Începe cea de-a treia ediţie a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week – evenimentul care redefineşte moda românească în context global

Între 15 și 18 octombrie 2025, Bucureștiul devine scena principală a modei din regiune, odată cu desfășurarea Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, un eveniment de anvergură care celebrează creativitatea, sustenabilitatea și inovația. Organizat sub umbrela Council of Fashion Designers of Romania (CFDR), evenimentul reunește designeri, instituții culturale, școli de modă, branduri și lideri ai industriei, într-o serie de conferințe, show-uri și momente curatoriate în multiple locații emblematice ale orașului.

Ediția din acest an marchează o nouă etapă de consolidare a platformei MBBFW, care își propune să transforme Bucureștiul într-un hub regional de modă și creativitate, printr-un program ce integrează educația, sustenabilitatea și dialogul cultural european.

Mercedes-Benz continuă parteneriatul strategic cu Bucharest Fashion Week, în calitate de partener principal al celui mai prestigios eveniment de modă din România. Această colaborare consecventă face parte din angajamentul Mercedes-Benz de a susține excelența, inovația și eleganța în toate formele sale. Parteneriatul subliniază valorile comune ale celor două entitati: pasiunea pentru perfecțiune, atenția la detalii și dorința de a redefini standardele de excelență.

Camera Națională a Modei Italiene (CNMI) este unul dintre partenerii instituționali strategici ai Bucharest Fashion Week pentru această ediție. CNMI, organizatorul Milano Fashion Week®, este asociația care reglementează și coordonează dezvoltarea modei italiene. Organizația reprezintă cele mai înalte valori culturale ale modei italiene și este dedicată protejării și promovării imaginii acesteia atât în Italia, cât și în întreaga lume. Prin acest sprijin instituțional constant, evenimentul de modă recurent din București a obținut o recunoaștere semnificativă în România.

Next Generation

Ediția de toamnă se deschide cu conferința „Next Generation”, un eveniment găzduit de Promenada Mall București, pe 15 octombrie, între orele 10:00 și 12:00. Moderată de jurnalista Amalia Enache, conferința reunește creatori, mentori și profesioniști ai industriei într-un dialog pe tema „The Future of Fashion: Sustainability, Creativity, Business”. Printre invitați se numără Roberto Liberti (Milano Fashion Institute), Iris Skrami (CEO and Co-founder of Renoon), Alina Ceușan (Founder Retro Future), Matteo Patalano (Space & Agency Group, Co-founder and partner) și Andreea Bădală (creative director and founder Murmur). Dialogul va pune accent pe felul în care sustenabilitatea și tehnologia definesc noile direcții în modă. Evenimentul este deschis publicului, oferind ocazia tuturor pasionaților de modă să participe la discuțiile despre tendințele care modelează industria viitorului.

Tot în prima zi are loc Next Generation – Fashion Talent Award competiția dedicată designerilor emergenți, organizată în parteneriat cu Polimoda, una dintre cele mai prestigioase școli de modă din lume. Sub tema „Cultural Heritage in Fashion: A Bridge Between Tradition and Innovation”, tinerii creatori sunt invitați să propună colecții care reinterpretează patrimoniul cultural printr-o perspectivă contemporană și sustenabilă. Cei zece finaliști selectați își vor prezenta colecțiile pe podiumul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, în fața unui juriu internațional format din Massimiliano Giornetti ( Director Polimoda) Sara Maino (Creative Director Fondazione Sozzani and CNMI International New Talent and Brands Ambassador), Doina Ciobanu (Luxury consultant and sustainability advocate), Giorgia Feroldi (Vogue Italia), Julia Galimova (Tomorrow Ltd), Massimiliano Nardiello (Fashion Director, Antonia) si Clarisse Reille (Executive Director, DEFI La Mode de France). Momentul va fi moderat de jurnalista Ioana Ciurlea, care va însoți publicul și juriul pe parcursul prezentărilor tinerilor designeri.

Fashion Shows

Înainte de startul oficial al prezentărilor, pe 11 octombrie, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week s-a deschis cu un eveniment exclusiv semnat MANOKHI, realizat în colaborare cu Vogue Italia. Seara, co-găzduită de actrița Amy Jackson Westwick, a marcat debutul spectaculos al acestei ediții și a reunit 15 personalități internaționale din lumea modei și a divertismentului. Evenimentul a avut-o ca special guest pe Alex Ariviere, iar printre invitați s-au mai aflat Emili Sindlev, Anna Andres, Melis Sezen, Iris Mittenaere, Betty Bachz, Jessica Aidi, Janice Joostema, Kseniya Shipilova, Franziska Nazarenus și Celine Bathmann.

Scena celei de-a treia ediții a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week este găzduită de Muzeului Național de Artă al României, prin sprijinul Ministerului Culturii.

