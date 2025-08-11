  MENIU  
Home > Advertorial > În ce tipuri de băi este potrivită o cadă freestanding? Criterii de bază

În ce tipuri de băi este potrivită o cadă freestanding? Criterii de bază

În ce tipuri de băi este potrivită o cadă freestanding? Criterii de bază
.

Cada freestanding, cada independentă care nu este fixată de perete, a devenit un simbol al luxului și rafinamentului în designul modern de baie. Fie că este amplasată central, lângă o fereastră panoramică sau în mijlocul unei băi spațioase, această piesă transformă baia într-un spațiu de relaxare.

Dar cada freestanding nu este o alegere potrivită pentru orice baie. În funcție de dimensiuni, stil, funcționalitate și infrastructură, acest tip de cadă poate fi o alegere inspirată – sau o investiție incomodă.

Află în continuare în ce tipuri de băi este recomandată cada freestanding și ce criterii de bază ar trebui să ai în vedere.

Ce este o cadă freestanding?

O cadă freestanding este o cadă de sine stătătoare, care nu este încadrată de pereți sau mobilier, ci este amplasată liber, direct pe podea. Are adesea un design sculptural și este gândită ca piesă centrală a băii.

Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Recomandarea zilei

Poate avea forme variate – ovale, dreptunghiulare, rotunde sau asimetrice – și este fabricată din materiale diverse: acril, compozit, fontă, marmură sau piatră naturală.

De ce este atât de apreciată?

Cazile freestanding sunt preferate pentru:

Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Recomandarea zilei
  • Estetica elegantă și atemporală;
  • Efectul de spa modern tip „spa de acasă”;
  • Posibilitatea de a fi amplasate oriunde în baie (cu condiții tehnice adecvate);
  • Varietatea mare de stiluri – de la minimalist la vintage.

Dar toate aceste avantaje vin cu un cost și cu anumite cerințe de spațiu și infrastructură.

Tipuri de băi în care se potrivește cada freestanding

1. Băile spațioase (15 mp și peste)

Cada freestanding este ideală în băile mari, unde poate fi pusă în valoare printr-o amplasare centrală sau într-o zonă bine delimitată. În astfel de băi:

  • Cada devine element central de design;
  • Ai loc suficient pentru a o înconjura cu mobilier, plante, corpuri de iluminat;
  • Se creează o atmosferă de relaxare și lux, ca într-un hotel de 5 stele.

Este tipul de spațiu care permite instalarea unei căzi de baie mari, rotunde sau ovale, chiar și cu picioare ornamentale.

2. Băile de tip master (atașate dormitorului matrimonial)

În casele moderne, băile master sunt spații deschise sau semideschise, gândite pentru relaxare în cuplu. Cada freestanding completează perfect acest tip de spațiu:

  • Poate fi amplasată în apropierea ferestrelor mari, pentru lumină naturală;
  • Devine o extensie a dormitorului, cu accente senzoriale (lumânări, texturi moi, lemn);
  • Permite integrarea unui duș separat, pentru funcționalitate.

Această combinație între design intim și spațiu generos este ideală pentru cada independentă.

3. Băile de lux din pensiuni, apartamente de închiriat sau boutique hoteluri

Dacă amenajezi o baie în scop comercial, pentru un spațiu de cazare premium, o cadă freestanding adaugă instant valoare estetică și diferențiatoare.

Este un element care atrage în poze, oferă o experiență diferită față de cazările clasice și justifică un tarif mai mare.

4. Băile cu ferestre panoramice

Băile care beneficiază de ferestre mari, cu vedere spre natură sau spre oraș, sunt locuri excelente pentru o cadă freestanding.

Aceasta poate fi poziționată chiar în dreptul ferestrei (cu protecție de intimitate), oferind o experiență senzorială completă.

Forma ovală sau rotundă este cea mai potrivită pentru astfel de amplasamente, accentuând sentimentul de „răsfăț vizual”.

5. Băile amenajate în stil vintage sau rustic

Cazile cu picioare ornamentale, din fontă sau cu detalii clasice, sunt o alegere firească în băile vintage. Se potrivesc perfect cu:

  • Baterii retro (montate pe pardoseală);
  • Pardoseli din lemn sau gresie cu model;
  • Oglinzi cu rame aurii sau din fier forjat.

În aceste contexte, cada freestanding adaugă autenticitate și personalitate.

În ce tipuri de băi nu este recomandată?

1. Băile foarte mici (sub 6-7 mp)

Cada freestanding necesită spațiu nu doar pentru corpul propriu-zis, ci și pentru accesibilitate. Trebuie să existe minim 20-30 cm liberi în jurul ei, pentru întreținere și funcționalitate.

