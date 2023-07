Infecțiile fungice ale unghiilor: cauze, simptome și tratamente recomandate

Unghiile, fie ele de la mâini sau de la picioare, joacă un rol esențial în aspectul nostru general și în sănătatea noastră. Însă, acestea pot fi susceptibile la diverse probleme, inclusiv infecțiile fungice. Infecțiile fungice ale unghiilor, cunoscute și sub denumirea de onicomicoze, sunt una dintre cele mai comune probleme dermatologice întâlnite în practica medicală. Să înțelegem mai multe despre cauzele, simptomele și tratamentele recomandate pentru această patologie.

Onicomicoza este o infecție fungică ce afectează unghiile de la mâini sau de la picioare, provocând o serie de simptome vizibile și potențial incomode. Această afecțiune poate avea un impact negativ asupra calității vieții unei persoane și poate fi o sursă de jenă din cauza aspectului inestetic. Aproximativ 10% din populația generală, 20% din populația cu vârstă peste 60 de ani, 50% din persoanele peste 70 de ani și până la o treime dintre diabetici suferă de onicomicoză. [1]

Cauze

Principalele cauze ale onicomicozei includ expunerea prelungită la medii umede, răni ale unghiei, sistem imunitar slăbit, boli cronice precum diabetul, purtarea încălțămintei strânse și vârsta înaintată. Fungii responsabili de infecțiile unghiilor includ dermatofitii, mucegaiurile non-dermatofite și drojdiile. Acești agenți patogeni pot pătrunde în unghie prin fisuri mici, provocând infecția.

Simptome

Simptomele onicomicozei pot varia în funcție de tipul de fung implicat și de stadiul infecției. Acestea pot include:

Îngroșarea unghiilor

Schimbarea culorii unghiilor (galben, maro sau alb)

Fragilitate sau sfărâmarea unghiei

Deformarea unghiei

Durere la nivelul unghiei sau a degetului afectat

Tratamente recomandate

Tratamentul pentru onicomicoză depinde de severitatea infecției și de starea de sănătate generală a persoanei. Tratamentele includ:

Tratamente locale:

Medicamentele topice sub diferite forme farmaceutice, cum ar fi lacurile medicamentoase, soluțiile sau cremele antifungice, sunt de obicei primele recomandări. Acestea sunt aplicate direct pe unghie și/sau pe pielea din jur. Sunt de preferat lacuri ușor de administrat – o dată pe săptămână, ca cele care conțin substanța activă ce poartă numele de amorolfină sau terbinafină.

Medicamente cu administrare orală:

În cazurile mai severe sau persistente de infecție fungică, medicul poate recomanda antifungice sistemice, adică medicamente care se administreză pe cale orală. Acestea pot avea efecte secundare, așa că monitorizarea de către un medic este necesară.

Tratament laser:

Pentru cazurile în care tratamentele medicamentoase nu sunt eficiente, o opțiune poate fi tratamentul cu laser. Acest tip de intervenție funcționează prin creșterea temperaturii în unghie, inhibând astfel creșterea și înmulțirea fungilor care cauzează infecția. În general, eficacitatea tratamentului cu laser este de aproximativ 63%. [2]

Intervenții chirurgicale:

În anumite situații, poate fi necesară îndepărtarea chirurgicală a unghiei. Ulterior se aplică soluții sau creme antifungice pentru a se asigura eliminarea fungilor.

Indiferent de tipul de tratament recomandat, răbdarea este crucială deoarece tratarea infecției fungice va dura între 6 și 12 luni, până când unghia va crește din nou sănătoasă.

Concluzie

În timp ce infecțiile fungice ale unghiilor pot fi inestetice și uneori dureroase, există o serie de tratamente eficiente disponibile. Este important să consultați un dermatolog sau un medic de familie dacă suspectați o infecție fungică a unghiei, astfel încât să puteți începe tratamentul adecvat cât mai curând posibil.

Prevenția rămâne cea mai eficientă strategie de combatere a onicomicozei. Aceasta poate include menținerea unui regim de igienă adecvat, evitarea expunerii prelungite la medii umede și îngrijirea corespunzătoare a unghiilor.

În concluzie, infecțiile fungice ale unghiilor sunt o problemă comună, dar cu un tratament adecvat, pot fi controlate eficient. Este important să se consulte un medic la primele semne de infecție, pentru a evita complicațiile și a obține cel mai bun rezultat posibil.

Surse:

1. Thomas J, et al., J Clin Pharm Ther. 2010 Oct;35(5):497-519

2.Ma W, et al., Laser treatment for onychomycosis: A systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore), 2019;98(48):e17948”