Între știință și empatie: misiunea unui farmacist de receptură

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Într-o lume în care totul pare standardizat, de la ritmul vieții până la tratamentele medicale, există încă locuri unde grija pentru pacient capătă o formă umană. Acolo unde un tratament este rezultatul unei atenții autentice, al unei nevoi înțelese și al unei soluții create special pentru un om, nu pentru un diagnostic.

Un astfel de loc este Crisia Farm, unde prepararea magistrală este o formă de implicare umană. În receptura farmaciei, fiecare rețetă devine o poveste, uneori despre tratamente deficitare, alteori despre adaptare, dar întotdeauna despre grijă.

În centrul acestui proces se află doamna farmacist Cosmina Bengescu, pentru care profesia înseamnă mai mult decât știință, înseamnă empatie, responsabilitate și o legătură reală cu pacientul. Pentru dumneaei, fiecare preparat este unic, pentru că fiecare pacient este diferit.

„Sunt momente în care pacientul ajunge în farmaciile noastre după ce a căutat fără succes un tratament. În astfel de situații, simți că trebuie să faci mai mult decât să oferi un tratament trebuie să găsești o soluție”, spune farmacistul.

"Am simțit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri". Mesajul public transmis de familia lui Mircea Lucescu la 4 zile de la înmormântarea regretatului antrenor
"Am simțit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri". Mesajul public transmis de familia lui Mircea Lucescu la 4 zile de la înmormântarea regretatului antrenor
Recomandarea zilei
Între știință și empatie: misiunea unui farmacist de receptură

Prepararea magistrală, această practică veche dar adaptată la nevoile medicine moderne, capătă la Crisia Farm o dimensiune actuală. Într-un context în care anumite medicamente lipsesc sau nu se potrivesc nevoilor individuale ale pacientului, receptura farmaciei devine un spațiu al posibilităților.

Aici, tratamentele sunt construite cu răbdare și precizie: doze ajustate, forme farmaceutice adaptate, ingrediente atent alese. Dar dincolo de toate acestea, există o componentă care nu poate fi standardizată, şi anume grija.

Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Recomandarea zilei
Între știință și empatie: misiunea unui farmacist de receptură

„Nu este doar despre rețetă. Este despre omul din fața ta, despre nevoia lui reală. Fiecare preparat vine cu o responsabilitate pe care tu ca farmacist o simți”, mărturisește doamna farmacist Cosmina Bengescu.

În farmaciile Crisia, relația dintre farmacist și pacient capătă din nou sens. Nu mai este o interacțiune rapidă, ci un dialog. O ascultare. O încercare sinceră de a înțelege și de a ajuta.

La Crisia Farm, prepararea magistrală înseamnă și colaborare, între farmacist și medic, între știință și nevoia umană. Este locul unde tratamentul devine personal. Această abordare reflectă una dintre cele mai importante direcții ale medicinei moderne: personalizarea. Dar aici, ea nu este doar un concept, ci o realitate trăită zilnic.

Beneficiile sunt vizibile. tratamente care pot continua atunci când altele lipsesc, pacienți care aderă mai ușor la terapie, soluții adaptate acolo unde standardul nu funcționează. Însă, dincolo de toate acestea, rămâne ceva prețios: sentimentul că cineva a avut grijă.

Pentru farmacistul Cosmina Bengescu, aceasta este esența profesiei: „Prepararea magistrală este partea cea mai vie a profesiei noastre. Este locul unde lucrezi cu încrederea şi speranța oamenilor.”

Într-un sistem medical aflat în continuă schimbare, Crisia Farm demonstrează că medicina nu trebuie să piardă din umanitate pentru a evolua. Dimpotrivă, uneori, progresul înseamnă să te întorci la esență. Iar prepararea magistrală rămâne acea punte rară între trecut și viitor, între știință și suflet, unde fiecare tratament spune, în felul său, o poveste despre oameni și pentru oameni.

