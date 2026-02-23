Învață cum să îngrijești corect bijuteriile din argint! Află aici!

Bijuteriile din argint ridică mereu aceleași întrebări: se înnegresc, se zgârie, își pierd luciul. Toate aceste lucruri sunt normale și țin mai mult de modul în care sunt purtate și îngrijite, nu doar de calitatea lor. Argintul este un metal care intră în reacție cu aerul, umezeala și substanțele chimice din produsele folosite zilnic, iar întreținerea corectă înseamnă, de fapt, câteva reguli simple, respectate constant.

Cine poartă cercei, inele sau brățări argint observă rapid că aspectul lor depinde direct de obiceiurile zilnice.

Vrei să porți mai multe bijuterii din argint? Iată cum ai grijă de ele!

De ce argintul își schimbă aspectul?

Argintul, în special brățările și inelele, intră în contact cu aerul, umezeala și substanțele chimice. Oxidarea este un proces natural. Apare mai repede atunci când bijuteria este purtată zilnic sau intră frecvent în contact cu produse cosmetice.

Brățările din argint purtate zilnic intră mai des în contact cu aerul, umezeala și produsele folosite pe piele. Vrei să afli cum să previi oxidarea? Află mai multe în continuare!

Cum porți argintul fără să îl deteriorezi?

Bijuteriile se pun după ce aplici parfumul, crema sau produsele de îngrijire. Se scot înainte de contactul cu apa sau detergenții. Ar trebui să:

scoți bijuteriile înainte de duș

nu lași bijuteriile din argint pe mână când speli vase

eviți purtarea bijuteriilor în activități casnice

Aceste lucruri ajută ca brățările din argint să reziste mai bine în timp, indiferent de model.

Unde și cum păstrezi bijuteriile din argint?

Depozitarea afectează argintul mai mult decât te-ai fi așteptat. Lăsat la vedere, adică ținut pe mobilă, pe noptieră, în baie sau pe un raft, metalul intră constant în contact cu aerul și praful, ceea ce duce la oxidare mai rapidă, iar lipsa protecției face ca suprafața să se zgârie ușor în contact cu alte obiecte.

Este recomandat:

săculeț textil

cutie cu interior moale

depozitare separată pentru fiecare bijuterie

La brățări din argint pentru femei, acest lucru contează mai ales dacă există pietre sau elemente decorative.

Cum cureți corect bijuteriile din argint?

E mai ușor decât ți-ai fi imaginat să cureți bijuteriile, chiar și brățările din argint. Cel mai sigur e să folosești:

apă călduță, nu fierbinte

detergent delicat, fără particule abrazive

lavetă moale, curată

Ștergerea se face prin mișcări ușoare, fără apăsare.

Trucurile „minune” pe care le-ai văzut sau auzit, pot face mai mult rău decât bine. Pasta de dinți, bicarbonatul sau soluțiile abrazive afectează finisajul și lasă urme vizibile.

În cazul brățărilor din argint cu luciu intens, aceste metode matuiesc suprafața și lasă urme greu de corectat ulterior.

Cât de des cureți argintul?

Dacă porți bijuteriile zilnic, le cureți mai des. Nu aștepți până se oxidează:

ștergi bijuteriile după fiecare purtare

le speli complet la câteva săptămâni

Culoarea mai închisă nu indică o problemă gravă. Curățarea profesională rezolvă majoritatea situațiilor, fără riscuri pentru bijuterie. Intervențiile improvizate acasă agravează problema.

Argintul lucrat corect suportă bine întreținerea periodică și își revine după curățare.

De ce contează calitatea bijuteriei?

Nu toate bijuteriile din argint reacționează la fel. Grosimea metalului, finisajul și atenția la detalii influențează comportamentul în timp. Modelele bine realizate rezistă mai bine la purtare și curățare.

Când alegi bijuterii din argint, diferențele se văd în timp. Contează grosimea metalului, modul de prindere a pietrelor și calitatea finisajelor. Magazinul de bijuterii SALSAG lucrează cu argint și pietre semiprețioase naturale în colaborare cu unii dintre cei mai buni producători internaționali de bijuterii, iar acest lucru se vede în durabilitatea pieselor.

Brățările și celelalte bijuterii din colecția SALSAG au fost gândite pentru a fi iubite, purtate des, chiar și în fiecare zi. Ești genul căruia îi place să se bucure de bijuteriile sale? Merită să arunci o privire în gama de brățări din argint pentru femei și bărbați!

Bijuteriile tale vor arăta bine atâta timp cât le acorzi atenția necesară. Nu ai nevoie decât de o rutină simplă și corectă de îngrijire, pentru a le purta cu plăcere mult timp de acum înainte!

Foto: Unsplash

Urmărește-ne pe Google News