În băile foarte mici:

  • Cada aglomerează vizual spațiul;
  • Împiedică mișcarea liberă;
  • Devine greu de întreținut (acces în jurul ei, curățenie, instalare).

În astfel de cazuri, o cadă încastrată sau o cabină de duș sunt opțiuni mai practice.

2. Băile de familie, intens utilizate

În familiile cu copii mici, unde baia este folosită frecvent și trebuie să fie eficientă, cada freestanding poate fi o alegere mai puțin practică:

  • Nu oferă spații de depozitare laterale;
  • E mai greu de curățat sub și în jurul ei;
  • Ocupă mult spațiu care ar putea fi folosit pentru dulapuri sau alte funcțiuni.

Criterii de bază pentru alegerea unei căzi freestanding

1. Dimensiunea băii

Ideal, baia ar trebui să aibă cel puțin 10-12 mp pentru a integra armonios o cadă freestanding. Măsoară cu atenție:

  • Dimensiunile disponibile;
  • Locația racordurilor pentru apă și scurgere;
  • Spațiul de circulație în jurul căzii.

2. Poziționarea sursei de apă și a scurgerii

Cazile freestanding necesită racorduri speciale, de obicei montate în pardoseală. Acest lucru implică:

  • Lucrări suplimentare de instalații;
  • Planificare din faza de construcție sau renovare;
  • Dificultate în a schimba ulterior locația.

3. Greutatea căzii

Unele modele, mai ales cele din fontă sau piatră naturală, sunt foarte grele. Asigură-te că podeaua poate susține greutatea totală (cada + apă + utilizator).

În apartamentele situate la etaj, acest aspect trebuie verificat împreună cu un specialist.

4. Stilul general al băii

Cada freestanding ar trebui să se integreze coerent în stilul ales:

  • Modern – modele minimaliste, albe, fără picioare;
  • Industrial – căzi din compozit negru sau beton, cu baterii metalice;
  • Rustic – căzi rotunde, cu finisaje mate, lemn și piatră în decor;
  • Clasic – căzi cu picioare, detalii aurii, elemente ornamentale.

5. Bugetul

Cazile freestanding sunt, de regulă, mai scumpe decât cele încastrate – atât ca preț de achiziție, cât și ca instalare. Prețurile pot varia, în funcție de:

  • Material;
  • Dimensiuni;
  • Brand;
  • Design.

Avantajele unei căzi freestanding

  • Estetică de impact – devine punctul central al băii;
  • Flexibilitate în poziționare (dacă instalația o permite);
  • Atmosferă de spa și lux;
  • Potrivită pentru băi de tip show-room sau cazare premium;
  • Posibilitate de personalizare a formelor și materialelor.

Dezavantaje de luat în calcul

  • Necesită spațiu generos;
  • Costuri mai mari de instalare și întreținere;
  • Mai greu de integrat într-un spațiu funcțional pentru familie;
  • Poate necesita ranforsarea podelei (în cazul căzilor grele);
  • Racordurile sunt vizibile dacă nu sunt bine integrate.

Așadar, cada freestanding este una dintre cele mai spectaculoase alegeri pentru o baie, dar vine cu cerințe specifice. Este perfectă pentru băile mari, băile de lux sau cele unde accentul cade pe estetică și relaxare.

Dacă baia ta se încadrează în aceste tipuri și îți dorești o atmosferă spa-like, atunci o cadă freestanding de la Hornbach.ro poate transforma complet spațiul tău de baie.

