor testa relația în fața camerelor
Cine este Andrei Niculae de la "Power Couple" sezonul 3. Împreună cu iubita sa, Claudia Cîrjan, își vor testa relația în fața camerelor
Observator News
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Libertatea pentru Femei
Ultima oră, e divorțul momentului în România! Celebrul nostru român divorțează de nevasta cu 33 de ani mai tânără! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt mult prea triste
Ultima oră, e divorțul momentului în România! Celebrul nostru român divorțează de nevasta cu 33 de ani mai tânără! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt mult prea triste
Răsturnare de situație! Când, unde și mai ales de cine va fi, până la urmă, înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a dat ultimele detalii despre ultimul drum al acesteia
Răsturnare de situație! Când, unde și mai ales de cine va fi, până la urmă, înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a dat ultimele detalii despre ultimul drum al acesteia
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Viva.ro
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Ilie Bolojan si-a scos iubita în lume pentru prima dată de când este premier. Cum arată partenera de viața a președintelui PNL
Ilie Bolojan si-a scos iubita în lume pentru prima dată de când este premier. Cum arată partenera de viața a președintelui PNL
Ioana Popescu s-a stins din viață la 45 de ani. Ultimele clipe din viața devoratoarei de fotbalisti sunt cutremuratoare
Ioana Popescu s-a stins din viață la 45 de ani. Ultimele clipe din viața devoratoarei de fotbalisti sunt cutremuratoare
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cum au gestionat medicii criza de la maternitatea din Târgu Mureș: 8 bebeluși infectați cu bacteria mortală care a ucis copii la Iași
Cum au gestionat medicii criza de la maternitatea din Târgu Mureș: 8 bebeluși infectați cu bacteria mortală care a ucis copii la Iași
Președintele României, despre legea pregătirii în caz de război: „Se introduce un stagiu militar…”
Președintele României, despre legea pregătirii în caz de război: „Se introduce un stagiu militar…”
Irina Loghin își menține silueta cu un preparat natural. Află secretul
Irina Loghin își menține silueta cu un preparat natural. Află secretul
Sancțiuni pentru poluare. Amenzi aplicate Primăriei Capitalei și firmelor din construcții
Sancțiuni pentru poluare. Amenzi aplicate Primăriei Capitalei și firmelor din construcții
TV Mania
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
Cum arată acum Heather Locklear. Fanii nu și-au putut lua ochii de la ea după ultima apariție. Actrița din „Melrose Place” s-a reinventat
Cum arată acum Heather Locklear. Fanii nu și-au putut lua ochii de la ea după ultima apariție. Actrița din „Melrose Place” s-a reinventat
Cine este iubita lui Florin Stamin de la Asia Express. Are o afacere de succes și ar putea defila oricând pe podium
Cine este iubita lui Florin Stamin de la Asia Express. Are o afacere de succes și ar putea defila oricând pe podium
Andreea Marin arată camera de cămin a Violetei la Universitatea Cornell. Fiica ei a început studiile în SUA
Andreea Marin arată camera de cămin a Violetei la Universitatea Cornell. Fiica ei a început studiile în SUA
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton