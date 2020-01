Interviu Sweet Kiss: Nu am avut o adolescență tipică

Artiștii care au urcat pe scenă la cea de a doua ediție a petrecerii Casete și CD-uri au fost: Pacha Man, N&D și trupa Sweet Kiss.

Sweet Kiss, formată din Irina Pavlenco, Nicoleta Afrodita Aneni și Laurențiu Vasioi ne-au povestit cele mai frumoase amintiri care-i leagă de acest proiectul muzical care i-a făcut cunoscuți, dar și care sunt planurile lor de viitor.

Irina Pavlenco: Nu am avut o adolescență tipică

Irina, cum s-a transformat viața ta odată cu succesul trupei Sweet Kiss?

Pentru mine, perioada „Sweet Kiss” a fost un stil de viață, alături de niște oameni minunați. Când mă gândesc la trupă, nu-mi vin piesele în minte, ci „Familia Sweet Kiss”. Împărtășeam și rele și bune, și oboseala și succesul. Nu am avut o adolescență tipică și mă bucur pentru asta.

Te așteptai ca după 20 de ani să revină în trend muzica de la începutul anilor 2000?

Există diferențe semnificative între muzica actuală și muzica anilor 2000. Sunt aproape incomparabile, ascultătorii de azi au alte așteptări din punct de vedere muzical. Au nevoie de muzică pentru a se exprima, pentru a comunica, pentru a-și vindeca sufletul, pentru a înțelege lumea și sensul ei. Înainte, lucrurile erau mai simple. Muzică se traducea prin bucuria de a fi împreună, de a trăi, de a fi liber. Aceste calități fac muzică de altădată nemuritoare. Muzică anilor 2000 poate reveni oricând și sunt onorată că fac parte din ea, am trăit clipe minunate și sunt bucuroasă să pot retrăi aceste momente.

Care a fost cea mai frumoasă experiență pe care ai trăit-o în perioada de glorie a trupei Sweet Kiss?

Experiența pe care mi-o aduc aminte cu drag este cea în care am mers la niște prieteni din Târgu Mureș, iar ei ne-au înmânat cheile de la o cabană și ne-au lăsat singuri acolo să compunem un album . Atunci și acolo s-au “născut” piesele: “Floare albă, floare neagră”, “Mă gândesc la tine”, “Te-am iubit”, “Party”. E perioada cea mai dragă mie pentru că ne aflam în mijlocul naturii, locul era ca în basme și am regăsit liniștea de care aveam nevoie după atâtea turnee. Acolo ne-am reîncărcat bateriile și am fost uniți ca într-o familie.

Nicoleta Afrodita Aneni – După ce a ieșit din studio, piesa “Alin Alin” se auzea în toată țara

După destrămarea trupei ai luat decizia de a pleca din România.Ce ți-a lipsit cel mai mult de aici?

Trupa Sweet Kiss nu s-a destrămat niciodată, noi am ținut permanent legătura și ne-am reunit de fiecare dată când am avut concerte, am comunicat unii cu alții și am rămas cei mai buni prieteni, putem spune că suntem ca într-o familie. Chiar dacă eu am luat decizia de a pleca din România pentru o perioadă, cel mai mult mi-au lipsit familia, colegii mei, Irina și Laur, scena și publicul nostru minunat, întâlnirile cu prietenii, tradițiile, sărbătorile….pe scurt, mi-a lipsit Țara mea.

Cum vezi industria muzicaăa de astăzi și cum era la sfârșitul anilor 90?

Industria muzicală de astăzi este mult mai organizată, cum era și firesc să se întâmple odată cu trecerea anilor. Acum, posibilitatea de a promova online, de a face cunoscută o piesă în timp real unui public larg și variat, atât la nivel național, cât și internațional, pe diverse canale de comunicare, reprezintă o oportunitate extraordinară pentru toată industria muzicală și nu numai. În anii ‘90 lansam piesa și o puteam difuza doar la radio și la posturile muzicale de televiziune. În cazul nostru, totul a depins de public, succesul pe care l-am avut se datorează fanilor noștri, care ascultau piesele Sweet Kiss la volum maxim și parcă le auzeam peste tot. Îmi aduc aminte că, după ce a ieșit din studio, piesa “Alin Alin” se auzea în toată țara, fără să fie difuzată nici măcar la radio sau la televizor. A avut un succes incredibil, iar videoclipul am reușit să îl lansăm abia după un an, pentru că nu am avut timp să ne ocupăm de filmări, având foarte multe concerte. Abia la un an după lansare a apărut videoclipul și la televizor, am început să mergem la diverse emisiuni la care eram invitați și să povestim despre trupa Sweet Kiss.

Viața de artist și cea de mamă sunt destul de aglomerate .Cum reușești să le îmbini pe amândouă?

Ador viața mea așa cum este și îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că mi-a dăruit o familie frumoasă, unită și multe realizări pe plan profesional. Da, sunt mămică și artist în același timp și totodată am dezvoltat un bussines de familie. Chiar dacă nu-mi este întotdeauna ușor, sunt o persoană activă și îmi place foarte mult ceea ce fac, pentru că am toată susținerea din partea celor dragi. Energia pe care o primesc zi de zi din partea familiei mele, încurajările colegilor de trupă și ale prietenilor mei, dar și ale oamenilor cu care relaționez zi de zi imi dau puterea de a îmbina toate aceste activități, pentru ca la sfârșitul zilei să am satisfacție și mulțumire în suflet.



Laurentiu Vasioi – din primii bani câștigați din concerte mi-am cumpărat o Dacia 1300 la mâna a doua

Pe ce ai cheltuit primii bani obtinuti in urma succesului trupei Sweet Kiss?

Țin minte că întâmplător în acea perioadă de-abia îmi luasem carnetul de conducere și îmi doaream o mașină așa că, din primii bani câștigați din concerte mi-am cumpărat o Dacia 1300 la mâna a adoua cu ajutorul căreia am învățat să conduc.

Consideri că Sweet Kiss s-ar putea bucura de același succes și acum dacă ați relua proiectul?

În prezent lucrăm la câteva piese, dar nimeni nu ne poate garanta succesul. Mai este un aspect, noi facem muzică din plăcere și nu pentru bani. Astfel încât nu căutăm o oportunitate pentru a avea profit cât mai mare ci ne dorim să ne implicăm în proiectele în care noi credem și pe care să le putem duce la bun sfârșit cu drag.

De ce anume ți-a fost cel mai dor după destramarea trupei?

Sunt foarte multe momente de care pot spune ca îmi e dor din acea perioadă. Sunt amintiri dragi mie pe care, din când în când, am ocazia să le retrăiesc. Unele din acele momente de care vă spuneam sunt reprezentate de drumurile lungi prin țară, când râdeam și mă simțeam bine alături de colegele mele de trupă, dar și alături de mulți dintre colegii de breaslă.

Următorul spectacol Casete și CD-uri va avea loc în Berăria H în luna martie. Artiștii care vor urca pe scenă vor fi anunțați de către organizatori în scurt timp.