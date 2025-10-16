IQOS rescrie conversația în modă. O nouă creație IQOS x ALMAZ, la Bucharest Fashion Week

Designeri din România și din regiune își prezintă colecțiile primăvară–vară 2026 în cea de-a treia ediție a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Între 15 și 18 octombrie, orașul devine din nou un podium care atrage profesioniști din fashion și creează o conexiune reală între designeri și public. Programul celor patru zile include prezentări de modă, discuții, expoziții în showroom-uri și întâlniri atent selecționate.

Și de data aceasta, IQOS este prezent pe podiumul Bucharest Fashion Week nu doar ca partener, ci ca cel care dă tonul în conversațiile despre modă, pe care le duce în spații neconvenționale. Hangarul Romaero devine, astfel, scena pe care brandul continuă colaborarea cu ALMAZ, începută în ediția din primăvară a evenimentului.

IQOS x ALMAZ, o nouă creație în colaborare

Într-o atmosferă industrială underground newyorkeză, cu o mașină vintage în centru, prezentarea de modă însoțită de un spectacol de lumini alb-negru are în centru hanoracul în ediție limitată creat de ALMAZ, IQOS x ALMAZ LE Hoodie: Heat with no warning.

Din spectacol de modă, Hangarul Romaero se transformă într-o zonă de party pentru The Brunch Affair, cu experiențe neașteptate, inspirate chiar din prezentarea de modă ALMAZ: o mașină transformată în pupitru de DJ, cu o zonă de cocktail și un colț instagramabil.

Fashion Talk, un concept marca IQOS la Muzeul Național de Artă al României

În zilele următoare, pe lângă prezentările de modă de la Muzeul Național de Artă al României, Zarug, designer vestimentar și personalitate TV, este gazda Fashion Talk, un concept în care surprinde vocile și stilurile publicului de modă din România. Pe lângă interviurile cu iubitorii de modă, Fashion Talk extinde experiența de pe podium direct la invitați într-o experiență transmisă pe rețelele sociale BFW. Astfel, IQOS creează punți noi între inovație, artă și exprimare de sine.

Prin cele două ediții din 2025, din martie și octombrie, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week intră în calendarul internaţional al evenimentelor de fashion și design. Programul ediției include prezentări ale designerilor din România, Ucraina, Polonia, Georgia, un show colectiv cu designeri din Republica Moldova și competiția Fashion Talent Award, dedicată noii generații.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.