Pe parcursul celor trei zile de eveniment, vor defila designeri din întreaga regiune, de la nume consacrate la voci emergente ale modei europene: Romeo Gigli (Italia), Ami Amalia, Rhea Costa, Carmen Secăreanu, Murmur, Medeea, M. Marquise, Alexandra Șipa și Rafaela Pestrițu (România), Diana Milkanova (Polonia), Kseniaschnaiderși Gudu (Ucraina), Rxquette (Republica Moldova), precum și Lado Bokuchava și Tatuna (Georgia). Seria de prezentări include show-ul brandului Saman Loira, susținut de Camera Nazionale della Moda Italiana, ca parte a parteneriatului strategic dintre CNMI și MBBFW, dedicat promovării designului internațional și dialogului creativ. Saman Loira este un brand inclus în calendarul oficial al Milano Fashion Week® și a fost finalist al Camera Moda Fashion Trust Grant 2025.

Un moment dedicat designului din Republica Moldova va aduce pe scenă cinci branduri, OK KINO, Valentina Vidrascu, Yulia Efros, Katea Gri și Storojuc, cu sprijinul APIUS Moldova, Innovate Moldova și Invest Moldova, într-o celebrare a creativității și identității locale.

Pe lângă prezentările din Sala Tronului, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week include și o serie de show-uri private. ALMAZ va închide prima zi a evenimentului cu un show la ROMAERO, in cea de-a doua zi, VOL își va prezenta colecția realizată în colaborare cu Massimiliano Giornetti, la Kiseleff 21, iar în ultima zi, NISSA va încheia ediția cu o prezentare statică la Casa Oamenilor de Știință.

Sustainability Dinner

Pe 16 octombrie, la Loft Bucharest, va avea loc Sustainability Dinner — un eveniment strategic în cadrul căruia vor fi abordate teme esențiale legate de responsabilitatea în fashion, inovația sustenabilă, economia circulară și colaborarea internațională în modă. În timpul serii va fi anunțată, de asemenea, aderarea oficială a Council of Fashion Designers of Romania (CFDR), organizatorul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, la European Fashion Alliance (EFA) — cea mai importantă platformă europeană dedicată sustenabilității și colaborării creative.

Ministerul Culturii se alătură evenimentului, marcând implicarea instituțională a României în inițiativele europene dedicate sustenabilității și industriilor creative. De asemenea, vor fi prezenți lideri ai principalelor organizații de modă din Europa – Carlo Capasa (Chairman, Camera Nazionale della Moda Italiana; Board Member, EFA), Scott Lipinski (CEO, Fashion Council Germany; Chairman, EFA) și Elke Timmerman (International & Business Relations, Flanders DC; Board Member, EFA). Discuțiile vor fi moderate de Doina Ciobanu, într-un cadru dedicat dialogului, inovației și responsabilității – un moment care consfințește integrarea României în comunitatea europeană a modei sustenabile.

Showroom

Pe 17 octombrie, Corinthia Hotel Bucharest devine locul unde moda întâlnește businessul, prin Showroom Moment for Buyers, un concept care conectează direct designerii cu marile case de retail internaționale. Fiecare designer va avea propriul spațiu dedicat, gândit ca o experiență intimă de descoperire a colecțiilor și a universului creativ al brandului. Printre buyerii prezenți se numără Level Shoes (Emiratele Arabe Unite), Antonia (Italia), Galeries Lafayette (Franța), DOFAMIN (Republica Moldova), Selfridges (Marea Britanie), United Arrows, Hankyu Department Store, Isetan Mitsukoshi și The Nime (Japonia), alături de Camera Buyer Italia, Camera Showroom Milano, Dell’Oglio Store și Riccardo Grassi.

Lounge, Networking Area and Parties

Sufrageria Regală a Muzeului Național de Artă al României devine punctul de întâlnire al iubitorilor de modă, oferind o experiență rafinată într-un cadru elegant și contemporan. Invitații vor putea descoperi activări interactive propuse de partenerii evenimentului, se vor relaxa în zonele de lounge și vor savura momentele petrecute într-un ambient select. Atmosfera acestui hub creativ, în care dialogul și inspirația se împletesc firesc, va fi completată de Delia – live performance powered by adidas, un moment care aduce împreună energia muzicii live și spiritul modei contemporane.

Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week continuă dincolo de catwalk, printr-o serie de petreceri exclusiviste, cu acces doar pe bază de invitație.

Ediția debutează cu Opening Party-ul powered by IQOS, în colaborare cu ALMAZ x The Brunch Affair, unde Mr. Belt & Wezol vor transforma seara într-o celebrare a dansului și energiei pure.

Povestea VOL merge mai departe, după prezentare, cu o petrecere privată la Catrinas, unde atmosfera se va contura în jurul eleganței și conexiunilor autentice.