Sursa foto: pexels.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Flick Domnul Rimă, șocat de cât au costat doi mici cu muștar la Mamaia. "Să vă spun și părerea mea..." Ce i-a apărut pe nota de plată
Flick Domnul Rimă, șocat de cât au costat doi mici cu muștar la Mamaia. "Să vă spun și părerea mea..." Ce i-a apărut pe nota de plată
Andreea Berecleanu a plecat cu trenul la mare și a avut parte de o surpriză din partea CFR la întoarcerea în București: „Nu mai înțeleg nimic”
Andreea Berecleanu a plecat cu trenul la mare și a avut parte de o surpriză din partea CFR la întoarcerea în București: „Nu mai înțeleg nimic”
Proiecte speciale
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Raluca Bădulescu, în costum de baie minuscul, siluetă sculptată, fără filtre, fără perucă și zero inhibiții! S-a pozat așa la 50 de ani, pe un iaht în Ibiza, iar imaginea e virală!
Raluca Bădulescu, în costum de baie minuscul, siluetă sculptată, fără filtre, fără perucă și zero inhibiții! S-a pozat așa la 50 de ani, pe un iaht în Ibiza, iar imaginea e virală!
Elle
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Cash Warren, fostul soț al actriței Jessica Alba, surprins la o întâlnire romantică. Cine este noua lui iubită, cu 21 de ani mai tânără decât el. Foto
Cash Warren, fostul soț al actriței Jessica Alba, surprins la o întâlnire romantică. Cine este noua lui iubită, cu 21 de ani mai tânără decât el. Foto
Anca Țurcașiu, o bunică extrem de fericită! Cum a apărut pe plajă alături de nepoțica ei, Zoe, care a împlinit recent un an. Foto
Anca Țurcașiu, o bunică extrem de fericită! Cum a apărut pe plajă alături de nepoțica ei, Zoe, care a împlinit recent un an. Foto
DailyBusiness.ro
Rețeta de papanași a lui chef Florin Dumitrescu. Care este secretul celebrului băcătar
Rețeta de papanași a lui chef Florin Dumitrescu. Care este secretul celebrului băcătar
Mihaela Bilic dezvăluie care sunt singurele fructe care nu îngrașă: ”Sunt fructele verii”
Mihaela Bilic dezvăluie care sunt singurele fructe care nu îngrașă: ”Sunt fructele verii”
A1.ro
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Marilu Dobrescu, dezvăluire șocantă după ce a "dispărut" de pe internet: "Revin cu un diagnostic!" Mesajul cu care și-a luat prin surprindere fanii
Marilu Dobrescu, dezvăluire șocantă după ce a "dispărut" de pe internet: "Revin cu un diagnostic!" Mesajul cu care și-a luat prin surprindere fanii
Oana Monea, reacție după ce fanii Insula Iubirii au numit-o „babă”. Ce vârstă are, de fapt, ispita
Oana Monea, reacție după ce fanii Insula Iubirii au numit-o „babă”. Ce vârstă are, de fapt, ispita
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea de 50 de ani: „Fată isteață!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea de 50 de ani: „Fată isteață!”
Cine este Andreea Frățilă, prezentatoarea emisiunii "Mireasa. Direct din culise". "Primul meu "job" în televiziune l-am avut la 20 ani"
Cine este Andreea Frățilă, prezentatoarea emisiunii "Mireasa. Direct din culise". "Primul meu "job" în televiziune l-am avut la 20 ani"
Observator News
O femeie din Iaşi a cerut în instanţă dreptul de a deveni mamă cu soţul, care a murit într-un accident rutier
O femeie din Iaşi a cerut în instanţă dreptul de a deveni mamă cu soţul, care a murit într-un accident rutier
Libertatea pentru Femei
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Viva.ro
Cristela Georgescu, de nerecunoscut! Și-a făcut o intervenție estetică nereușită și este complet schimbată: ”Habar nu avea ce face...”. Cum arată în acest moment soția lui Călin Georgescu
Cristela Georgescu, de nerecunoscut! Și-a făcut o intervenție estetică nereușită și este complet schimbată: ”Habar nu avea ce face...”. Cum arată în acest moment soția lui Călin Georgescu
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
De ce mulți români sunt refuzați la analize gratuite, deși CNAS are fonduri
De ce mulți români sunt refuzați la analize gratuite, deși CNAS are fonduri
Planta minune cu cel mai mare depozit natural de insulină pentru diabet!
Planta minune cu cel mai mare depozit natural de insulină pentru diabet!
EXCLUSIV. Județul din România cu cea mai mare incidență la hepatita B în 2024. INSP: Ar trebui să fie prioritizat pentru strategiile de screening şi intervenţie
EXCLUSIV. Județul din România cu cea mai mare incidență la hepatita B în 2024. INSP: Ar trebui să fie prioritizat pentru strategiile de screening şi intervenţie
Un bărbat a făcut infarct în timpul examenului auto. De ce îl acuză martorii pe polițistul care îl examina
Un bărbat a făcut infarct în timpul examenului auto. De ce îl acuză martorii pe polițistul care îl examina
TV Mania
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
Ce se ascunde dincolo de ochii lumii? Felix și Mihaela, surprinși în momente rare și emoționante, când nimeni nu îi vedea. Imaginile care au emoționat o țară întreagă
Ce se ascunde dincolo de ochii lumii? Felix și Mihaela, surprinși în momente rare și emoționante, când nimeni nu îi vedea. Imaginile care au emoționat o țară întreagă
Corina Dănilă, schimbare surprinzătoare: „Nu sunt deloc împotrivă” – Actrița a vorbit deschis despre prima ei intervenție estetică
Corina Dănilă, schimbare surprinzătoare: „Nu sunt deloc împotrivă” – Actrița a vorbit deschis despre prima ei intervenție estetică
Ce nu ai văzut la TV! Ispita Mihaela Mincu, despre regulile stricte de la Insula Iubirii „Eram ca la Big Brother. Nu puteam...
Ce nu ai văzut la TV! Ispita Mihaela Mincu, despre regulile stricte de la Insula Iubirii „Eram ca la Big Brother. Nu puteam...
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton