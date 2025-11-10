În fiecare bijuterie RAÓ Collection se ascunde o poveste despre putere și feminitate

Într-o lume grăbită, în care uităm adesea să facem un pas în spate, să ne bucurăm de viață sau să ne oferim timp pentru noi înșine, există femei antreprenor care, prin ceea ce creează, aduc sens și bucurie în cotidian.

Una dintre ele este Ramona Orban, care a transformat un moment de cumpănă într-o poveste despre curaj și frumusețe autentică. Așa a apărut RAÓ Collection, brandul ei de bijuterii născut în Thailanda, care vorbește despre forță, feminitate și redescoperirea propriei valori. Prin reinventarea ei, prin a ști să se privească din nou și să-și regăsească lumina, Ramona iși dorește să le ofere femeilor din jurul ei motive să strălucească în fiecare zi.

RAÓ Collection – Povestea unei renașteri prin frumusețe

„Pentru mine, RAÓ Collection nu a apărut ca o idee de business, ci ca o nevoie profundă”, mărturisește fondatoarea brandului. „Într-un moment extrem de greu din viața mea, când am simțit că nu mai pot lupta împotriva bolii, ajungând în comă și apoi renâscând și învățând chiar să merg din nou, am avut dorința de a mă simți iar frumoasă, feminină și vie. Așa a apărut ideea de a crea un brand în care fiecare femeie să se regăsească. RAÓ nu este doar o colecție de bijuterii. Este o declarație de iubire de sine”.

RAÓ Collection a prins contur în jurul ideii de rafinament și autenticitate. Ramona și-a dorit să caute piese care să transmită emoție și eleganță, bijuterii care să spună o poveste, nu doar să completeze o ținută. „Eu aleg bijuteriile. Le ating, le simt, le las să-mi vorbească înainte să ajungă la clientă. Fiecare piesă trece prin mâinile mele, pentru că vreau ca totul să fie filtrat prin standardele și emoția RAÓ. Nu aleg orice bijuterie. Aleg doar ceea ce eu aș purta. Calitatea este foarte importantă, estetica în acord cu brandul meu, dar și placarea cu aur și rezistența la apă și uzură. Îmi place să spun că nu vând produse, ci experiențe”, subliniază Ramona Orban.

Toate bijuteriile RAÓ Collection – brățările, inelele, cerceii și colierele – sunt realizate din oțel inoxidabil placat cu aur de 18K, sigure pentru piele, gândite să fie durabile, dar delicate în design. „Mi-am dorit o experiență premium, dar accesibilă. Fiecare piesă RAÓ e puternică și sensibilă în același timp — exact ca noi, femeile”, spune fondatoarea.

Fiecare bijuterie RAÓ poartă un mesaj de încredere și iubire de sine. De aceea, Ramona Orban vede rolul ei ca al unui curator care alege ce e mai frumos și mai calitativ pentru clientele ei: „Bijuteria nu este un accesoriu, este un mesaj. Este felul în care alegi să spui lumii cine ești, fără intermediul cuvintelor”.

RAÓ a devenit rapid o alegere pentru femei care apreciază eleganța discretă a pieselor. Printre ele se numără Adela Popescu, Bella Santiago, Iulia Pârlea, Monica Doroftei, Mara Bănică, Elena Tudor, soția lui Robert Tudor, dar și ispitele de la Insula Iubirii, Naba Salem, Andreea Crăciun și Maria Tebieș.

Ele, dar și multe alte doamne și domnișoare, poartă bijuteriile RAÓ cu naturalețe. O invitație pentru fiecare femeie de a-și aminti în fiecare zi că merită să strălucească, să se pună pe primul plan și să își scoată în evidență feminitatea și rafinamentul.