Ami Amalia intră pe harta petrecerilor SS26 cu un eveniment care va avea loc la Platforma Wolf, inspirat din spiritul sportiv și dedicat celebrării mișcării, stilului și atitudinii contemporane.

After Party MBBFW x IQOS

Ediția din această toamnă a Fashion Week-ului se încheie într-un mod spectaculos, cu un Closing Party powered by IQOS, care va avea loc la Fratelli Studios 1. Evenimentul promite o atmosferă vibrantă, în care creativitatea și eleganța se împletesc într-o experiență memorabilă, dedicată celor care trăiesc prin stil și expresie personală.

Prin inițiativele sale, IQOS susține în mod constant comunitatea creativă din România, oferind un spațiu de manifestare a talentului și a inovației. Participarea la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week consolidează această misiune, creând o platformă de expunere, vizibilitate și colaborare pentru materializarea viziunilor artistice.

Sound-ul serii va fi semnat de artiști și DJs de renume, completând un line-up de invitați care reunește figuri emblematice din fashion, artă și lifestyle — voci care definesc tendințele la nivel internațional.

EXHIBITIONS

În cadrul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025, programul expozițional reunește o serie de proiecte curatoriale distincte, care explorează, prin forme diverse de expresie artistică, dialogul dintre modă, cultură și identitate.

„Brâncuși și Muzele Dansului’

Vernisajul expoziției „Brâncuși și Muzele Dansului” va avea loc miercuri, 15 octombrie 2025, de la ora 16:00, în Sala Oglinzilor a Muzeului Național de Artă al României, în cadrul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025.

Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 15–19 octombrie 2025 și reprezintă o inițiativă a Institutului Național al Patrimoniului, concepută ca un dialog contemporan între patrimoniu, dans și modă. Proiectul pornește de la colaborarea dintre Constantin Brâncuși și dansatoarea de avangardă Lizica Codreanu, readucând în atenția publicului o latură mai puțin cunoscută a creației brâncușiene, anume costumele concepute de sculptor pentru spectacolele coregrafice semnate de Lizica. Instalația, realizată într-un format imersiv și educativ, surprinde moștenirea lui Brâncuși în dialog cu arta contemporană și industriile creative actuale.

Demersul se aliniază firesc temei concursului NEXT GENERATION – Fashion Talent Award din cadrul MBBFW, „Cultural Heritage in Fashion: A Bridge Between Tradition and Innovation”, care încurajează valorizarea tradiției și a identității culturale prin mijloace contemporane și sustenabile.

Exhibition – MRACONIA | BY BALKAN

În această ediție, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week continuă dialogul dintre modă și artă prin expoziția MRACONIA | BY BALKAN, găzduită la CINA (Str. Benjamin Franklin 10). Vernisajul va avea loc pe 15 octombrie, la ora 18:00, iar expoziția va fi deschisă publicului larg în perioada 16–19 octombrie, între orele 16:00–21:00. Curatoriată de Stefan Dragic și Vasilis Marlantis, expoziția reunește lucrări semnate de artiști precum Aurel Contras, Lucian Pruna și Korina Gallika, explorând, printr-o perspectivă contemporană, legătura dintre identitatea balcanică, memorie și expresia vizuală.

Susținerea evenimentului

Sponsor titular: Mercedes-Benz

Parteneri principali: IQOS, Banca Transilvania, Auchan

Parteneri: Fashion Days, Oral-B, STIL Diamonds, Pepsi, adidas, Promenada Mall Bucuresti, RetuRO, WizzAir, Evian, Martini, Glenfiddich, Apivita, FILORGA, URIAGE, Schwarzkopf Professional, TOP Line Unalike Beauty, BoConcept, JBL, Regina Maria, Murfatlar Vinul, Heineken, Julius Meinl, BoConcept, Apius / Innovate Moldova/Invest Moldova, InterContinental Athénée Palace Bucharest

Strategic Media Partner: Antena Stars

Parteneri Media: mediaTRUST, euromedia, Ringier, ELLE, VIVA!, Libertatea, Virgin Radio, KUDIKA, Garbo, Wall-Street, Haute Culture, Luxury, Touch Magazine, EVA, Ego, Radio Romania Cultural

Parteneri instituționali: Camera Nazionale della Moda Italiana, Ministerul Culturii, Institutul Național al Patrimoniului

Parteneri academici: Polimoda, Universitatea Națională de Arte București (UNArte), Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD)

Despre Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week

Bucharest Fashion Week este primul eveniment de modă internațional din România, dedicat promovării designerilor locali și transformării „Made in Romania” într-o etichetă apreciată internațional. Acest eveniment extraordinar reunește creatorii de modă, potențialii clienți, profesioniștii din industrie și pasionații de modă pentru a celebra arta modei și a favoriza networking-ul la nivel global. Bucharest Fashion Week 2025 va avea loc între 15 și 18 octombrie 2025, în locații emblematice din centrul Bucureștiului, România.

