În anul aniversării a 25 de ani de la înființare, Fuchs Condimente România lansează Cosmin Young, o gamă de condimente dedicată generației Z

Foto: Fuchs Romania

Fuchs Condimente RO anunță lansarea Cosmin Young, o gamă nouă de mixuri cu ingrediente naturale, creată special pentru generația tânără, conectată permanent la trenduri și în căutare de experiențe culinare rapide, creative și pline de savoare.

Noua gamă cuprinde 12 produse cu ingrediente naturale, inspirate din cele mai populare trenduri culinare, dintre care 6 sunt atât pentru utilizarea convențională, dar și concepute pentru preparate la Air Fryer, una dintre cele mai utilizate metode de gătit în rândul tinerilor. 

Cele 6 produse cuprind amestecuri de ingrediente naturale, într-un mod versatil și ușor de utlizat, pentru rezultate savuroase, acestea fiind marcate cu o bulină albastră pe care scrie “Potrivit și pentru Air Fryer”.

Sortimentele includ combinații moderne și îndrăznețe de condimente și au denumiri precum: Shawarma Mood, Burger Reel, BBQ & Grill Fire, Hot Wings & Romance, Crispy Strips & Crunch, Pasta Story Bolognese, Pasta Story Milanese, Pizza Taste, Chip Dip & Trip, Hummus Delight, Wedges Time și Veggies & Chill.

Dă-ți Level Up la preparate cu Cosmin Young

Cosmin Young se adresează în principal consumatorilor activi, studenți sau profesioniști din mediul urban, tineri conectați la mediul digital și influențați de social media.

Lansarea vine pe fondul unei schimbări vizibile în comportamentul de consum: tinerii preferă soluții rapide de gătit, inspirate din street-food și din conținutul consumat pe platforme precum TikTok, Instagram sau YouTube. În același timp, aceștia sunt deschiși să experimenteze gusturi noi și să transforme gătitul într-o experiență socială.

„Prin lansarea Cosmin Young, gamă de mixuri de condimente cu ingrediente naturale, ne adresăm unei generații care redefinește modul în care gătim și consumăm, care caută gusturi noi, fiind deschisă să experimenteze și să transforme gătitul într-o experiență socială. Vedem o schimbare clară în comportamentul de consum: tot mai mulți tineri aleg să gătească acasă, dar într-un mod simplificat, influențat de social media și de cultura street-food. Cosmin Young este răspunsul nostru strategic la această transformare. Totodată, marcăm și celebrăm un an important în România: Fuchs Condimente RO sărbătorește 25 de ani de la înființare.”, a declarat Anda Karl, Head of Marketing, Fuchs Condimente RO.

Generația Z este caracterizată de dorința de a experimenta, de a explora gusturi noi și de a transforma gătitul într-o experiență. Cosmin Young vine în întâmpinarea acestor nevoi cu mixuri de condimente care reproduc ușor gusturile cunoscute din street-food și restaurante, direct acasă. Gama se adresează și familiilor moderne, care caută inspirație în bucătărie și soluții rapide pentru mese savuroase.

Focus pe inovație 

Prin această lansare, compania își consolidează strategia de inovare și diversificare a portofoliului de produse, vizând segmente noi din piața condimentelor, pe cei care preferă gătitul rapid și sănătos acasă, utilizând electrocasnice moderne, precum și pe cei care experimentează și sunt creativi în bucătarie.

Compania estimează că noua gamă va contribui la atragerea unui segment nou de consumatori și la creșterea relevanței brandului în rândul publicului tânăr, activ digital. De asemenea, produsele sunt concepute pentru a răspunde nevoii de rapiditate și accesibilitate, fără a compromite calitatea gustului.

„Segmentul de produse dedicate gătitului rapid acasă, inclusiv al celor pentru Air Fryer este în creștere. Prin lansarea gamei de mixuri de condimente Cosmin Young răspundem nevoii de autencitate și creativitate în bucătărie.”, a completat Anda Karl, Head of Marketing, Fuchs Condimente RO.

Design modern și poziționare orientată spre target tânăr 

Ambalajul gamei Cosmin Young este inspirat din estetica street-food și din cultura urbană, cu un design modern, tineresc și ușor de recunoscut la raft. Produsele sunt gândite pentru consumatorii activi, conectați permanent la mediul digital, care caută soluții rapide și inspirație culinară.

Publicul țintă principal este reprezentat de tineri, studenți sau profesioniști urbani, iar ca target secundar gama se adresează familiilor care își doresc varietate și simplitate în gătit.

Mesajul de comunicare „Dă share la gust” reflectă comportamentul noii generații de consumatori, pentru care experiențele culinare sunt strâns legate de socializare și de mediul online. Cosmin Young încurajează consumatorii să transforme fiecare preparat într-o experiență de împărtășit fie online, fie alături de prieteni. Într-o lume dominată de conținut rapid și interacțiuni digitale, gustul devine un element de conexiune autentică.

Prin această lansare, Fuchs Condimente RO își reafirmă angajamentul de a dezvolta produse relevante pentru noile generații și de a răspunde dinamic la schimbările din piață.

Despre Fuchs Condimente RO SRL

Fuchs Condimente RO, parte a grupului german Fuchs Gruppe, celebrează anul acesta 25 de ani de activitate în România, fiind prezentă pe piața locală din 2001, cu prima fabrică la Domnești, Argeș. În prezent, fabrica este la Curtea de Argeș, unde se ambalează condimente și se distribuie atât către companiile din Fuchs Gruppe, cât și pe piețele din România și țările vecine sau magazine și clienți din diaspora. 

Fuchs promovează cultura pentru gust și mâncarea sănătoasă, punând accent pe calitatea produselor și a serviciilor, atât în selecția ingredientelor, cât și în utilizarea tehnologiilor avansate.

Pentru clienții săi din retail, industria hotelieră, gastronomie, catering și industria alimentară, producătorul dezvoltă soluții specifice și produse personalizate. Compania are în portofoliu brandurile Fuchs, Fuchs Professional, Mirodenia, V6BBQ, Cosmin, Cosmin Bio, Cosmin Young, Alex.

Fuchs Condimente Romania face parte din Fuchs Gruppe, fondat de Dieter Fuchs, în 1952, în orașul Dissen (Germania), ca afacere de familie. În următorii ani de la înființare, Fuchs Gruppe s-a extins în Franța, în Statele Unite, în Brazilia, iar mai apoi, în China – condimentele de bază sunt crescute în plantații controlate și  sunt atent selecționate. Astăzi, la peste 70 ani de la înființare, Fuchs Gruppe are peste 3200 de angajați în 20 locații.

În România, compania are aproximativ 400 de angajați, aceasta fiind un centru logistic și de producție pentru CEE, care a înregistrat o cifră de afaceri netă de 244,9 milioane de lei, la nivelul anului 2025.

