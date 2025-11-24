  MENIU  
Humane World for Animals susține reformele care recunosc animalele ca ființe simțitoare

Humane World for Animals susține reformele care recunosc animalele ca ființe simțitoare

Humane World for Animals salută și susține dezbaterea parlamentară dedicată îmbunătățirii legislației de protecție a animalelor, inclusiv definirea animalelor drept „ființe simțitoare, cu drepturi și libertăți”, în contextul depunerii astăzi, 24 noiembrie, a unui pachet de inițiative legislative în acest sens. 

Humane World for Animals, denumită anterior Humane Society International, susține în mod special propunerea de completare a articolului 1 din legea nr. 205 / 2004 privind protecția animalelor, completare prin care animalele sunt definite drept „ființe simțitoare, cu drepturi și libertăți”, care trebuie să beneficieze de „un tratament uman”. În acord cu standardele deja folosite în Europa, această schimbare ar reprezenta o recunoaștere legală și în România a faptului că animalele nu sunt simple obiecte, ci ființe ale căror nevoi și bunăstare trebuie respectate. 

Andreea Roseti, director de țară pentru România al Humane World for Animals, declară că „introducerea unei definiții corecte a animalelor ar fi un mare pas înainte pentru legislația românească în materie. Este prima condiție pentru a crea apoi un set mai bun de reguli și reglementări care sancționează și previn relele tratamente aplicate animalelor, pentru a nu mai vedea în țara noastră șirul de abuzuri pe care-l vedem de decenii întregi”. 

Alte îmbunătățiri propuse ale legislației actuale includ recunoașterea suferinței psihice a animalelor, eficientizarea intervențiilor polițiștilor din cadrul structurilor de protecție a animalelor, introducerea unor sancțiuni mai severe pentru faptele de cruzime contra animalelor promovate în mediul online sau limitarea strictă a deținătorilor de animale sălbatice. 

Inițiativele legislative intrate în dezbaterea Parlamentului României au fost precedate de mai multe consultări cu mediul neguvernamental. Humane World for Animals, parte din grupul de lucru constituit cu această ocazie, a contribuit în mod susținut, alături de alte organizații ale societății civile, cu expertiză, idei și soluții. Acest grup de lucru s-a constituit ca urmare a lansării inițiativei „Respect pentru animale” – coordonată de Andrei Baciu, deputat în Parlamentul României și Hilde Tudora, directoarea Direcției pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov – care a propus Decalogul pentru animale, ajutând astfel la conștientizarea publicului în vederea tratării cu respect a animalelor. 

Amendamentele propuse la legislația privind protecția animalelor din România reflectă atât progresele științei, cât și schimbarea modului în care societatea se raportează la animale. Astăzi, înțelegem mai bine că animalele sunt ființe capabile să simtă emoții (printre ele aflându-se durerea, frica sau bucuria).

Oamenii se bazează tot mai mult pe capacitățile și calitățile animalelor, lucru vizibil în numărul tot mai mare de câini de asistență care sprijină pacienții cu anumite afecțiuni, și în folosirea animalelor în tot mai multe programe terapeutice. O raportare morală la aceste ființe înseamnă recunoașterea nevoii lor de protecție și bunăstare. Țări precum Franța, Marea Britanie, Germania, Polonia, Austria sau Luxemburg și-au modificat legile în trecutul mai recent sau mai îndepărtat, recunoscând că animalele sunt ființe înzestrate cu sensibilitate și îndreptățite la protecție. 

Humane World for Animals va urmări îndeaproape dezbaterea și circuitul parlamentar al noilor inițiative legislative pentru protecția animalelor, oferindu-și în continuare susținerea și pledând pentru un parcurs accelerat în Parlament, în urma căruia să rezulte o legislație modernă, la standarde europene. 

Împreună, abordăm cauzele profunde ale cruzimii asupra animalelor și ale suferinței acestora pentru a realiza schimbări pe termen lung. Cu milioane de susținători și activități desfășurate în peste 50 de țări, Humane World for Animals – denumită anterior Humane Society International – adresează cele mai adânc înrădăcinate forme de cruzime față de animale și suferința acestora. Fiind una dintre cele mai puternice voci în domeniul protecției animalelor, ne dorim să punem capăt celor mai crude practici, să ajutăm animalele aflate în situații de criză și să construim o mișcare de protecție a animalelor mai puternică. Facem totul cu empatie și deschidere, pentru un impact global și transformarea în realitate a viziunii din spatele numelui nostru: o lume mai umană. humaneworld.org 

