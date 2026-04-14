Între știință și empatie: misiunea unui farmacist de receptură

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Într-o lume în care totul pare standardizat, de la ritmul vieții până la tratamentele medicale, există încă locuri unde grija pentru pacient capătă o formă umană. Acolo unde un tratament este rezultatul unei atenții autentice, al unei nevoi înțelese și al unei soluții create special pentru un om, nu pentru un diagnostic.

Un astfel de loc este Crisia Farm, unde prepararea magistrală este o formă de implicare umană. În receptura farmaciei, fiecare rețetă devine o poveste, uneori despre tratamente deficitare, alteori despre adaptare, dar întotdeauna despre grijă.

În centrul acestui proces se află doamna farmacist Cosmina Bengescu, pentru care profesia înseamnă mai mult decât știință, înseamnă empatie, responsabilitate și o legătură reală cu pacientul. Pentru dumneaei, fiecare preparat este unic, pentru că fiecare pacient este diferit.

„Sunt momente în care pacientul ajunge în farmaciile noastre după ce a căutat fără succes un tratament. În astfel de situații, simți că trebuie să faci mai mult decât să oferi un tratament trebuie să găsești o soluție”, spune farmacistul.

Prepararea magistrală, această practică veche dar adaptată la nevoile medicine moderne, capătă la Crisia Farm o dimensiune actuală. Într-un context în care anumite medicamente lipsesc sau nu se potrivesc nevoilor individuale ale pacientului, receptura farmaciei devine un spațiu al posibilităților.

Aici, tratamentele sunt construite cu răbdare și precizie: doze ajustate, forme farmaceutice adaptate, ingrediente atent alese. Dar dincolo de toate acestea, există o componentă care nu poate fi standardizată, şi anume grija.

„Nu este doar despre rețetă. Este despre omul din fața ta, despre nevoia lui reală. Fiecare preparat vine cu o responsabilitate pe care tu ca farmacist o simți”, mărturisește doamna farmacist Cosmina Bengescu.

În farmaciile Crisia, relația dintre farmacist și pacient capătă din nou sens. Nu mai este o interacțiune rapidă, ci un dialog. O ascultare. O încercare sinceră de a înțelege și de a ajuta.

La Crisia Farm, prepararea magistrală înseamnă și colaborare, între farmacist și medic, între știință și nevoia umană. Este locul unde tratamentul devine personal. Această abordare reflectă una dintre cele mai importante direcții ale medicinei moderne: personalizarea. Dar aici, ea nu este doar un concept, ci o realitate trăită zilnic.

Beneficiile sunt vizibile. tratamente care pot continua atunci când altele lipsesc, pacienți care aderă mai ușor la terapie, soluții adaptate acolo unde standardul nu funcționează. Însă, dincolo de toate acestea, rămâne ceva prețios: sentimentul că cineva a avut grijă.

Pentru farmacistul Cosmina Bengescu, aceasta este esența profesiei: „Prepararea magistrală este partea cea mai vie a profesiei noastre. Este locul unde lucrezi cu încrederea şi speranța oamenilor.”

Într-un sistem medical aflat în continuă schimbare, Crisia Farm demonstrează că medicina nu trebuie să piardă din umanitate pentru a evolua. Dimpotrivă, uneori, progresul înseamnă să te întorci la esență. Iar prepararea magistrală rămâne acea punte rară între trecut și viitor, între știință și suflet, unde fiecare tratament spune, în felul său, o poveste despre oameni și pentru oameni.

Urmărește-ne pe Google News