În ce tipuri de băi este potrivită o cadă freestanding? Criterii de bază

Cada freestanding, cada independentă care nu este fixată de perete, a devenit un simbol al luxului și rafinamentului în designul modern de baie. Fie că este amplasată central, lângă o fereastră panoramică sau în mijlocul unei băi spațioase, această piesă transformă baia într-un spațiu de relaxare.

Dar cada freestanding nu este o alegere potrivită pentru orice baie. În funcție de dimensiuni, stil, funcționalitate și infrastructură, acest tip de cadă poate fi o alegere inspirată – sau o investiție incomodă.

Află în continuare în ce tipuri de băi este recomandată cada freestanding și ce criterii de bază ar trebui să ai în vedere.

Ce este o cadă freestanding?

O cadă freestanding este o cadă de sine stătătoare, care nu este încadrată de pereți sau mobilier, ci este amplasată liber, direct pe podea. Are adesea un design sculptural și este gândită ca piesă centrală a băii.

Poate avea forme variate – ovale, dreptunghiulare, rotunde sau asimetrice – și este fabricată din materiale diverse: acril, compozit, fontă, marmură sau piatră naturală.

De ce este atât de apreciată?

Cazile freestanding sunt preferate pentru:

Estetica elegantă și atemporală;



Efectul de spa modern tip „spa de acasă”;



Posibilitatea de a fi amplasate oriunde în baie (cu condiții tehnice adecvate);



Varietatea mare de stiluri – de la minimalist la vintage.



Dar toate aceste avantaje vin cu un cost și cu anumite cerințe de spațiu și infrastructură.

Tipuri de băi în care se potrivește cada freestanding

1. Băile spațioase (15 mp și peste)

Cada freestanding este ideală în băile mari, unde poate fi pusă în valoare printr-o amplasare centrală sau într-o zonă bine delimitată. În astfel de băi:

Cada devine element central de design;



Ai loc suficient pentru a o înconjura cu mobilier, plante, corpuri de iluminat;



Se creează o atmosferă de relaxare și lux, ca într-un hotel de 5 stele.



Este tipul de spațiu care permite instalarea unei căzi de baie mari, rotunde sau ovale, chiar și cu picioare ornamentale.

2. Băile de tip master (atașate dormitorului matrimonial)

În casele moderne, băile master sunt spații deschise sau semideschise, gândite pentru relaxare în cuplu. Cada freestanding completează perfect acest tip de spațiu:

Poate fi amplasată în apropierea ferestrelor mari, pentru lumină naturală;



Devine o extensie a dormitorului, cu accente senzoriale (lumânări, texturi moi, lemn);



Permite integrarea unui duș separat, pentru funcționalitate.



Această combinație între design intim și spațiu generos este ideală pentru cada independentă.

3. Băile de lux din pensiuni, apartamente de închiriat sau boutique hoteluri

Dacă amenajezi o baie în scop comercial, pentru un spațiu de cazare premium, o cadă freestanding adaugă instant valoare estetică și diferențiatoare.

Este un element care atrage în poze, oferă o experiență diferită față de cazările clasice și justifică un tarif mai mare.

4. Băile cu ferestre panoramice

Băile care beneficiază de ferestre mari, cu vedere spre natură sau spre oraș, sunt locuri excelente pentru o cadă freestanding.

Aceasta poate fi poziționată chiar în dreptul ferestrei (cu protecție de intimitate), oferind o experiență senzorială completă.

Forma ovală sau rotundă este cea mai potrivită pentru astfel de amplasamente, accentuând sentimentul de „răsfăț vizual”.

5. Băile amenajate în stil vintage sau rustic

Cazile cu picioare ornamentale, din fontă sau cu detalii clasice, sunt o alegere firească în băile vintage. Se potrivesc perfect cu:

Baterii retro (montate pe pardoseală);



Pardoseli din lemn sau gresie cu model;



Oglinzi cu rame aurii sau din fier forjat.



În aceste contexte, cada freestanding adaugă autenticitate și personalitate.

În ce tipuri de băi nu este recomandată?

1. Băile foarte mici (sub 6-7 mp)

Cada freestanding necesită spațiu nu doar pentru corpul propriu-zis, ci și pentru accesibilitate. Trebuie să existe minim 20-30 cm liberi în jurul ei, pentru întreținere și funcționalitate.

În băile foarte mici:

Cada aglomerează vizual spațiul;



Împiedică mișcarea liberă;



Devine greu de întreținut (acces în jurul ei, curățenie, instalare).



În astfel de cazuri, o cadă încastrată sau o cabină de duș sunt opțiuni mai practice.

2. Băile de familie, intens utilizate

În familiile cu copii mici, unde baia este folosită frecvent și trebuie să fie eficientă, cada freestanding poate fi o alegere mai puțin practică:

Nu oferă spații de depozitare laterale;



E mai greu de curățat sub și în jurul ei;



Ocupă mult spațiu care ar putea fi folosit pentru dulapuri sau alte funcțiuni.

Criterii de bază pentru alegerea unei căzi freestanding

1. Dimensiunea băii

Ideal, baia ar trebui să aibă cel puțin 10-12 mp pentru a integra armonios o cadă freestanding. Măsoară cu atenție:

Dimensiunile disponibile;



Locația racordurilor pentru apă și scurgere;



Spațiul de circulație în jurul căzii.



2. Poziționarea sursei de apă și a scurgerii

Cazile freestanding necesită racorduri speciale, de obicei montate în pardoseală. Acest lucru implică:

Lucrări suplimentare de instalații;



Planificare din faza de construcție sau renovare;



Dificultate în a schimba ulterior locația.



3. Greutatea căzii

Unele modele, mai ales cele din fontă sau piatră naturală, sunt foarte grele. Asigură-te că podeaua poate susține greutatea totală (cada + apă + utilizator).

În apartamentele situate la etaj, acest aspect trebuie verificat împreună cu un specialist.

4. Stilul general al băii

Cada freestanding ar trebui să se integreze coerent în stilul ales:

Modern – modele minimaliste, albe, fără picioare;



– modele minimaliste, albe, fără picioare; Industrial – căzi din compozit negru sau beton, cu baterii metalice;



– căzi din compozit negru sau beton, cu baterii metalice; Rustic – căzi rotunde, cu finisaje mate, lemn și piatră în decor;



– căzi rotunde, cu finisaje mate, lemn și piatră în decor; Clasic – căzi cu picioare, detalii aurii, elemente ornamentale.



5. Bugetul

Cazile freestanding sunt, de regulă, mai scumpe decât cele încastrate – atât ca preț de achiziție, cât și ca instalare. Prețurile pot varia, în funcție de:

Material;



Dimensiuni;



Brand;



Design.

Avantajele unei căzi freestanding

Estetică de impact – devine punctul central al băii;

Flexibilitate în poziționare (dacă instalația o permite);

Atmosferă de spa și lux;

Potrivită pentru băi de tip show-room sau cazare premium;

Posibilitate de personalizare a formelor și materialelor.

Dezavantaje de luat în calcul

Necesită spațiu generos;

Costuri mai mari de instalare și întreținere;

Mai greu de integrat într-un spațiu funcțional pentru familie;

Poate necesita ranforsarea podelei (în cazul căzilor grele);

Racordurile sunt vizibile dacă nu sunt bine integrate.

Așadar, cada freestanding este una dintre cele mai spectaculoase alegeri pentru o baie, dar vine cu cerințe specifice. Este perfectă pentru băile mari, băile de lux sau cele unde accentul cade pe estetică și relaxare.

Așadar, cada freestanding este una dintre cele mai spectaculoase alegeri pentru o baie, dar vine cu cerințe specifice. Este perfectă pentru băile mari, băile de lux sau cele unde accentul cade pe estetică și relaxare.

Sursa foto: pexels.com

