Jennifer Lopez: „În trecut visam la iubirea romantică. Astăzi, prețuiesc mai mult iubirea de sine”!

Artista Jennifer Lopez se află în focurile repetițiilor pentru turneul său european care include mult așteptatul concert din București, 27 iulie, Piața Constituției în cadrul evenimentului Summer in the City.

J.Lo care de curând a lansat la festivalul Sundance

“Kiss of the Spider Woman” (regizat de Bill Condon, cel care a semnat și scenariul celebrului musical Chicago) a postat mai multe fotografii de la repetiții pe contul său de Instagram și a deschis ușile casei din Beverly Hills presei pentru un dialog sincer și revelator cu jurnaliștii.

Actriță, cântăreață, dansatoare, antreprenoare și, mai presus de toate, femeie într-o continuă redefinire de sine, Jennifer Lopez a reflectat cu luciditate asupra parcursului său personal și profesional. Crescută într-un apartament modest din Bronx, departe de strălucirea Manhattanului, artista a rememorat iernile reci, pantofii mereu uzi și vântul care părea că „ți-ar smulge fața” din NY. Ea a mărturisit că “nu suportă frigul”, ci iubește vara și abia așteapta să ajungă în turneul sau ce se desfășoară în perioada de vară caniculară în Europa.

Lopez revine pe scenă cu Up All Night și ajunge în Capitală pe 27 iulie, unde va susține un concert într-un loc emblematic, în fața Clădirii Parlamentului. „A fost un an greu, dar l-am traversat. Sunt, în sfârșit, de cealaltă parte. Mă simt bine. Învăț continuu despre mine, despre iubire, despre ce contează cu adevărat. Vreau ca spectacolul să arate cine sunt acum”.

J.Lo nu mai este artista care urcă pe scenă doar pentru a impresiona. „Acum, simt că e mai mult despre conexiune. Vreau să reflecte adevărul meu de azi.” Deși a avut concerte anul acesta în Arabia Saudită și SUA, artista încă ajustează show-ul pentru publicul european și se pregătește pentru a petrece finalul de an pe scena din Las Vegas.

Muzica rămâne marea ei dragoste, deși spune că lumea nu știe cât de mult lucrează în studio: „Am înregistrat 20-30 de piese de la ultimul album. Fac asta pentru mine. Muzica m-a definit mereu prin dans – e ceea ce mă mișcă, fizic și emoțional.”

Tema centrală a concertulelor din turneu rămâne aceeași: dragostea, dar într-un alt sens. „Înainte credeam că iubirea înseamnă romantism. Azi o asociez cu respectul față de sine.”

„Nu îmi definesc cariera prin premii”

În producția cinematografică “Kiss of the Spider Woman” care se va lansa în octombrie, ea interpretează un rol principal alături de alți actori latino, se vorbește din nou despre o posibilă nominalizare la Oscar. Ea, însă, rămâne ancorată: „Nu mă gândesc la premii. Pentru mine, cea mai mare recompensă este să primesc roluri interesante. Restul… e doar cireașa de pe tort.” Relația cu actorul Edward James Olmos, care i-a fost mentor în Selena, revine în actualitate: „Joacă din nou tatăl meu într-un nou film. Încă simt emoția acelui sfat de pe platou: < >. Atunci am învățat ce înseamnă să fii liber în fața camerei .”

Copiii, cariera și libertatea de a spune „nu”

Jennifer a fost prima actriță latino plătită cu un milion de dolari pentru un rol! De atunci, industria s-a schimbat, mai ales în muzică. „Muzica latino domină lumea. Dar în actorie, cred că cele mai bune roluri ale mele vor urma.”

Artă cu mesaj subtil

Artista a vorbit și despre relația cu copiii: „A fost prima pauză reală din viața mea. Mi-am dorit să fiu cu copiii. Când s-au făcut mai mari, și-au dorit școală normală. Am știut că trebuie să-i las să zboare.” Se întreabă uneori dacă ar fi trebuit să aleagă altfel, dar pandemia i-a adus o concluzie clară: Nu există alegeri perfecte!”

„Anul pe care l-am petrecut cu mine însămi m-a făcut să mă întreb: ce fel de persoană vreau să fiu? Că artistă, mamă, fiică, parteneră. Iar concluzia e simplă: iubirea e tot ce contează. E singurul lucru care dă sens vieții. Asta vreau să exprim acum, în tot ce fac.”

Sunt, în esență, aceeași fată din Bronx

Privind înapoi, artista reflectează asupra drumului parcurs: „Zilele trecute eram pe platou, filmam o comedie romantică, apoi am apărut în ținuta < > la Formula 1, apoi, pe scenă. Și mă întrebam: cine sunt, de fapt? Am realizat că în esență, sunt aceeași fată din Bronx. Doar că acum o privesc cu mai multă recunoștință. Nu mai confund succesul cu identitatea. Mă bucur de acest moment. E diferit de orice altceva. Și abia aștept să-l împărtășesc cu lumea – în această vară, de pe scenă .”

