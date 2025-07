Jennifer Lopez a dat start turneului “Up All Night” ! Cântăreața va ajunge la București pe 27 iulie, la cea de-a patra ediție a festivalului Summer in the City

Jennifer Lopez a dat startul primului în Pontevedra, Spania, marcând un turneu de zile mari în Europa și orient. Artista a anunțat încântată începutul turneului printr-o postare pe Instagram: “¡Hola España! Nos vemos pronto”.

A fost o seară incendiară marcată de multe momente spectaculoase de muzică și dans, ce cuprinde cei peste 40 de ani de carieră în lumea showbiz-ului internațional.

“Zeiță. Acesta este singurul cuvânt care poate fi la înălțimea lui Jennifer Lopez! Mișcările ei sunt hipnotizante! Prima oră de concert a trecut fără ca cineva să-și tragă suflul! Un spectacol divin; E incredibilă, e perfectă!”, a tritrat presa din Spania prezentă la concert

Turneul “Up All Night” a fost anunțat oficial pe 29 iunie, pe contul oficial de Instagram al lui Lopez, în care le transmitea fanilor că este nerăbdătoare să urce pe scenă. Acest turneu promite o serie de concerte spectaculoase în peste 20 de orașe din Europa, Asia și Orientul Mijlociu. Pentru fanii români, J.Lo va urca pe scenă la București pe 27 iulie, în cadrul celei de-a patra ediții a Summer in the City, care se va desfășura în Piața Constituției, fiind irganizat de Marcel Avram și D&D East Entertainment.

Mesaj pentru România

Show-ul include o coregrafie impresionantă dezvoltată în colaborare cu faimosul Derek Hough, cunoscut pentru stilul său dinamic. Împreună, J.Lo și senzaționala sa trupă de dansatori profesioniști au pus în scenă o producție de mare amploare care plănuiește să ofere publoicului global o experiență memorabilă.

Așadar, fanii sunt invitați printr-un mesaj special, înregistrat zilele trecute de artistă pe coasta însorită a Spaniei și transmis publicului din România ca o invitație la spectacolul energic și plin de spectaculozitate, ce va fi pus în scena, în București pe 27 iulie la Piața Constituției.

Pentru echipa ei și cei 16 dansatori, artista de origine latino a solicitat peste 6 cabine utilate cu cele mai performante dotări tehnice. Pentru diva latino însăși, spațiul personal va avea mobilier în nuanțe deschise și o atmosferă Zen, pentru a se putea relaxa înainte de concert și în micile pauze dintre momentele artistice. Ea a solicitat o oglindă de mari dimensiuni și o masă de masaj cu o maseuză pusă la discreție, dar și purificatoare de aer.

Jennifer Lopez este foarte atentă la siluetă, la tenul impecabil și păr, din acest motiv chiar și dieta din perioada evenimentului va fi una specială. Mâncare bio cu multe legume proaspete, platouri cu fructe, semințe, produse fară gluten, apa de izvor, cafea decofeinizată și lapte organic.

