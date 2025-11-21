  MENIU  
Home > Advertorial > Importanța tratamentului ortodontic la copii

Importanța tratamentului ortodontic la copii

Când ne gândim la aparat dentar pentru copii, primul lucru care ne vine în minte este, de obicei, estetica: „să aibă dinții drepți și un zâmbet frumos”. În realitate, tratamentul ortodontic în copilărie înseamnă mult mai mult decât atât. Dinții aliniați corect și o mușcătură echilibrată contribuie la o masticație eficientă, o vorbire clară, o dezvoltare facială armonioasă și o sănătate orală mai bună pe termen lung.

Studiile arată că mai bine de jumătate dintre copii au nevoie, la un moment dat, de tratament ortodontic. Cu cât aceste probleme sunt identificate și abordate mai devreme, cu atât tratamentul este mai ușor, mai scurt și, de multe ori, mai puțin invaziv.

Dinții drepți – sănătate, nu doar estetică

Un copil cu dinții corect aliniați:

– mestecă mai bine mâncarea, ceea ce ajută digestia;

– își poate peria eficient dinții, reducând riscul de carii și inflamații gingivale;

– are mai puține șanse să dezvolte dureri la nivelul articulației temporo-mandibulare (ATN);

– își folosește corect limba și buzele pentru vorbire, ceea ce susține o pronunție clară.

Pe lângă partea medicală, nu trebuie ignorată nici cea emoțională. Copiii și adolescenții sunt foarte sensibili la felul în care arată. Dinții foarte strâmbi, proeminenți sau spațiați pot deveni o sursă de complexe, îi pot face să zâmbească mai puțin sau să evite pozele și interacțiunile cu ceilalți. Un tratament ortodontic început la timp poate preveni astfel de situații și le poate oferi un plus de încredere.

Semne care arată că un copil ar putea avea nevoie de aparat dentar

Pentru mulți părinți, nu este întotdeauna ușor să își dea seama dacă cel mic are nevoie de tratament ortodontic. Totuși, există anumite semne clinice și comportamentale pe care le poți observa chiar acasă, iar acestea indică faptul că ar fi momentul să programezi o consultație la un ortodont copii.

Dificultăți la masticație sau mușcat alimentele

Dacă observi că are dificultăți în timpul masticației, evită anumite alimente sau are tendința să muște doar pe o parte a gurii, este posibil să existe o problemă de aliniere a dinților sau o mușcătură incorectă. În timp, acest obicei poate duce nu doar la uzura inegală a dinților, ci și la tulburări digestive, pentru că mâncarea nu este mărunțită corespunzător.

Respirația orală

Un alt semnal de alarmă este atunci când copilul ține gura deschisă și respiră preponderent oral, atât ziua, cât și în timpul somnului. Respirația orală poate fi determinată de probleme de dezvoltare ale maxilarului sau de ocluzie incorectă și are multiple consecințe negative: uscarea mucoaselor, tulburări de somn, infecții ORL recurente și chiar modificarea fizionomiei feței pe termen lung.

Obiceiuri vicioase persistente

Anumite obiceiuri aparent inofensive pot avea un impact semnificativ asupra dezvoltării dento-maxilare. Suptul degetului după vârsta de 4-5 ani, folosirea îndelungată a suzetei și scrâșnitul dinților (bruxismul) pot afecta modul în care cresc dinții și pot deforma arcada dentară. Cu cât aceste obiceiuri sunt corectate mai târziu, cu atât tratamentul ortodontic devine mai complex.

Dinți înghesuiți, strâmbi sau distanțați

Unul dintre cele mai vizibile semne este reprezentat de poziția anormală a dinților. Înghesuirea dentară apare atunci când maxilarul este prea mic pentru a permite erupția corectă a tuturor dinților permanenți, iar strungăreața (spațiile mari între dinți) poate fi cauzată de factori genetici sau de pierderea prematură a dinților de lapte. Ambele situații necesită evaluare ortodontică, pentru a preveni problemele de masticație și estetice.

Mușcătură incorectă (malocluzia)

Dacă dinții de sus acoperă prea mult dinții de jos (supraocluzie), dacă nu se ating deloc (ocluzie deschisă) sau dacă se suprapun în mod asimetric (deviere laterală), vorbim despre malocluzie. Aceasta poate influența nu doar aspectul zâmbetului, ci și funcțiile de bază precum masticația, vorbirea și chiar postura mandibulei.

Căderea prea devreme sau prea târziu a dinților de lapte

Dinții de lapte joacă un rol esențial în ghidarea erupției celor permanenți. Dacă aceștia cad prea devreme, dinții definitivi pot erupe într-o poziție greșită din lipsă de spațiu. Dacă rămân prea mult pe arcadă, pot împiedica erupția normală a dinților permanenți. În ambele situații, controlul ortodontic este esențial pentru a preveni complicațiile.

Mușcarea obrazului sau a buzei

Atunci când copilul își mușcă frecvent obrazul interior sau buza în timpul masticației, acesta poate fi un indiciu clar al unei alinieri incorecte a dinților. În plus, aceste traumatisme repetate pot duce la leziuni ale mucoasei și disconfort constant.

Asimetrie facială sau maxilar dezvoltat inegal

Un aspect mai subtil, dar extrem de important, este dezvoltarea neuniformă a maxilarului sau o asimetrie vizibilă a feței. Aceste dezechilibre pot fi observate atunci când copilul zâmbește sau când este privit din profil și pot indica probleme ortodontice și scheletale ce necesită tratament cât mai devreme.

Cum decurge tratamentul ortodontic la copii

Totul începe cu o evaluare detaliată realizată de medicul ortodont. În această etapă, specialistul examinează atent dezvoltarea dentiției copilului, analizează modul în care se închid maxilarele și identifică eventualele anomalii de poziționare a dinților. Pentru o imagine completă, se recomandă radiografii dentare, fotografii intraorale și extraorale, precum și amprente digitale sau clasice ale arcadelor. Toate aceste investigații permit crearea unui plan de tratament personalizat, adaptat nevoilor și particularităților fiecărui copil.

Înainte de aplicarea aparatului dentar, este esențial ca dinții să fie perfect sănătoși. Această etapă poate include:

 – tratamente stomatologice curative (plombarea cariilor, tratamentul gingiilor inflamate);

– extracția unor dinți de lapte sau definitivi, dacă aceștia împiedică alinierea corectă;

– igienizarea profesională, pentru eliminarea plăcii bacteriene și a tartrului.

În funcție de vârsta copilului și de tipul de anomalie, ortodontul va recomanda un aparat dentar fix sau mobil:

– aparatul fix este mai des folosit la adolescenți și oferă un control foarte precis asupra mișcărilor dentare;

– aparatul mobil este indicat mai ales la copiii mai mici, când oasele maxilare sunt încă flexibile și tratamentul poate fi mai rapid.

Procesul de montare este nedureros, însă necesită răbdare și cooperare din partea copilului.

Pe parcursul tratamentului, copilul trebuie să revină lunar la ortodont pentru ajustarea aparatului. Aceste ședințe includ activarea arcurilor sau schimbarea elastice­lor, ceea ce permite dinților să se deplaseze treptat spre poziția dorită. În plus, la fiecare vizită, medicul verifică igiena orală și oferă recomandări pentru menținerea sănătății dinților și gingiilor.

După îndepărtarea aparatului dentar, tratamentul nu se încheie brusc. Pentru a stabiliza rezultatele și a preveni recidiva, copilul va purta un aparat de contenție (retainer), care poate fi fix (lipit discret pe spatele dinților) sau mobil (tip gutieră transparentă). Această etapă este esențială pentru ca zâmbetul frumos și alinierea corectă să se mențină pe termen lung.

Un tratament ortodontic complet durează, în general, între 1,5 și 3 ani, în funcție de complexitatea cazului și de cooperarea pacientului. La copiii mici, răspunsul organismului este mult mai favorabil: oasele maxilare sunt mai maleabile, iar mișcările dentare se realizează mai rapid și se stabilizează mai eficient.

Programează acum o consultație și vezi care este planul potrivit pentru copilul tău.Alege calitatea. Alege clinica stomatologică pediatrică Kopfzeit.

