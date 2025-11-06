  MENIU  
Împreună în Timp, doză concentrată de emoții la Constanța

Constanța a găzduit, în octombrie, a cincea ediție Împreună în Timp, un eveniment emblematic organizat pentru familiile monoparentale de Asociația POT SĂ AJUT, cu sprijinul Asociației Provident pentru Educație și Provident Financial România, prin programul Invizibilii.

Prin intermediul artei, participanții se conectează emoțional, părinții și bunicii învață cum să le ofere copiilor alternative la gadgeturi și ecrane, iar toți primesc o doză concentrată de energie. 

Peste 600 de copii, părinți și bunici, au cântat, pictat, dansat și s-au conectat unii cu ceilalți la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret “Jean Constantin”. Această ediție a adus și copii refugiați din Ucraina, din familii monoparentale, care se adăpostesc de ororile războiului, alături de bunici și mamele lor. Special pentru ei, spectacolul artistic a fost tradus, iar pe durata lui au putut să se simtă mai bine integrați în comunitate. Accesul la eveniment a fost gratuit, iar toți participanții au primit materiale educative oferite cu ajutorul partenerilor.

„Arta ne poate vindeca, ne conectează și ne ajută să câștigăm timp de calitate unii cu ceilalți. Împreună în Timp nu este doar un eveniment, ci o modalitate prin care învățăm cum să ne bucurăm mai mult unii de ceilalți, cum să ne exersăm talentele și să ne dăm frâu liber să fim noi. Cu susținerea Asociației Provident pentru Educație și a Provident Financial România, în cadrul programului Invizibilii, avem doar în ultimii doi ani peste 3.000 de copii și părinți din familii monoparentale care au trăit o experință altfel la evenimentele noastre”, explică Gabriela Stoian, președinta Asociației POT SĂ AJUT.

“Studiile ne arată cât de important este să simți că nu ești singur, că ești parte dintr-o comunitate și ne mai arată că există categorii mari de români care se simt invizibili. Noi îi vedem și căutăm să fim alături de ei, să-i susținem și să creăm momente frumoase în familie, prin artă, joc și educație. Învățăm cum să fim mai bine și ne dorim ca de la an la an să facem mai mult bine”, a declarat Ciprian Sandu, coordonatorul programelor de investiții în comunitate ale Provident Financial România.

Împreună în Timp, la Constanța, sub îndrumarea pictorului George Tanasă, copiii au realizat un tablou colectiv cu tematică de toamnă și Halloween. Lucrarea a fost începută chiar pe scena evenimentului, când copiii au fost invitați să pășească în lumina reflectoarelor și să se simtă ca niște staruri, și a fost continuată în sală. Walter Ghicolescu, alături de tinerii din grupul Dacii liberi și Cercetașii României – bleuMarin Constanța, au susținut un spectacol interactiv în care publicul, cu ajutorul instrumentelor de percuție, a devenit parte din orchestră. Spectacolul a fost prezentat de Toader Păun, ambasadorul de fapte bune al Asociației POT SĂ AJUT.

Din iunie 2023, peste 4000 de beneficiari din 17 județe au luat parte la activitățile Asociației POT SĂ AJUT de educație prin artă, în cadrul programului Invizibilii — experiențe care construiesc încredere, aduc bucurie și oferă contexte inedite de învățare și conectare pentru copii, părinți și vâstnici.

Mai multe informații despre proiecte pot fi găsite pe postsaajut.ro

Despre Asociația POT SĂ AJUT

Asociația POT SĂ AJUT sprijină familiile monoparentale prin programe socioculturale și de educație, și militează pentru conștientizarea impactului pe care îl are timpul de calitate petrecut în familie asupra dezvoltării sănătoase a copiilor. Prin evenimente care susțin și cultivă relațiile armonioase între părinți și copii, asociația pune accent pe educație ca fundament al dezvoltării personale și pe deschiderea către cultură, oferind astfel resurse și oportunități prin care contribuie la schimbarea în bine a comunităților vulnerabile. Pentru mai multe informații despre proiectele Asociației POT SĂ AJUT, accesați www.potsaajut.ro.

Despre Provident Financial România

Provident Financial România face parte din grupul britanic International Personal Finance (IPF), cel mai mare furnizor de credite la domiciliu din Europa. Grupul are 1,7 milioane de clienți în 9 țări din Europa, precum şi în Mexic și Australia. IPF este unul dintre cei mai mari angajatori britanici din Europa Centrală și de Sud-Est și companie internațională listată la Bursa din Londra. Din 2006, Provident a investit în România peste 553 de milioane de euro și a contribuit la bugetul de stat cu taxe în valoare de peste 273 de milioane de euro. Cu peste 2.000 de angajați, compania este al doilea cel mai mare angajator britanic din România.

Provident dezvoltă și susține proiecte de responsabilitate socială – programe de educație financiară, dezvoltarea tinerelor talente, sprijinirea grupurilor defavorizate – în care a investit până acum aproape 2 milioane de euro. Cu misiunea clară de a susține incluziunea financiară și socială, proiectele de investiție în comunitate se desfășoară sub umbrela Asociației Provident pentru Educație.

Sursa foto: Asociația POT SA AJUT

