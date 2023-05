Impactul pe care îl are muzica asupra antrenamentului tău

Muzica este cel mai terapeutic fundal sonor pentru orice. Un studiu publicat în British Medical Journal arată că atunci când ascultă muzică în timpul unei operații, chirurgii sunt semnificativ mai productivi, mai puțin stresați, iar toată atmosfera din echipă este una mai plăcută. Muzica preferată a personalului din sala de operații pare să fie cea clasică sau rock-ul. La invitația HUAWEI, Beatrice Coman, dansatoare și instructor de zumba, a experimentat antrenamentul ei obișnuit cu 3 stiluri de muzică diferite pe fundal, și povestește despre legătura dintre fundalul sonor și eficiența resimțită a performanței fizice.

Cum percepe corpul muzica pe care o asculți când faci sport

O serie de beneficii sunt indicate de specialiști atunci când vine vorba de ascultatul muzicii în timpul antrenamentului sportiv. Pe lângă faptul că muzica crește motivația și reduce oboseala, ducând la anduranță mai mare și performanță pe măsură, un playlist ales cu grijă îți poate îmbunătăți în general experiența activității fizice, făcând-o mai plăcută și mai puțin solicitantă fizic. Cu siguranță poate unul dintre cele mai importante aspecte este alegerea căștilor potrivite pentru tipul de sport practicat.

Noile căști wireless FreeBuds 5 de la HUAWEI oferă un sunet impresionant, cu egalizator care se adaptează pe o frecvență ultra wide și un design deosebit și inovator inspirat din Prince Rupert’s Drops, care nu doar că fac din căști un accesoriu chic, alături de carcasa de încărcare în care vin, ci și recomandă ultima generație de căști HUAWEI ca fiind alegerea ideală indiferent de sportul practicat, fie el alergat pe bandă, în parc, yoga, dans sau fitness.

Dar să vedem și ce a zis Beatrice. Pentru o provocare extra, am ales trei stiluri muzicale contrastante pe care Beatrice le-a ascultat pe parcursul a trei antrenamente diferite, și anume muzică clasică, latino și rock.

„Muzica clasică mă relaxează, iar muzica latino mă face să simt că pot muta munții din loc!”

Fundalul sonor pe care alegi să faci sport influențează foarte mult energia pe care o vei avea în antrenament, iar experiența lui Beatrice confirmă asta: „Muzica setează tonul unui antrenament. Ritmurile celor trei stiluri muzicale fiind foarte diferite, antrenamentele s-au simțit complet diferit. Muzica clasică are un efect liniștitor asupra mea și o aleg de multe ori atunci când fac playlistul pentru următorul antrenament, alături de R&B, raggae și latino, care sunt ritmuri mai alerte și care îmi dau un anumit tip de atitudine pe care vreau să o reflecte cursanții mei. Antrenamentul pe care l-am făcut pe muzică rock s-a simțit mai agitat, bass-ul căștilor FreeBuds 5 este foarte puternic și deși este o muzică pe care nu obișnuiesc să o ascult în mod normal, am observat că am avut foarte multă energie, chiar și după antrenament. Dacă la muzica clasică m-am simțit foarte relaxată, iar la cea rock mai degrabă agitată, muzica latino mi-a inspirat echilibrul perfect, am avut parte de un antrenament care m-a distrat și timpul a trecut pe nesimțite. Ce-i drept, cel mai des obișnuiesc să ascult muzică latino atât în timp ce fac sport, cât și în timpul liber.”. Atunci când ascultăm muzică în timp ce facem sport, alegerea playlistului ne poate influența semnificativ productivitatea și starea de spirit, dar la fel de importantă, dacă nu chiar mai importantă decât atât este alegerea căștilor potrivite. „Dincolo de gustul muzical, sunetul căștilor de la HUAWEI a fost impecabil. Funcția de anulare a zgomotului m-a ajutat să mă bucur la maxim de muzica ascultată, sunetul cu bass puternic și certificarea audio hi-res m-au făcut să mă pierd mai ales în muzica clasică, unde simțeam că aud fiecare instrument în parte în timp ce mă bucuram de toată armonia. Pe lângă faptul că au un design deosebit de elegant, cum nu am mai văzut la alte căști, au fost și rezistente la stropi de transpirație, le-am purtat non-stop fără probleme. S-au încărcat în 5 minute prin funcția supercharge, apoi bateria a ținut 2 ore fără cutiuța de reîncărcare.” povestește Beatrice despre noile FreeBuds 5 de la HUAWEI.

Căștile perfecte pentru muzica ta preferată

După cum era de așteptat, stilurile diferite de muzică au avut un efect puternic diferit în antrenamentele lui Beatrice. Un lucru este însă cert: muzica ajută atât creierul, cât și corpul să fie mai prezente în activitatea fizică, iar cu perechea de căști potrivită și cu un playlist bine ales, îți poți distrage mintea de la gândurile negative asociate disconfortului efortului fizic, bucurându-te cu un mindset pozitiv de un antrenament mai.. stylish și mai.. productiv!

