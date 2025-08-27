  MENIU  
Home > Advertorial > Îndrăgitul tenor ŞTEFAN von KORCH în premieră la Târgovişte cu recital şi prezenţă în juriu,  la  Concursul Naţional de Muzică Clasică “Belcanto”

Îndrăgitul tenor ŞTEFAN von KORCH în premieră la Târgovişte cu recital şi prezenţă în juriu,  la  Concursul Naţional de Muzică Clasică “Belcanto”

Îndrăgitul tenor ŞTEFAN von KORCH în premieră la Târgovişte cu recital şi prezenţă în juriu,  la  Concursul Naţional de Muzică Clasică “Belcanto”
.  Actualizat 29.08.2025, 11:10

Îndrăgitul tenor Ştefan von Korch, cunoscut publicului datorită interpretărilor magistrale ale partiturii sale din “Carmina Burana,” multiplelor roluri de operă, dar şi din stagiunii Musical Extravaganza, se alătură numelor de marcă ce contribuie la încurajarea şi şlefuirea tinerelor talente ale scenei lirice, prin prezenţa ca membru al juriului în cadrul celei de a patra ediţii a Concursului Naţional de Muzică Clasică “Belcanto” de la Târgovişte. Spre delectarea publicului, în completarea atribuţiilor didactice şi de evaluare, solistului a cărui voce este adesea considerată inconfundabilă pentru linia de tenor din Carmina Burana, îi revine şi plăcerea de a susţine un recital, pe 31 august, alături de Orchestra Muntenia, sub bagheta maestrului Daniel Jinga. Recitalul va avea loc în cadrul concertului de închidere a concursului, la Cinema Independenţa, de la ora 18.00. 

Tenorul Ştefan von Korch spune:  „sunt onorat să dau curs invitației domnului Florin Georgescu, o legendă vie şi de faptul că voi avea bucuria să fac parte din juriul competiției, alături de distinși colegi, nume mari ale operei românești.  Apreciez şi șansa de a întâlni artiști aflați la început de drum şi de a împărtăși experiența mea scenică și dragostea pentru acest repertoriul de belcanto. Şi nu în ultimul rând, mă bucură că voi fi prezent pe scenă în recitalul special din seara de închidere, un moment prin care doresc să aduc publicului emoția și frumusețea muzicii clasice.”

Alături de tenorul Ştefan von Korch în juriu vor mai fi prezenţi iluştri reprezentanţi ai scenelor lirice, aplaudaţi în România şi peste hotare: Daniel Jinga, dirijor şi manager Opera Naţională Bucureşti, Lucian Petrean – bariton, manager Opera Braşov, Alin Stoica – tenor,  Iulia Isaev – soprană, Daria Lupu – soprană şi Teodora Iurcovschi, câştigătoarea trofeului ediţiei precedente. 

Cea de-a IV-a ediție a Festivalului–Concurs Național de Muzică Clasică „Belcanto”, destinat interpreților de muzică clasică, dornici să își construiască o carieră în peisajul muzicii lirice vocal-interpretative va avea loc în perioada 29–31 august 2025, la Târgoviște. 

E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Recomandarea zilei

Despre ** Ştefan von Korch – Tenor  **

În anul curent tenorul Ştefan von Korch a fost prezent la Filarmonica de Stat Transilvania, în Carmina Burana, lucrarea sa „semnătură,” şi la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0” în regia lui Andrei Şerban şi este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova. 

„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
Recomandarea zilei

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o usurinţă debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, unde printre altele i-a revenit onoarea de a deschide Festivalul Palermo Classica în 2024.  

În acelaşi an a înregistrat apariţii de marcă la  Opera Naţională din Iaşi, Opera Naţională din Timişoara, Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara şi pe scena Sălii Palatului. 

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff” şi este interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi dar şi o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale.

Sursa foto: Musical Extravaganza

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Organizatorii Festivalului Mamaia au răspuns după ce Sofia Vicoveanca și Cătălin Crișan au declarat că nu au primit invitație: „L-am invitat personal și a spus că nu este interesat”
Organizatorii Festivalului Mamaia au răspuns după ce Sofia Vicoveanca și Cătălin Crișan au declarat că nu au primit invitație: „L-am invitat personal și a spus că nu este interesat”
Teo Costache, surpriză pentru o vedetă din România. Ce gest a făcut ispita de la Insula Iubirii
Teo Costache, surpriză pentru o vedetă din România. Ce gest a făcut ispita de la Insula Iubirii
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Irina Nicolae, fosta membră A.S.I.A, adevărul despre relația pe care o are cu finii Valentina Pelinel și Cristi Borcea: „Noi deschidem greu poarta casei noastre”
Irina Nicolae, fosta membră A.S.I.A, adevărul despre relația pe care o are cu finii Valentina Pelinel și Cristi Borcea: „Noi deschidem greu poarta casei noastre”
Știrea momentului în showbiz! E epidemie, e clar! După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă un cuplu de supervedete s-a despărțit! "Cel mai dureros lucru"
Știrea momentului în showbiz! E epidemie, e clar! După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă un cuplu de supervedete s-a despărțit! "Cel mai dureros lucru"
Elle
Emma Stone a făcut senzație la Festivalul de Film de la Veneția! Actrița a strălucit pe covorul roșu într-o ținută Louis Vuitton. FOTO
Emma Stone a făcut senzație la Festivalul de Film de la Veneția! Actrița a strălucit pe covorul roșu într-o ținută Louis Vuitton. FOTO
Teo Costache dezvăluie motivele participării la Insula Iubirii și apropierea de Ella Vișan: „Nu mă așteptam să se ajungă atât de departe”
Teo Costache dezvăluie motivele participării la Insula Iubirii și apropierea de Ella Vișan: „Nu mă așteptam să se ajungă atât de departe”
Amal și George Clooney au făcut furori la Festivalul de Film de la Veneția. Avocata a purtat o rochie spectaculoasă și îndrăzneață pe covorul roșu. FOTO
Amal și George Clooney au făcut furori la Festivalul de Film de la Veneția. Avocata a purtat o rochie spectaculoasă și îndrăzneață pe covorul roșu. FOTO
DailyBusiness.ro
Deputatul AUR Dan Tanasă, acuzat că își trimite singur mail de amenințare. „Când te reclami la poliție?”
Deputatul AUR Dan Tanasă, acuzat că își trimite singur mail de amenințare. „Când te reclami la poliție?”
Cum arată topul destinațiilor de vacanță ale românilor. Țara „surpriză” care se clasează pe locul 3
Cum arată topul destinațiilor de vacanță ale românilor. Țara „surpriză” care se clasează pe locul 3
A1.ro
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează
David Pușcaș s-a îndrăgostit? Ce declarație i-a făcut unui bărbat de pe Tik Tok
David Pușcaș s-a îndrăgostit? Ce declarație i-a făcut unui bărbat de pe Tik Tok
Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer în calitate de cuplu. Unde și cum s-au afișat cei doi înainte să divorțeze
Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer în calitate de cuplu. Unde și cum s-au afișat cei doi înainte să divorțeze
Andreea Esca a împlinit 53 de ani și sărbătorește cu familia, în Grecia. Mesajul emoționant transmis de fiica ei, Alexia Eram
Andreea Esca a împlinit 53 de ani și sărbătorește cu familia, în Grecia. Mesajul emoționant transmis de fiica ei, Alexia Eram
Bianca și Marian Grozavu de la Insula Iubirii s-au dat de gol. Cei doi încă formează un cuplu
Bianca și Marian Grozavu de la Insula Iubirii s-au dat de gol. Cei doi încă formează un cuplu
Observator News
"Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina
"Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina
Libertatea pentru Femei
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Cine este Andrei Jianu, polițistul erou care l-a apărat pe livratorul asiatic, umilit de un român: Cum a fost pedepsit atacatorul VIDEO
Cine este Andrei Jianu, polițistul erou care l-a apărat pe livratorul asiatic, umilit de un român: Cum a fost pedepsit atacatorul VIDEO
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Redactia.ro
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Veste tristă pentru pacienții care suferă de boli cardiovasculare, diabet sau urmează tratamente cu antibiotice
Veste tristă pentru pacienții care suferă de boli cardiovasculare, diabet sau urmează tratamente cu antibiotice
Gata cu căpușele! Acţiune de dezinsecţie pe domeniul public
Gata cu căpușele! Acţiune de dezinsecţie pe domeniul public
Bucureștiul se transformă într-un oraș verde. Ce proiecte și măsuri sunt luate de Ministerul Mediului pentru îmbunătățirea calității aerului
Bucureștiul se transformă într-un oraș verde. Ce proiecte și măsuri sunt luate de Ministerul Mediului pentru îmbunătățirea calității aerului
Ministerul Sănătății din Franța ordonă pregătirea spitalelor pentru război până în martie 2026
Ministerul Sănătății din Franța ordonă pregătirea spitalelor pentru război până în martie 2026
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Secretul siluetei Ginei Pistol: dieta cu lapte. Cum a dat jos 8 kilograme înainte de „MasterChef”. „Normal mănânc doar în vacanță”
Secretul siluetei Ginei Pistol: dieta cu lapte. Cum a dat jos 8 kilograme înainte de „MasterChef”. „Normal mănânc doar în vacanță”
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Imagini rare cu Tereza! Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Imagini rare cu Tereza! Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani
Nativii din zodiac preferați de astre. Sunt un magnet pentru succes
Nativii din zodiac preferați de astre. Sunt un magnet pentru succes
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton