Internarea într-un cămin de bătrâni poate fi și o dovadă de iubire

Cu toții ne iubim părinții sau bunicii. Dar, din păcate, de multe ori, din varii motive, nu putem să le îndeplinim condițiile care le sunt necesare ca să se bucure bătrânețe liniștită. Lipsită de griji. Distanța prea mare, lipsa timpului, responsabilitățile zilnice.

Sunt doar câteva dintre motivele pentru care și tu începi să te gândești tot mai mult la internarea persoanelor dragi ție într-un cămin de bătrâni. Și nu, asta nu înseamnă deloc că nu îți pasă deloc de părintele sau bunicul tău.

Deși este un gest care pare lipsit de dragoste, este de fapt una dintre marile dovezi de iubire. Pentru că vrei să îi faci bătrânețea mai frumoasă și mai liniștită.

De ce un cămin de bătrâni poate să fie o soluție?

Iubirea față de părinți sau bunici este una aparte. Iar cuvintele sunt prea sărace ca să o poată descrie așa cum se simte. Din păcate, bătrânețea nu este niciodată ușoară, iar mulți dintre seniori au ajuns să fie diagnosticați cu afecțiuni grave. Care presupun și nevoia de îngrijire permanentă.

Este imposibil pentru tine să te ocupi așa cum trebuie de această sarcina. Și în același timp, să ai grijă și de familia ta și să faci față provocărilor de la serviciu. Prin urmare, poți să apelezi la un azil batrani Bucuresti, tocmai pentru că îi vrei binele.

Evident, va trebui să alegi cu atenție centrul. Pentru că nu îți dorești să se simtă neglijat. Să nu aibă parte de îngrijire profesionistă și unde să îi fie mai greu ca acasă.

Asistență permanentă, ca să se simtă în siguranță

Sunt mulți vârstnici care nu mai pot avea grijă așa cum trebuie de ei, ca să nu mai vorbim de treburile casnice. Sau poate că sunt imobilizați la pat. În ambele cazuri, au nevoie de cineva care să le fie permanent alături.

Iar tu nu ai cum să îți iei și această sarcină. Prin internarea celui drag ție, aflat în această situație, într-un astfel de centru, el va duce o viață lipsită de grijile cotidiene obișnuite. Și, în plus, se bucură de asistența permanentă necesară. Nimic nu te împiedică să îl vizitezi cât de des poți și să creați împreună noi amintiri frumoase.

Distanța nu trebuie să fie un obstacol

Sunt puțini cei norocoși care locuiesc în același loc în care s-au născut. De regulă, în speranța unui trai mai bun, mulți dintre tinerii României au decis să plece la mare distanță de locurile natale. Prin urmare, este destul de dificil să ai grijă și de părinți atunci când ești, poate, la sute de kilometri distanță.

În aceste condiții, dacă părinții nu mai sunt în stare să se descurce singuri. Dacă au fost diagnosticați cu afecțiuni grave care necesită supraveghere permanentă. Un cămin de bătrâni poate fi soluția pentru ca liniștea și armonia să existe în ambele familii.

Pe cât posibil, vino în vizită sau încearcă să iei legătura și altfel cu ei. Telefoanele moderne permit apeluri video ca să vă vedeți și să simțiți că distanța nu este o problemă.

Personal specializat, gata mereu să fie la dispoziția lor

Din păcate, senectutea este însoțită de multe ori de afecțiuni grave, care necesită supraveghere constantă din partea personalului de specialitate. Prin urmare, decizia internării într-un centru unde există acces la tratamente și intervenții rapide devine esențială.

Lipsa socializării face bătrânețea mult mai grea

Dacă ar fi să întrebi un bătrân care este problema ce îl apasă cel mai mult, de cele mai multe ori răspunsul va fi: singurătatea. Atunci când mulți dintre cei dragi au plecat într-o lume mai bună, când copiii sunt departe.

Singurătatea îi copleșește, iar de aici și până la depresie nu mai este mult. Într-un astfel de cămin de bătrâni, seniorii intră în contact direct cu alte persoane, leagă prietenii și socializează.

Cum să alegi un centru pentru seniori?

Evident că îți dorești ca părintele sau bunicul internat într-un centru pentru seniori să aibă parte de cel mai bun tratament și de condiții bune. Pentru ca el să nu simtă niciun moment că a fost abandonat. Prin urmare, alegerea căminului trebuie făcută cu mare atenție. Iar câteva detalii sunt esențiale.

Mergi și vizitează mai multe azile de bătrâni și vezi care răspunde cel mai bine cerințelor tale. Discută cu personalul de specialitate, prezintă fișa medicală a părintelui sau bunicului și vezi dacă există competența necesară ca să se ocupe de el.

Regim alimentar personalizat ca să țină sub control afecțiunile

Multe afecțiuni asociate de regulă cu înaintarea în vârstă, precum cele cardiace sau diabetul, sunt însoțite de un regim alimentar personalizat. De aceea, este important să verifici dacă la azilul de bătrâni ales există posibilitatea pregătirii unor mese personalizate, ca să eviți situații neprevăzute.

Spațiu de recreere și socializare, dar și facilități disponibile

Chiar dacă este vorba despre un centru pentru bătrâni, asta nu înseamnă că seniorul trebuie să stea doar în cameră. Dimpotrivă, dacă sunt deplasabili, vârstnicii trebuie să poată merge în spații unde să se recreeze și să socializeze.

Cât despre facilitățile disponibile, minimul ar putea să fie un televizor pentru relaxare și informare, aer condiționat pentru zilele toride. Spălătorie pentru curățarea hainelor și posibilitatea să te contacteze ori de câte ori doresc.

Un bun raport bun preț–calitate

Internarea unui bătrân într-un astfel de centru nu este lipsită de costuri, iar tu trebuie să analizezi atent oferta și facilitățile incluse. Găsește locul care are un bun raport preț–calitate și, foarte important, consultă-te cu seniorul care urmează să fie găzduit acolo.

Poți întreba cunoscuți despre experiențele lor, vezi cum comunici cu personalul și conducerea unității și, dacă totul pare în regulă, mergi mai departe. Nu este o decizie ușoară, dar uneori este singura și cea mai bună soluție.

Sursa foto: Freepik.com

