În ce zonă din București să te muți dacă ai un stil de viață activ: 4 locații ideale

Dacă ai un stil de viață activ, zona în care locuiești influențează semnificativ confortul și calitatea vieții de zi cu zi. Un stil de viață activ înseamnă nu doar să mergi la sală, ci și să ai acces facil la parcuri, piste de biciclete, locuri de alergare, centre sportive, cafenele și restaurante, comunități dinamice și un mediu urban care încurajează mișcarea și explorarea.

Este important să poți ajunge cu ușurință de acasă sau de la birou spre principalele puncte de interes, indiferent că vrei să bei o cafea bună, să te plimbi în parc sau să te vezi cu prietenii la restaurant. Iată o selecție a celor mai potrivite zone din București pentru tine.

Herăstrău – Aviatorilor

Aceasta este, fără îndoială, una dintre cele mai bune zone pentru o viață activă în București. Te afli lângă cel mai mare parc din oraș, Parcul Regele Mihai I, și poți să explorezi o serie de activități în timpul liber. Dacă iubești să fii în aer liber, să faci sport sau să te relaxezi în parc, aici este locul potrivit pentru tine.

Ce îți oferă zona: spații largi de alergare și plimbare pe alei asfaltate și trasee verzi, piste pentru biciclete, săli de fitness și studiouri pentru yoga/pilates, activități de kayaking sau paddleboarding pe Lacul Herăstrău, cafenele și restaurante de top.

Pipera – Băneasa

Deși sunt situate mai aproape de marginea orașului, Pipera și zona Băneasa rămân două opțiuni extrem de populare printre expați și familii active care caută apartamente de vânzare în Pipera și împrejurimi. Aici găsești numeroase oportunități pentru recreere și activități distractive, atât pentru adulți, cât și pentru copii, precum și spații verzi generoase.

Ce îți oferă zona: apropiere de pădurea Băneasa, ideală pentru trail running, MTB sau plimbări lungi, mall Băneasa cu facilități de lifestyle și wellness, Grădina Zoologică, centre sportive moderne și multe zone liniștite și sigure pentru plimbări cu bicicletă sau pentru alergare.

Cartierul Cotroceni

Cartierul Cotroceni reprezintă o alegere ideală dacă vrei să ai parte de un mix între viața urbană, activități în aer liber și o comunitate liniștită, dar activă. Deși atmosfera din Cotroceni este una calmă, zona este plină de opțiuni pentru cei care au un stil de viață activ. Echilibrul dintre liniște, natură și viață urbană face ca apartamentele de vânzare cu 3 camere în Cotroceni să fie la mare căutare.

Ce îți oferă zona: Parcul Operei și Parcul Sanitari, ideale pentru plimbări în aer liber și jogging, străzi liniștite pentru plimbări cu bicicleta sau pentru explorarea cartierului la pas, săli de sport, studiouri de antrenament.

Floreasca – Dorobanți

Atât cartierul Dorobanți, cât și cartierul Floreasca sunt două zone elegante, cu foarte multe oportunități pentru persoanele care au un stil de viață activ. Este o zonă ideală dacă îți place să combini mișcarea cu viața socială și să găsești tot ce ai nevoie la numai câteva minute distanță.

Ce îți oferă zona: străzi liniștite, ideale pentru plimbări la pas sau cu bicicleta, jogging sau plimbări în Parcul Floreasca, săli de sport moderne și centre de wellness, promenadă în jurul Lacului Floreasca, restaurante, terase și cafenele.

În concluzie, fiecare zonă din București are propriile avantaje dacă îți dorești un stil de viață activ. Dacă iubești natura și îți place să petreci timp în aer liber, zonele Herăstrău și Băneasa sunt ideale. Dacă îți place liniștea, poți opta pentru Pipera, iar dacă vrei un mix între sport și viață urbană, Dorobanți și Floreasca sunt două opțiuni potrivite.