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Rareș Cojoc, dezvăluire surpriză! Cine l-a însoțit în vacanță pe fostul soț al Andreei Popescu. "Doar noi doi!"
Rareș Cojoc, dezvăluire surpriză! Cine l-a însoțit în vacanță pe fostul soț al Andreei Popescu. "Doar noi doi!"
Brigitte Pastramă, confesiuni tulburătoare după șapte ani de căsnicie cu Florin Pastramă. „M-a lovit public și s-a purtat urât. Nu am vrut să mai accept umilințe”
Brigitte Pastramă, confesiuni tulburătoare după șapte ani de căsnicie cu Florin Pastramă. „M-a lovit public și s-a purtat urât. Nu am vrut să mai accept umilințe”
Proiecte speciale
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Libertatea.ro
Noi imagini cu Puya la țară. Cum arată curtea și casa renovată: „Costă foarte puțin”
Noi imagini cu Puya la țară. Cum arată curtea și casa renovată: „Costă foarte puțin”
Avantaje
BREAKING! Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și confirmă ceea ce mulți bănuiau. Ce i-au făcut părinții lui Felix: "Povestea pe care am trăit-o și despre care nu am scos un cuvânt 8 luni…"
BREAKING! Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și confirmă ceea ce mulți bănuiau. Ce i-au făcut părinții lui Felix: "Povestea pe care am trăit-o și despre care nu am scos un cuvânt 8 luni…"
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Elle
Raluka face dezvăluiri despre relația cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. De ce nu se afișează împreună: „El este sufletul meu pereche”
Raluka face dezvăluiri despre relația cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. De ce nu se afișează împreună: „El este sufletul meu pereche”
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
DailyBusiness.ro
Erdogan amenință Israelul cu intervenția: Tensiunile dintre Ankara și Ierusalim escaladează
Erdogan amenință Israelul cu intervenția: Tensiunile dintre Ankara și Ierusalim escaladează
Paștele devine tot mai scump. Bugete de până la 1.000 de lei per familie și semne de încetinire economică
Paștele devine tot mai scump. Bugete de până la 1.000 de lei per familie și semne de încetinire economică
A1.ro
David Hasselhoff din Baywatch, de nerecunoscut! Actorul, ajutat să poată merge. Cum arată azi
David Hasselhoff din Baywatch, de nerecunoscut! Actorul, ajutat să poată merge. Cum arată azi
Cristina Cioran, pas neașteptat în legătură cu Alex Dobrescu: "Chiar m-am gândit!" Ce decizie a luat legată de tatăl copiilor săi
Cristina Cioran, pas neașteptat în legătură cu Alex Dobrescu: "Chiar m-am gândit!" Ce decizie a luat legată de tatăl copiilor săi
Cât costă să-ți cânte Codruța Filip la nuntă. Ce tarif are artista pentru un show de 50 de minute
Cât costă să-ți cânte Codruța Filip la nuntă. Ce tarif are artista pentru un show de 50 de minute
Cum și-a sărbătorit Oana Roman aniversarea de 50 de ani. Și-a luat fiica și a plecat în vacanță
Cum și-a sărbătorit Oana Roman aniversarea de 50 de ani. Și-a luat fiica și a plecat în vacanță
Mormântul Andreei Cuciuc a fost profanat. Igor Cuciuc: „Doamne, fă dreptate!””
Mormântul Andreei Cuciuc a fost profanat. Igor Cuciuc: „Doamne, fă dreptate!””
Observator News
A sfidat moartea şi a plătit cu viaţa. Mihai s-a filmat conducând cu 300 km/h cu 2 zile înainte de accident
A sfidat moartea şi a plătit cu viaţa. Mihai s-a filmat conducând cu 300 km/h cu 2 zile înainte de accident
Libertatea pentru Femei
Când se spală rufele după Paște în Săptămâna Luminată. Asta trebuie să știe orice bun creștin! Din păcate, mulți greșesc
Când se spală rufele după Paște în Săptămâna Luminată. Asta trebuie să știe orice bun creștin! Din păcate, mulți greșesc
Ultima oră! Tragedie în politica românească! Celebrul politician a murit în zi de Paște, în puterea vârstei, iar George Simion e devastat: “Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul…”
Ultima oră! Tragedie în politica românească! Celebrul politician a murit în zi de Paște, în puterea vârstei, iar George Simion e devastat: “Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul…”
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Inimaginabil ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu după moartea lui: „Nu cred că există ceva mai absurd. Ca pe niște gunoaie...”
Inimaginabil ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu după moartea lui: „Nu cred că există ceva mai absurd. Ca pe niște gunoaie...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Avertismentul medicilor: femeile cu diabet sar peste aceste analize esențiale și se expun la riscuri majore
Avertismentul medicilor: femeile cu diabet sar peste aceste analize esențiale și se expun la riscuri majore
Atenție! ChatGPT şi Gemini oferă un diagnostic greşit în 80% din cazurile medicale
Atenție! ChatGPT şi Gemini oferă un diagnostic greşit în 80% din cazurile medicale
UMF Carol Davila, în topul celor peste 50 de universităţi şi organizaţii de cercetare din România
UMF Carol Davila, în topul celor peste 50 de universităţi şi organizaţii de cercetare din România
Donald Trump, noul Mesia? Postarea online care a indignat planeta!
Donald Trump, noul Mesia? Postarea online care a indignat planeta!
TV Mania
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Cum arată acum Teodora Stoica după ce s-a vindecat complet de cancer! Alimentul de Paște pe care nu-l mai consumă
Cum arată acum Teodora Stoica după ce s-a vindecat complet de cancer! Alimentul de Paște pe care nu-l mai consumă
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat! Arată complet diferit acum
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat! Arată complet diferit acum
Libertatea
Anunțul făcut de Brigitte Pastramă după 7 ani de căsnicie cu Florin Pastramă. „M-a lovit public și s-a purtat urât. Nu am vrut să mai accept umilințe”
Anunțul făcut de Brigitte Pastramă după 7 ani de căsnicie cu Florin Pastramă. „M-a lovit public și s-a purtat urât. Nu am vrut să mai accept umilințe”
Noi imagini cu Puya la țară. Cum arată curtea și casa renovată: „Costă foarte puțin”
Noi imagini cu Puya la țară. Cum arată curtea și casa renovată: „Costă foarte puțin”
Paștele oamenilor lăsați în voia lui Dumnezeu. Despre Înviere cu oamenii străzii din București
Paștele oamenilor lăsați în voia lui Dumnezeu. Despre Înviere cu oamenii străzii din București
Viteza cu care Gigi Becali „gonea” spre biserică: radarul l-a oprit pe Șoseaua Pipera la o limită de 40 km/h și a rămas fără carnet
Viteza cu care Gigi Becali „gonea” spre biserică: radarul l-a oprit pe Șoseaua Pipera la o limită de 40 km/h și a rămas fără carnet
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton