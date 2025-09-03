Începutul unui nou fel de a te iubi: cum să ai încredere în tine când toţi îţi spun să te îndoieşti

Există un moment în viaţa fiecăreia dintre noi în care nu mai simţim nevoia să demonstrăm nimic nimănui: nici părinţilor, nici partenerului, nici lumii care ne-a spus ani la rând „cine ar trebui să fim”. Este acea clipă rară, profundă, radicală, în care începi să prinzi încredere în propria persoană: să fii asumată, fără temeri, să fii mai liniştită, fără vină. Rândurile următoare vorbesc despre o astfel de alegere personală. Nu sunt despre o poveste de succes convenţional, ci despre o poveste de reîntoarcere la tine însăţi, despre cum poate o femeie să devină lider, nu prin forţă, ci prin vulnerabilitate, despre cum poţi construi o comunitate fără să te impui, despre cum să îţi spui: „Sunt OK aşa cum sunt”, fără să cauţi versiunea „mai bună”!

Începutul unui nou fel de a te iubi.

Încrederea în tine, o revoluţie personală

Când începi să crezi în instinctele tale, ceva profund se schimbă în felul în care vezi lumea. Nu mai ceri permisiunea nimănui. Nu mai aştepţi validare. O schimbare de comportament şi de viziune care nu înseamnă nici aroganţă, nici autosuficienţă, ci este, până la urmă, o formă de intimitate cu tine.

„M-am bazat pe instinct atunci când am creat un spaţiu aparte, unul în care femeile să nu se mai compare, să nu se ruşineze, să nu se mintă. Un gest simplu, dar încăpăţânat de a rămâne autentică, chiar dacă asta înseamnă să sparg tiparele obişnuite de business, unde este atât de tentant să construieşti o imagine ideală, să vinzi o iluzie. Este vorba, de fapt, despre un angajament faţă de calitate şi respect faţă de clienţi.”, declară Irina Panait, creatoarea brandului Mayie şi una dintre antreprenoarele care au înţeles că nu trebuie să îţi cosmetizezi afacerea ca să te bucuri de reuşite. Pentru ea, frumuseţea modernă este o alegere conştientă, nu o mască, şi asta încearcă să promoveze prin fiecare produs creat. O filozofie care este departe de a fi doar un mesaj de marketing, ci un manifest pentru femeile care înţeleg că încrederea în sine începe cu un pic de vulnerabilitate şi mult curaj.

O comunitate creată dincolo de filtre

Şi pentru că probabil ai observat că foarte puţine spaţii dedicate sexului frumos nu mai sunt astăzi cosmetizate, să „atacăm” şi această problemă: de la feed-urile de Instagram, până la pozele şi reclamele cu filtre, este tot mai greu să te regăseşti atunci când frumuseţea se simte tot mai mult ca o presiune, nu-i aşa? Dar dacă, de fapt, nu este deloc vorba despre standarde perfecte?

„Este un tip de presiune care nu poate fi contracarată altfel decât prin sinceritate! Mi-am dorit mai mult decât un brand, am vrut o comunitate fără filtre, fără promisiuni false, în care nu este nevoie să te prezinţi într-o variantă corectă ca să fii acceptată. Nu punem accent pe aparenţe, ci pe transparenţă, pe poveşti reale. Skincare-ul de astăzi nu este doar despre ingrediente curate, ci despre o relaţie… curată cu tine însăţi!”, completează femeia de afaceri.

O voce autentică în peisajul glossy românesc

Să fii tu, completă şi imperfectă, este astăzi, probabil, cel mai revoluţionar act pe care îl poţi face într-o lume care preferă versiunile editate. Între sarcasm, curaj şi asumare o găsim şi pe Irina Panait.

„Deşi activez în industria beauty, nu mă concentrez doar pe produse, ci pe o atitudine. Spun mereu clientelor – nu te ascunde, nu te teme să fii imperfectă. A fi completă înseamnă să accepţi şi părţile pe care le percepi drept mai puţin plăcute! Asta este adevărata frumuseţe care trebuie promovată astăzi!”

Iar produsele de beauty pe care le-a creat şi le creează sunt parte din această călătorie: nu sunt doar cosmetice, ci însoţitoare într-un proces de acceptare a faptului că frumuseţea reală începe din interior.

Ce înseamnă să spargi tipare la 40+

Şi pentru că tot vorbeam despre acte revoluţionare, află că nici după o anumită vârstă nu este târziu să spargi tipare şi să îţi schimbi concepţia. De fapt, există femei, şi nu puţine, care după 40 de ani înfloresc cu adevărat.

„Spargi tiparele atunci când ştii că frumuseţea nu stă în perfect sau ideal, ci în echilibru. Când ştii că frumuseţea nu stă în cantitate, ci în calitate. Am construit brandul la vârsta maturităţii, în jurul propriilor varlori şi, odată cu el, m-am reinventat şi eu. Mă bucur să fiu altceva într-o industrie care vlorizează mult tinereţea. Oferta noastră se bazează pe cercetare, pe rezultate palpabile, dovadă că leadership-ul feminim matur poate redefini ce înseamnă reuşita în beauty.”

Aceasta este, de fapt, şi esenţa noii generaţii de branduri în care ne punem încrederea: identitate solidă, înţelegere profundă a nevoilor reale ale femeilor, respect faţă de consumator. Toate devin o punte între cine suntem şi cine vrem să fim, o invitaţie la iubire de sine autentică şi la reinventare continuă!

Sursă foto: https://www.mayie.ro/

